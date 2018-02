Frank Verbeeten von der IMA zum Honorarprofessor ernannt

Amsterdam - IMA® (Institute of Management Accountants), der Verband der Wirtschaftsprüfer und Finanzexperten in der Wirtschaft, gab die Ernennung von Frank Verbeeten zum Honorarprofessor für Betriebsbuchführung für IMA in Europa bekannt. Verbeeten, der außerdem Professor für Rechnungswesen an ...

IMA® (Institute of Management Accountants), der Verband der Wirtschaftsprüfer und Finanzexperten in der Wirtschaft, gab die Ernennung von Frank Verbeeten zum Honorarprofessor für Betriebsbuchführung für IMA in Europa bekannt. Verbeeten, der außerdem Professor für Rechnungswesen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Amsterdam (UvA) ist, ist der erste Holländer, der diese Position innehat.

Als Honorarprofessor wird Verbeeten dafür zuständig sein, das Wachstum des IMA sowohl in den Niederlanden als auch im übrigen Europa zu fördern. Einer seiner Schwerpunkte wird der Einfluss der Technologie auf die Finanzfunktion sein. Dies steht im Zusammenhang mit dem CMA® (Certified Management Accountant)-Programm von IMA, das Fachleute dabei unterstützt, die höheren Qualifikationen zu erwerben, die im Zeitalter der Automatisierung erforderlich sind. Verbeeten und IMA teilen die Vision, Fachleuten dabei zu helfen, ihre strategischen Fähigkeiten zu entwickeln, um bessere Entscheidungen auf der Grundlage von in automatisierten Prozessen gesammelten Daten zu treffen.

"Ich lege großen Wert auf den Austausch von Ideen, Wissen und Erfahrungen zwischen Theorie und Praxis, gerade in diesen Zeiten des rasanten technologischen Wandels", so Professor Verbeeten. "Das CMA-Programm wurde entwickelt, um nicht nur Controller, Buchhalter und Finanzexperten auf die aktuellen technologischen Entwicklungen vorzubereiten, sondern auch zukünftige Chancen für Finanzexperten zu nutzen, damit sie als strategische Geschäftspartner Mehrwert schaffen."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Professor Verbeeten", sagte Alain Mulder, Regional Partner Relations Manager von IMA Benelux. "Mit seiner Forschungskompetenz, seiner pädagogischen Erfahrung und seiner Erfolgsbilanz in der Geschäftswelt ist er bestens positioniert, um einen wichtigen Beitrag nicht nur für den IMA-Verband, sondern auch für die Betriebsbuchführung insgesamt zu leisten."

Verbeeten studierte Betriebswirtschaftslehre (Tilburg University, 1993) und erwarb seinen MBA an der University of South Carolina (1993) sowie seinen Doktortitel an der Tilburg University (2001). Verbeeten hat an mehreren Universitäten in den Niederlanden gearbeitet, unter anderem an der Universität Utrecht und der Vrije Universiteit Amsterdam. Vor seinem Eintritt in die akademische Welt war Verbeeten acht Jahre lang in der Finanzberatungspraxis von Deloitte tätig. Er war Mitglied der Redaktionsleitung des MCA, Journal for Financial Executives und ist Redaktionsmitglied des Journal of Management Control. Darüber hinaus publiziert er regelmäßig in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften (z. B. The Accounting Review und Management Accounting Research).

Die Ernennung von Professor Verbeeten zum Honorarprofessor fällt mit der Ankündigung (https://www.imanet.org/about-ima/news-and-media- relations/press-releases/2018/1/29/ima-reaches-100000-member-mileston e-on-the-cusp-of-its-centennial?ssopc=1) zusammen, dass sich die IMA-Mitgliederbasis weltweit auf mehr als 100.000 Fachkräfte in den Bereichen Rechnungswesen und Finanzen erweitert hat - erstmalig in der fast 100-jährigen Geschichte der Organisation. Während des vergangenen Jahres stieg die Zahl der CMA-Prüfungskandidaten um mehr als 75 Prozent.

Informationen zu IMA® (Institute of Management Accountants)

IMA®, vom The Accountant/International Accounting Bulletin als Berufsverband des Jahres 2017 benannt, ist einer der größten und meist geachteten Verbände, dessen Schwerpunkt ausschließlich auf der Entwicklung des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer liegt. Auf globaler Ebene unterstützt IMA den Berufsstand durch das CMA® (Certified Management Accountant)-Programm, Weiterbildungsprogramme, Netzwerke und das Eintreten für höchst ethische Geschäftspraktiken. IMA verfügt über ein globales Netzwerk von über 100.000 Mitgliedern in 140 Ländern und 300 professionelle und studentische Initiativen. Der Verband hat seinen Hauptsitz in Montvale, New Jersey (USA) und bietet lokalspezifische Dienste in seinen vier globalen Regionen an: Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik, Europa und Naher Osten/Indien. Weitere Informationen zu IMA erhalten Sie auf der Website http://www.imanet.org.

