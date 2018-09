Führender afrikanischer BCM-Dienstanbieter nutzt ExaGrid zum Datenschutz

ExaGrid®, ein führender Anbieter hyperkonvergierter Backup-Sekundärspeicherlösungen, gab heute bekannt, dass ContinuitySA, Afrikas führender Anbieter von Business Continuity Management (BCM) und Resilience-Services, die datenträgerbasierte Backup-Systeme von ExaGrid für seine Standardangebots- und Vermarktungsstrategie bei Kunden einsetzt, die Backup-Umgebungen einrichten oder erweitern müssen.

ExaGrid provides "safe and uncrackable" backup storage for ContinuitySA's clients. (Photo: Business Wire)

In einer Zeit, in der eskalierende Ereignisse unternehmenskritische Daten gefährden, unterstützen die vollständig verwalteten Dienste von ContinuitySA Kunden bei der Analyse ihres Risikoprofils und Entwicklung einer geeigneten Strategie zur Risikominderung, um ihre Business Resilience zu stärken. Dazu zählen Aspekte wie Stabilität der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), unternehmensweites Risikomanagement, Wiederherstellung des Arbeitsbereichs und BCM-Beratung.

„Wir bieten unseren Kunden vollständig verwaltete Lösungen zum Schutz ihrer Umgebungen. Der Einsatz von ExaGrid ist Herzstück unseres angebotenen Backup-as-a-Service und Disaster-Recovery-as-a-Service“, erklärte Bradley Janse van Rensburg, CTO von ContinuitySA. „Wir haben eine Reihe virtualisierter Backup-Lösungen geprüft, fanden jedoch keine, deren Preis-Leistungsverhältnis den Anforderungen unserer Kunden entsprach. Dann haben wir uns ExaGrid angesehen und waren von seiner Leistung und Datendeduplizierung beeindruckt. Das System skaliert sehr effizient, und es gibt verschlüsselte Versionen seiner Appliances zu attraktiven Preisen. Wir sind von anderen Technologien zu ExaGrid gewechselt und sind froh darüber.“

Eine wachsende Zahl der Kunden von ContinuitySA ist zu ExaGrid gewechselt, und die meisten nutzen Veeam als Backup-Anwendung. „Über 90 % der von uns geschützten Workloads sind virtuell, deshalb nutzen wir Veeam hauptsächlich für die Sicherung auf ExaGrid“, so Janse van Rensburg weiter. „Die ExaGrid-Veeam-Lösung bietet unseren Kunden dank der Deduplierungsfunktionen beider Produkte langfristige Datenspeicherung. Die Zuverlässigkeit und Beständigkeit der Lösung sind für uns entscheidende Aspekte, damit wir die Daten eines Kunden nach einem Ausfall wiederherstellen können.“

Seit der Einführung von ExaGrid sind ContinuitySA und seine Kunden mit den zahlreichen Verbesserungen ihrer Backup-Umgebung zufrieden. Zu den Vorteilen zählen:

Datendeduplizierung mit ExaGrid-Veeam senkt den Speicherverbrauch auf dem Board. Das Backup-Fenster eines Kunden konnte von zwei Tagen auf eine Stunde verkürzt werden; die Wiederherstellung eines Servers dauerte nur vier Stunden statt vier Tage bei der vorherigen Backup-Lösung. Trotz einiger Ransomware-Angriff bleiben die Backups unbeschädigt.

„Es gab mehrere Ransomware-Angriffe auf Kundendaten, allerdings waren unsere Backups sicher und konnten nicht gehackt werden. Wir sind immer in der Lage, die Daten unserer Kunden wieder herzustellen, um einen kompletten Verlust ihrer Daten und die Zahlung von Erpressergeldern zu verhindern. Seit wir ExaGrid einsetzen, haben wir absolut keinen Datenverlust zu verzeichnen“, erklärte Janse van Rensburg.

Lesen Sie die vollständige Kundenerfolgsgeschichte von ContinuitySA, um mehr Informationen über die Erfahrungen des Unternehmens mit ExaGrid zu erhalten.

ExaGrid veröffentlichte über 360 Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensreferenzen, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Sektor zusammen. Diese Geschichten sind ein Beweis für die Zufriedenheit der Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid. Kunden erklären übereinstimmend, dass das Produkt nicht nur das beste seiner Klasse ist, sondern dass es auch „einfach funktioniert“.

Über ContinuitySA

ContinuitySA ist Afrikas führender Anbieter von Business Continuity Management und Resilience-Services für öffentliche und private Einrichtungen. Zu den von hoch qualifizierten Experten erbrachten, vollständig verwalteten Diensten zählen ICT Resilience, Risikomanagement auf Unternehmensebene, Wiederherstellung des Arbeitsbereichs und BCM-Beratung. Alle Leistungen dienen der Optimierung der Geschäfts-Resilience in einer Zeit der eskalierenden Bedrohungen. Um allen Beteiligten beruhigende Sicherheit zu bieten, unterstützt ContinuitySA seine Kunden bei der Analyse ihres Risikoprofils und der Entwicklung einer Strategie zur Risikominderung.

ContinuitySA betreibt das größte Netzwerk an Disaster-Recovery-Zentren des Kontinents mit über 20.000m2 in Gauteng (Midrand und Randburg), dem Western Cape (Tyger Valley), in Kwa-Zulu Natal (Mount Edgecombe) sowie in Botswana, Mosambik, Kenia und Mauritius. ContinuitySA ist ein Gold Partner des Business Continuity Institute und wurde 2016 in die renommierte BCI Hall of Fame aufgenommen. ContinuitySA.

ContinuitySA. Wir wollen, dass Sie im Geschäft bleiben.

Weitere Informationen über ContinuitySA finden Sie unter www.continuitysa.com. Bleiben Sie mit ContinuitySA in Verbindung über Google+, LinkedIn, Twitter und Facebook.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder auf LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180927005992/de/