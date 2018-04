Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, DE0005785802

^

DGAP-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care veräußert Sound

Inpatient Physicians Holdings für 2,15 Milliarden US-Dollar

21.04.2018 / 14:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat heute eine

bindende Vereinbarung über die Veräußerung seiner Mehrheitsbeteiligung an

Sound Inpatient Physicians Holdings, LLC ("Sound") für einen

Transaktionserlös in Höhe von insgesamt 2,15 Milliarden US-Dollar (1,76

Milliarden Euro1) an eine Investorengemeinschaft unter der Leitung von

Summit Partners, L.P. unterzeichnet. Die Veräußerung wird voraussichtlich

einen Buchgewinn in Höhe von rund 800 Millionen Euro1,2 vor Steuern

generieren.

Fresenius Medical Care wurde im Jahr 2014 Mehrheitsgesellschafter von Sound,

das wiederum anschließend Cogent Healthcare, Inc. erwarb. Die von Fresenius

Medical Care vorgenommenen Investitionen hatten zum Ziel, Einblicke in

wertbasierte Versorgungsprogramme zu erhalten und die entsprechenden

Kenntnisse zu erweitern. Infolge der erfolgreichen Anwendung dieses für

wertbasierte Programme und effiziente Patientenkoordination relevanten

Wissens ist Fresenius Medical Care nun in der Lage, seine Beteiligung zu

veräußern und das investierte Kapital für weitere wachstumsorientierte

Investitionen freizusetzen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher

Genehmigungen und wird für das Ende des Jahres 2018 erwartet. Die

Finanzziele für 2018 und 2020 berücksichtigen die Effekte dieser Veräußerung

nicht.

______________

[1] EUR/USD 1,22

[2] basierend auf der aktuellsten zur Verfügung stehenden Bewertung des

Segments Nordamerika

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit rund 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein

Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus.

Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New

York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

21.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525

Fax: +49 (0) 6172- 609 2301

E-Mail: ir@fmc-ag.com

Internet: www.freseniusmedicalcare.com

ISIN: DE0005785802

WKN: 578580

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

677275 21.04.2018 CET/CEST

°