Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA deutsch

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, DE0005785802

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Dr. Vorname: Katarzyna Nachname(n): Mazur-Hofsäß 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Vorstand

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameFresenius Medical Care AG & Co. KGaA b) LEI549300CP8NY40UP89Q40 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE0005785802 b) Art des GeschäftsKauf c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 66,44 EUR 332,20 EUR d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 66,44 EUR 332,20 EUR e) Datum des Geschäfts2019-03-08; UTC+1 f) Ort des GeschäftsName: CBOE Europe MIC: CHIX

