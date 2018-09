Französische Regierungsvertreter und Führungskräfte der Technologiebranche federführend auf der CES Unveiled Paris

Consumer Technology Association:

sein, das erstmals auf der CES Unveiled Paris stattfindet, und dabei mit Connecting Leaders Club zusammenarbeiten, einer Vortragsreihe rund um aufkommende Technologien und Trends aus Frankreich und seinen Nachbarländern. Im Mittelpunkt des Programms stehen Mobilität, Energie und Umwelt, künstliche Intelligenz (KI) und die Herausforderung des Status Quo durch diese Technologien. Auf das Forum folgen die Tischmesse und die Networking-Session mit bahnbrechenden Innovationen von Unternehmen wie Cosmo Connected, Humetrix und Urgotech. Zum ersten Mal wird die CES Unveiled Paris parallel zur Mondial Paris Motor Show stattfinden.

WER:

Clément Eulry, Automotive and Mobility Director bei Google, Constance Le Grip, Autorin und französische Parlamentsabgeordnete, Frédéric Mazzella, President und Gründer von Blablacar, Katya Lainé, Vorstandsmitglied von Syntec Numerique und Mitbegründerin und CEO von Kwalys, Laurent Stéfani, Managing Director, Artificial Intelligence bei Accenture, Patrick Koller, CEO von Faurecia, Polly Sumner, Chief Adoption Officer bei Salesforce und weitere Persönlichkeiten werden ihre Erkenntnisse über neue Trends in der Branche wie Mobilität, Energie und Umwelt sowie KI teilen und darüber referieren, wie diese Trends und Technologien unsere Welt zum Besseren verändern.

Im Rahmen des Forums werden die Führungsmitglieder der Consumer Technology Association (CTA)™ Gary Shapiro (President und CEO), Karen Chupka (EVS der CES) sowie Steve Koenig (VP des Bereichs Marktforschung) einen exklusiven Ausblick darauf gewähren, was die CES 2019 zu bieten haben wird.

Auf der CES Unveiled Paris werden exklusiv die Preisträger der CES Innovation Awards vorgestellt, des offiziellen Preisverleihungsprogramms der CES 2019, bei dem herausragende Entwicklungs- und Technikleistungen bei Produkten der Unterhaltungstechnologie honoriert werden. Die ausgezeichneten Produkte des Jahres 2019 werden erstmals bekannt gegeben und bei der diesjährigen Preisverleihung werden einige der ausgezeichneten europäischen Produkte ausgestellt.

Mehr als 80 etablierte Marken und junge Start-ups, darunter 1A3, Cosmo Connected, Domalys, ENGIE, Flovea, Humetrix, Izome, Legrand, Meersens und Urgotech, werden ihre Innovationen in den Bereichen Wearables, KI, Robotik, Gesundheit und Fitness, Mobilität und mehr auf der Tischmesse und dem Networking-Empfang präsentieren.

WANN:

3. Oktober 2018

10.10 bis 17.10 Uhr

WO:

Paris Convention Center, Paris Expo Porte de Versailles 2 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris, Frankreich

INFORMATIONEN ZUR ANMELDUNG:

Registrieren Sie sich heute zur Teilnahme an der CES Unveiled Paris unter CES.tech.

VERANSTALTUNG - ZEITPLAN: Der vollständige Zeitplan zur CES Unveiled Paris ist online verfügbar unter CES.tech.

Über die CES:

Die CES® ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld - als globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM und von dieser organisiert, zieht sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt an. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES online unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)™ ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 377 Milliarden US-Dollar und mit Unterstützung von mehr als 15 Millionen Arbeitsplätzen in den USA vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen – 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt - profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert zudem die CES® – das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

27. September, Amsterdam, Niederlande Technology & Standards Forum 1. bis 5. Oktober, Los Angeles, Kalifornien/USA CES Unveiled Paris 3. Oktober, Paris, Frankreich Innovate Celebrate 15. bis 17. Oktober, Boston, Massachusetts/USA CES Unveiled New York 8. November, New York/USA CES Unveiled Las Vegas 6. Januar, Las Vegas, Nevada/USA CES 2019 8. bis 11. Januar, Las Vegas, Nevada/USA CES Asia 2019 11. bis 13.Juni, Schanghai, China

