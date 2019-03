Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA deutsch

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, DE0005785802

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Vorname: Rice Nachname(n): Powell 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Vorstand

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameFresenius Medical Care AG & Co. KGaA b) LEI549300CP8NY40UP89Q40 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: ADR (American Depositary Receipt) b) Art des GeschäftsKauf c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 37,51 USD 22506,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 11256,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 11256,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 15008,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 3752,00 USD 37,52 USD 73539,20 USD d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 37,5187 USD 171085,20 USD e) Datum des Geschäfts2019-03-11; UTC-5 f) Ort des GeschäftsName: NYSE MIC: XNYS

