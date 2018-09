FSD Pharma Inc. gibt Investition in Höhe von 7,5 Mio. Dollar im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Auxly Cannabis Group Inc. bekannt

FSD Pharma Inc. gibt Investition in Höhe von 7,5 Mio. Dollar (1 Dollar pro Aktie) im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Auxly Cannabis Group Inc. bekannt TORONTO, 20. September 2018 ? FSD Pharma Inc. (?FSD Pharma ? oder das

TORONTO, 20. September 2018 ? FSD Pharma Inc. (?FSD Pharma ? oder das ?Unternehmen?) (CSE:HUGE) freut sich bekannt zu geben, dass Auxly Cannabis Group Inc. (TSX.V ? XLY) (?Auxly?) gemäß dem am 3. Juli 2018 angekündigten genehmigten Bau- und Entwicklungsbudget (https://goo.gl/hzBvJ7) durch eine Kapitalbeteiligung zum Preis von 1,00 Dollar pro nachrangige Stimmrechtsaktie der Klasse B insgesamt 7,5 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert hat. In Verbindung mit der Transaktion wurden keine Gebühren an Broker gezahlt.

Alle in Verbindung mit der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer bis zum 20. Januar 2019 gebunden.

Der Erlös aus der Finanzierung wird für den Bau der Anbauanlage mit 220.000 Quadratfuß Nutzfläche verwendet, die FSD und Auxly gemäß ihrer am 5. März 2018 angekündigten strategischen Partnerschafts- und Streaming-Vereinbarung gemeinsam entwickelt (die ?gemeinsamen Anbauflächen?) (https://goo.gl/Ko678s). Die Erschließung der gemeinsamen Anbauflächen in Cobourg (Ontario) ist im Gange und wird spezielle Flächen für großflächige Extraktionskapazitäten beinhalten.

Neben den gemeinsamen Anbauflächen wird FSD in der Anlage in Cobourg auch mehrere technologische Weiterentwicklungen implementieren, die auf eine Steigerung der Energieeffizienz und die Automatisierung der Prozesse nach der Ernte abzielen. Diese Technologien sollen der Umwelt und der Gemeinde Cobourg zugutekommen, da damit die Nachfrage im lokalen Stromnetz verringert und die Betriebskosten für das Unternehmen gesenkt werden.

Anthony Durkacz, Director von FSD Pharma, sagte dazu: ?Wir fühlen uns geehrt durch die Investition unseres Partners Auxly und das Vertrauen, das er in uns setzt, wenn man bedenkt, dass diese Investition zu einem Aufschlag gegenüber dem aktuellen Marktpreis erfolgte. Wir treiben unsere Pläne voran, den weltweit größten Indoor-Betrieb für den hydroponischen Anbau von Cannabis auszubauen und eine Notierung an der NASDAQ zu erlangen.?

?Unsere Investition in FSD zeigt unseren Glauben an und unsere Verpflichtung gegenüber FSD als einen Vorzeigepartner und dessen Fähigkeit, Cannabis von höchster Qualität in hydroponischen Indoor-Betrieben anzubauen und dabei die Betriebskosten in einem umkämpften Markt effektiv zu kontrollieren?, sagte Hugo Alves, President und Director von Auxly. ?Wir sind sehr zufrieden mit dem Baufortschritt unseres Gemeinschaftsprojekts in Coubourg (Ontario) und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit dem Team von FSD fortzusetzen und es bei der Erreichung seines Ziels zu unterstützen, ein globaler Akteur auf dem Premium-Cannabismarkt zu werden.?

Über FSD Pharma (CSE: HUGE)

FSD Pharma verfügt durch seine Tochtergesellschaft FV Pharma Inc. über eine Herstellerlizenz für Marihuana nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations), die ursprünglich am 13. Oktober 2017 gewährt wurde. Von seinem Firmensitz am ehemaligen Betriebsgelände von Kraft in Cobourg, Ontario - rund eine Autostunde von Toronto entfernt - aus hat sich die Unternehmensführung von FSD Pharma zum Ziel gesetzt, die Anlage zu einem der weltweit größten Indoor-Betriebe für die hydroponische Aufzucht von Cannabis umzugestalten. FSD Pharma hat die Absicht, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche - einschließlich Aufzucht, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion sowie Forschung & Entwicklung - auseinanderzusetzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fsdpharma.com.

Über FV Pharma

FV Pharma ist ein lizenzierter Produzent gemäß den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) und hat seine Anbaulizenz am 13. Oktober 2017 erhalten. Von seinem Firmensitz am ehemaligen Betriebsgelände von Kraft in Cobourg, Ontario - rund eine Autostunde von Toronto entfernt - aus hat sich die Unternehmensführung von FV Pharma zum Ziel gesetzt, die Anlage zu einem der weltweit größten Indoor-Betriebe für die hydroponische Aufzucht von Cannabis umzugestalten. FV Pharma hat die Absicht, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche - einschließlich Aufzucht, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion sowie Forschung & Entwicklung - auseinanderzusetzen.

Über Auxly Cannabis Group Inc. (TSX.V: XLY)

Auxly Cannabis Group ist ein Kollektiv von Unternehmern mit einer Leidenschaft für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Cannabisindustrie. Unser Auftrag ist es, unseren Partnern Wachstum zu ermöglichen, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere gemeinsame Branchenerfahrung weitergeben. Unsere Partner haben alle unterschiedliche Visionen, Stimmen und Markenwerte, verfolgen jedoch das gemeinsame Ziel, eine Industrie von Weltklasse aufzubauen, die auf Ethik, Vielfalt, Qualität und Innovation basiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.auxly.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie ?beabsichtigen?, ?erwarten?, ?glauben?, ?werden?, ?vorhersehen?, ?rechnen mit?, ?schätzen? oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erreicht werden ?könnten?, ?können?, ?würden?, ?dürften? oder ?werden?.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind Ausdruck der Ansichten und Annahmen des Unternehmens auf Grundlage von Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen verfügbar waren. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse können von jenen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt werden, abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens werden durch die Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der unten aufgeführten Annahmen, eingeschränkt. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, diese Liste enthält jedoch nicht alle Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen auswirken könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, zukünftigen Ereignissen, Bedingungen, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Vorhersagen, Prognosen, Voraussagen, Leistungen oder Erfolgen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Pressemeldung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen über den Ausbau und die Erschließung der gemeinsamen Anbauflächen und die Geschäftsziele des Unternehmens. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die in dieser Meldung erwähnte NASDAQ-Notierung erzielt wird. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, und die zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Dementsprechend sollten die Leser kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen

Anthony Durkacz, Director

E-Mail: anthony@firstrepubliccapital.com

Telefon: (416) 720-4360

CSE: HUGE

OTCQB: FSDDF

FRA: 0K9

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Quelle: FSD Pharma Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!