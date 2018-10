Franz Haniel & Cie. GmbH: Haniel überträgt METRO-Anteile an EP Global Commerce GmbH

Franz Haniel & Cie. GmbH, XS0482703286

Haniel überträgt METRO-Anteile an EP Global Commerce GmbH

- Kartellrechtliche Zustimmung für die Übertragung von bis zu 22,5 Prozent der Stammaktien der METRO AG erteilt

- Verkauf von 7,3 Prozent der Stammaktien der METRO AG an EP Global Commerce GmbH am 04.10.2018 vollzogen

- Zusätzliche Call-Option für EP Global Commerce GmbH zum Erwerb von bis zu 15,2 Prozent der Stammaktien der METRO AG von Haniel

- Haniel-CEO Gemkow: "Wir freuen uns, dass nun mit EP Global Commerce GmbH der METRO AG ein neuer Partner bei ihrer Entwicklung zur Seite steht."

Duisburg, 04.10.2018. Heute hat die Haniel Finance Deutschland GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel), nach Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden 7,3 Prozent der ausgegebenen Stammaktien der METRO AG aus dem bisherigen Haniel-Besitz an EP Global Commerce GmbH (EPGC), Deutschland, übertragen und damit den am 24.08.2018 geschlossenen Kaufvertrag vollzogen. EPGC hat zudem im Rahmen einer Call-Option das Recht, bis zu 15,2 Prozent der ausgegebenen Stammaktien der METRO AG von Haniel, dem bislang größten Einzelaktionär der METRO AG, zu erwerben. Für EPGC und METRO eröffnen sich nun neue Perspektiven in einem anspruchsvollen, aber vielversprechenden Markt. "Wir begrüßen Herrn Tká? und Herrn K?etínský als neue Investoren der METRO AG und freuen uns auf ihre Impulse bei der Weiterentwicklung des METRO-Geschäfts. Die Transaktion ermöglicht es Haniel, das Unternehmensportfolio weiter zu diversifizieren und auszubalancieren. Im Fokus stehen dabei interessante Unternehmen, die wir erfolgreich auf ihrem langfristigen Wachstumspfad entwickeln können", sagt Stephan Gemkow, Vorstandsvorsitzender von Haniel.

Über den vereinbarten Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Beteiligung von Haniel an der CECONOMY AG bleibt von dieser Transaktion unberührt.

- Pressemitteilung zum Download

- Haniel auf Facebook, Twitter und LinkedIn

- Bild- und Bewegtbildmaterial zu Haniel und den Geschäftsbereichen

Haniel Die Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen, das seinen Sitz seit der Gründung im Jahr 1756 in Duisburg-Ruhrort hat. Von dort aus gestaltet die zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliche Holding ein diversifiziertes Portfolio und verfolgt dabei als Wertentwickler eine langfristige Investmentstrategie. Derzeit gehören sechs Geschäftsbereiche zum Haniel-Portfolio, die das operative Geschäft eigenständig verantworten und in ihren Bereichen marktführende Positionen halten: BekaertDeslee, CWS-boco, ELG, Optimar, ROVEMA und TAKKT. Hinzu kommen Finanzbeteiligungen an CECONOMY und METRO.

Mehr Informationen zu Haniel finden Sie auf www.haniel.de und www.enkelfaehig.de. Diese Meldung finden Sie auch unter www.haniel.de.

Ansprechpartner Dietmar Bochert, Corporate Communications, +49 203 806-578, Telefax: +49 203 806-80578, E-Mail: dbochert@haniel.de

Zeichen: 1.868

Kontakt: Dietmar Bochert Direktor Kommunikation Tel.: +49 203 806-578 E-Mail: DBochert@haniel.de

Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LGBXLLYIWADokumenttitel: Haniel überträgt METRO-Anteile an EP Global Commerce GmbH

04.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH Franz-Haniel-Platz 1 47119 Duisburg

Deutschland Telefon: +49 (0)203 806 578 Fax: +49 (0)203 806 80 578 E-Mail: dbochert@haniel.de Internet: www.haniel.de ISIN: XS0482703286, XS0459131636 WKN: 601960, A1A6NE Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service

730233 04.10.2018