FSD Pharma und SciCann Therapeutics nehmen an der CannX International Medical Cannabis Convention in Tel Aviv Israel teil

Toronto - 14. Oktober 2018 - FSD Pharma Inc. "("FSD Pharma") (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) freut sich bekannt zu geben, dass sein Leiter des wissenschaftlichen Beirats, Dr. Zohar Koren, vom 14. bis 16. Oktober 2018 an der dritten Internationalen medizinischen Cannabiskonferenz ("CannX") in Tel Aviv, Israel, teilnehmen wird.

Die CannX Convention ist ein zentraler jährlicher Treffpunkt von weltweit führenden Unternehmen in allen Bereichen der medizinischen Cannabis- und Cannabinoidmedizin. Die Konferenz wird die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen in diesem sich schnell entwickelnden Bereich vorstellen, einschließlich Anbau, Gewinnung und Spitzentechnologien in der Herstellung und Durchbrüchen in der klinischen Forschung. Die Konferenz wird auch wichtige Meinungsbildner präsentieren, die Ärzte und Forscher sind, darunter Professor Rafael Mechoulam, der israelische Wissenschaftler, der als erster das menschliche Endocannabinoidsystem entdeckt hat.

FSD Pharma und sein strategischer R&D-Partner, SciCann Therapeutics Inc. "("SciCann Therapeutics"), sind aktiv auf der Suche nach neuen Technologien, die sich mit ihren eigenen fortschrittlichen wissenschaftlichen Forschungsprogrammen für Cannabinoide kombinieren lassen. Dr. Zohar Koren, Leiter des wissenschaftlichen Beirats von FSD Pharma und CEO von SciCann Therapeutics, wird diese Bemühungen leiten und mit führenden israelischen Wissenschaftlern, Klinikern und Biotech-Unternehmen zusammentreffen, die mit den beiden Unternehmen zusammenarbeiten möchten.

Zeeshan Saeed, EVP und Direktor von FSD Pharma, erklärte: "Wir freuen uns über die Teilnahme von FSD Pharma an der internationalen CannX-Konferenz durch unseren Leiter des wissenschaftlichen Beirats, Dr. Zohar Koren. Unsere enge Zusammenarbeit mit SciCann Therapeutics ermöglicht uns einen Einblick in das Herz der blühenden medizinischen Forschung im Bereich Cannabis R&D in Israel, wo die meisten Fortschritte in der Cannabinoidforschung in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden. Wir freuen uns darauf, die führenden Cannabisforscher und -kliniker zu treffen, die engagiert in Israel arbeiten, und erwarten, dass wir durch unsere Teilnahme an der CannX mehrere Kooperationsmöglichkeiten prüfen werden."

Über FSD Pharma (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9)

FSD Pharma ist über seine 100 %-ige Tochtergesellschaft FV Pharma ein lizenzierter Marihuanaproduzent nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations). Die entsprechende Aufzuchtlizenz wurde am 13. Oktober 2017 gewährt. Von seinem Firmensitz am ehemaligen Betriebsgelände von Kraft Cobourg, Ontario aus, der rund eine Autostunde von Toronto entfernt liegt, hat sich die Unternehmensführung von FV Pharma zum Ziel gesetzt, die Anlage zu einem der weltweit größten Indoor-Betriebe für die hydroponische Aufzucht von Cannabis umzugestalten. FV Pharma hat die Absicht, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche - einschließlich der Aufzucht, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion sowie der Forschung & Entwicklung - auseinanderzusetzen.

Über SciCann Therapeutics

SciCann Therapeutics ist ein kanadisch-israelisches spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung neuartiger, bahnbrechender Pharmaprodukte befasst, die das Endocannabinoidsystem anzielen und es modulieren. SciCann Therapeutics ist in den Bereichen Onkologie, Schmerztherapie, neurodegenerative Erkrankungen und entzündliche Erkrankungen tätig und entwickelt eigentumsrechtlich geschützte Produkte für die Behandlung ausgewählter lebensbedrohlicher Krankheiten, für die ein sehr hoher medizinischer Bedarf besteht.

SciCann hat ein Kooperationsnetzwerk mit führenden wissenschaftlichen Zentren und medizinischen Einrichtungen in Israel geschaffen, um herausragende wissenschaftliche Leistungen zu ermöglichen und rigorose klinische Studien für die Entwicklung seiner Produkte durchzuführen; dabei nutzt es die großzügigen regulatorischen Rahmenbedingungen in Israel, um seine F&E-Programme schnell und effizient durchzuführen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie ?könnte?, ?beabsichtigen?, ?erwarten?, ?glauben?, ?werden?, ?geplant?, ?geschätzt? und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf seine Geschäftsziele beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren ? weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

IM NAMEN VON FSD PHARMA:

Thomas Fairfull, President und Chief Executive Officer

Email: thomas.fairfull@fvpharma.com

Telefon: (905) 686-7079

IM NAMEN VON SCICANN:

Dr. Zohar Koren, Chief Executive Officer

Email: zohardev@gmail.com

Mobiltelefon: +972-52-733-1424

