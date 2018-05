FUCHS PETROLUB SE, DE0005790430

FUCHS eröffnet neue Fettfabrik in Isando/Johannesburg, Südafrika

FUCHS PETROLUB SE, weltweit größter unabhängiger Hersteller von hochwertigen Schmierstoffen und verwandten Produkten, hat am 16. Mai 2018 in seinem Werk in Isando, Südafrika, eine Fettfabrik für acht Millionen EUR offiziell eröffnet. Die Fettfabrik mit modernster Technologie wird eine Vielzahl von Spezialfetten herstellen, die den steigenden Anforderungen der afrikanischen Kunden nach immer höherer Qualität gerecht werden. Zudem wird die Reaktionsfähigkeit von FUCHS im afrikanischen Markt erhöht.

"Die neue Anlage ist eine vollautomatisierte und hochmoderne Fettfabrik. Wir werden von dieser Anlage aus nicht nur den südafrikanischen Markt bedienen, sondern auch qualitativ hochwertige Fette in andere afrikanische Länder exportieren. In bestehende und neue Anlagen zu investieren, ist Teil unserer globalen Wachstumsinitiative, die auf Kapazitätserweiterung und technologischen Fortschritt ausgerichtet ist", betont Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE.

Paul Deppe, Managing Director FUCHS LUBRICANTS SOUTH AFRICA, fügt hinzu: "FUCHS sieht die Bedeutung und Nachfrage nach Spezialfetten deutlich steigen und will dieser wachsenden Nachfrage unserer Kunden, insbesondere aus dem Bergbau, nachkommen. Bei dem Bau der neuen Fettfabrik ging es nicht nur um größere Kapazitäten, sondern auch darum, die Prozesse und die Qualität unserer Fettherstellung auf ein Spitzenniveau anzuheben."

Die Anlagenkonzeption und der Automatisierungsgrad entsprechen den neuesten weltweit geltenden Standards von FUCHS und stellen sicher, dass die Qualität der produzierten Fette höchsten Ansprüchen genügt. Zukünftige Kapazitätserweiterungen sowie neue Technologien für die Fettherstellung, die bereits heute in den F&E-Laboren der FUCHS-Gruppe entwickelt werden, wurden ebenfalls bei der Anlagenplanung berücksichtigt.

Mannheim, 16. Mai 2018

Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

