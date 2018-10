Free-TV-Premiere xXx: Die Rückkehr des Xander Cage 14.Oktober auf ProSieben

Unterföhring - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Triple X ist zurück: Action-Star Vin Diesel (im Bild) schlüpft nach 12 Jahren wieder in die Rolle des Draufgängers Xander Cage und ...

Triple X ist zurück: Action-Star Vin Diesel (im Bild) schlüpft nach 12 Jahren wieder in die Rolle des Draufgängers Xander Cage und sieht dabei so cool aus wie eh und je. In seiner neuesten Mission muss der Extremsportler und Ex-NSA Agent eine Superwaffe außer Gefecht setzten und weiß dabei nicht, wem er wirklich trauen kann ... ProSieben zeigt "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" am Sonntag, 14. Oktober 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

