FSD Pharma gratuliert High Tide Ventures zur Beauftragung als Lieferant seitens Ontario Cannabis Retail Corporation

Toronto, 7. September 2018. FSD Pharma Inc. (CSE: HUGE, OTC: FSDDF, FRA: 0K9) (?FSD? oder das ?Unternehmen?) gratuliert High Tide Ventures Inc. (?High Tide?) dazu, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Famous Brandz Inc. (?Famous Brandz?) als Zulieferer von Ontario Cannabis Retail Corporation ausgewählt wurde, das unter dem Namen Ontario Cannabis Store (?OCS?) tätig ist. Laut der Meldung von OCS vom 5. September 2018 war Famous Brandz einer von zehn Zulieferern, die kürzlich ausgewählt wurden, um den Erwachsenen-Endverbrauchermarkt in der Provinz Ontario mit Zubehör zu beliefern.

?Dies ist eine verdiente Anerkennung der Fähigkeit von High Tide und dessen Tochtergesellschaft Famous Brandz, einige der innovativsten Cannabiszubehörprodukte für den Markt der Erwachsenenanwendung in der größten kanadischen Provinz zu liefern. FSD gratuliert High Tide und wünscht dem Unternehmen viel Erfolg bei der Umsetzung seines jüngsten Lieferabkommens?, sagte Thomas Fairfull, President und CEO von FSD Pharma.

FSD Pharma hat bereits zuvor bekannt gegeben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft FV Pharma Inc. (?FV Pharma?) am 18. Juli 2018 eine unverbindliche Absichtserklärung mit High Tide hinsichtlich der Belieferung des Marktes in Saskatchewan mit bis zu 5.000.000 Gramm an Cannabisprodukten auf Großhandelsbasis im kommenden Jahr unterzeichnet hat. FSD Pharma wird weiterhin mit High Tide als Lieferant von Cannabisprodukten und -zubehör in ganz Kanada zusammenarbeiten.?

Über FSD Pharma (CSE: HUGE, OTC: FSDDF, FRA: 0K9)

FSD Pharma ist durch seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft FV Pharma ein lizenzierter Hersteller (Licensed Producer) von Marihuana gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die ?ACMPR?), nachdem es am 13. Oktober 2017 seine Anbaulizenz erhalten hat. Die Aufgabe des Managements von FV Pharma, das seinen Hauptsitz in der ehemaligen Kraft-Anlage in Cobourg (Ontario) hat, die etwa eine Autostunde von Toronto entfernt ist, besteht darin, die Einrichtung zur größten Indoor-Cannabishydrokultur der Welt zu machen. FV Pharma beabsichtigt, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche auseinanderzusetzen, einschließlich des Anbaus, der Verarbeitung, der Herstellung, Extrakte sowie der Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen über FSD Pharma erhalten Sie unter www.fsdpharma.com.

Über High Tide Ventures Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes privates Cannabisunternehmen mit Sitz in Alberta. Es zählt zu den vertikal integriertesten Unternehmen auf dem kanadischen Cannabismarkt und sein Portfolio umfasst Unternehmen wie RGR Canada, Smoker?s Corner, Famous Brandz, Canna Cabana und die Mehrheit an KushBar. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine auf den Einzelhandel fokussierte integrierte Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken, eine ganzheitliche Kundenerfahrung zu bieten und den Aktionärswert zu maximieren.

RGR Canada, das den Kern des Geschäfts von High Tide darstellt, ist ein qualitativ hochwertiger und innovativer Designer, Hersteller und Vertriebshändler von Cannabiszubehör. Smoker?s Corner, das 2009 gegründet und von der Canadian Franchise Association zugelassen wurde, ist mit zurzeit 19 Niederlassungen die größte kanadische Gegenkulturkette. Famous Brandz ist angesichts von Partnerschaften mit Stars und Unterhaltungsunternehmen wie Snoop Dogg bzw. Paramount Pictures ein renommierter Hersteller von lizenzierten Lifestyle-Accessoires, die an Groß- und Einzelhändler aus allen Teilen der Welt verkauft werden. Nach der Legalisierung von Cannabis zur Freizeitanwendung in ganz Kanada am 17. Oktober 2018 wird sich Canna Cabana in einer günstigen Lage befinden, um durch ein modernes Konzept mit einer ausgeklügelten, spielerischen Kundenerfahrung eine große Einzelhandelsmarke zu werden, während KushBar ein Einzelhandelskonzept ist, dessen Hauptaugenmerk ebenfalls auf die kanadischen Cannabiskonsumenten gerichtet sein wird.

Weitere Informationen über High Tide Ventures Inc. erhalten Sie unter www.hightideventures.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie ?könnte?, ?beabsichtigen?, ?erwarten?, ?glauben?, ?werden?, ?geplant?, ?geschätzt? und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf die Geschäftsziele des Unternehmens beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren ? weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

