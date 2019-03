Führender Branchenexperte Babak Fouladi in Board of Directors von NuRAN Wireless aufgenommen Quebec (Quebec, Kanada), 26. März 2019. NuRAN Wireless Inc. (CSE: NUR, OTC: NRRWF, FSE: 1RN) (?NuRAN Wireless? oder das ?Unternehmen?) freut sich

Board of Directors

von NuRAN Wireless aufgenommen

in

Quebec (Quebec, Kanada), 26. März 2019. NuRAN Wireless Inc. (CSE: NUR, OTC: NRRWF, FSE: 1RN) (?NuRAN Wireless? oder das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass der führende Branchenexperte Babak Fouladi als unabhängiger und nicht geschäftsführender Director in das Board of Directors von NuRAN Wireless aufgenommen wurde.

Herr Fouladi fungiert zurzeit als Chief Technology and Digital Officer von KPN, einem Festnetz- und Mobilfunkunternehmen mit Sitz in den Niederlanden. Herr Fouladi hat auch eine Reihe von Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche inne, einschließlich:

- Chief Technology and Information Systems Officer von MTN, dem größten Telekommunikationsanbieter in Afrika und einem der aktuellen Partner von NuRAN

- Chief Technology Officer von Vodafone Spanien und Vodafone Rumänien

- Vice President of Multimedia and Services von Ericsson

Herr Fouladi ist zurzeit in Europa ansässig und verfügt über ein umfassendes Verständnis der asiatischen, afrikanischen und europäischen Märkte für drahtlose Telekommunikation und mobile Netzwerke. Herr Fouladi befindet sich in einer strategisch günstigen Lage, um NuRAN sowohl bei den technischen als auch bei den geschäftlichen Herausforderungen bei der Anbindung ländlicher und abgelegener Gebiete zu unterstützen.

Bis Dezember 2018 leitete Herr Fouladi die strategische Neuausrichtung von MTN auf die Anbindung ländlicher Gebiete. Sein Vortrag beim Telecom Infra Project Summit 2018 in London verdeutlichte seine Vordenkerrolle: TIP Summit 2018 in London ? Reaching the Unconnected von Babak Fouladi

Martin Bedard, Chief Executive Officer und President von NuRAN Wireless, sagte: ?Wir freuen uns, dass Babak nunmehr unserem Team angehört. Das gesamte Board von NuRAN Wireless heißt Babak herzlich willkommen und freut sich auf sein Know-how und seine Unterstützung.? Herr Bedard fügte hinzu: ?Wir gehen davon aus, dass diese Verstärkung die Marketing- und Vertriebsstrategie von NuRAN weiter verbessern und dessen Sichtbarkeit in der gesamten Telekommunikationsbranche erhöhen wird.?

Aufgrund der Satzung des Unternehmens hinsichtlich der maximalen Anzahl an Directors ist Francis Létourneau vom Board zurückgetreten, um die Aufnahme von Herrn Fouladi zu ermöglichen.

Babak Fouladi, Director von NuRAN Wireless, sagte: ?Ich freue mich, einen Beitrag zu den Bemühungen von NuRAN zu leisten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen, ländliche Gemeinden in Afrika und andere Gebiete der Welt anzubinden. Oftmals sind es die kleineren Marktteilnehmer, die sich schnell bewegen und die Landschaft wirklich verändern können. Ich bin davon überzeugt, dass NuRAN dieses Potenzial aufweist.?

Über NuRAN Wireless

NuRAN Wireless ist ein führender Anbieter von Mobil- und Breitband-Drahtlosinfrastrukturlösungen. Das innovative Funkzugangsnetz (Radio Access Network, RAN), das Kernnetz und die Backhaul-Produkte von NuRAN senken die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, ToC) drastisch und schaffen damit neue Möglichkeiten für sowohl etablierte als auch neue Mobilfunkbetreiber. Egal ob in Innenräumen, isolierten ländlichen Gemeinden, auf Offshore-Plattformen oder Schiffen, NuRAN Wireless hilft seinen Kunden, jedermann und überall zu erreichen.

Nähere Informationen über NuRAN Wireless erhalten Sie auf www.nuranwireless.com.

Martin Bédard

President und CEO

info@nuranwireless.com

(418) 914-7484

Frank Candido

Direct Financial Strategies and Communication

frank.candido@nuranwireless.com

(514) 969-5530

Kontakt in den USA

Trevor Brucato

Managing Director

RB Milestone Group LLC

Stamford (CT) und New York (NY)

tbrucato@rbmilestone.com

www.rbmilestone.com

Keine Regulierungsbehörde hat die Informationen in dieser Pressemitteilung bestätigt oder missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Informationen? gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitpunkt des Angebots, die Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot und die zukünftigen Pläne oder Prognosen des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie etwa ?plant?, ?erwartet?, ?erwartet nicht?, ?wird erwartet?, ?budgetiert?, ?schätzt?, ?prognostiziert?, ?beabsichtigt?, ?beabsichtigt nicht?, ?glaubt? oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen ?könnten?, ?würden? oder ?werden?. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von NuRAN Wireless Inc. gegebenenfalls erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass sich solche Informationen als genau herausstellen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Andere Faktoren, die sich erheblich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, werden in den Risikofaktoren in der jüngsten jährlichen Managementerörterung und -analyse (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens beschrieben, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!