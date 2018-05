Fura Gems gibt Ressourcenkalkulation zu Smaragdmine Coscuez in Auftrag

Wie wir vor Kurzem berichteten, hatten bereits die ersten Großproben von der Smaragdmine Coscuez der kanadischen Fura Gems (TSX-V FURA / FRA BJ43) 1.725 Karat der grünen Edelsteine zutage gefördert, 825 Karat davon in Form qualitativ hochwertiger Smaragde. Um das Potenzial der kolumbianischen Mine nun genauer zu bestimmen, hat Fura die Arbeiten an einer ersten Ressourcenschätzung angestoßen.

Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat man die unabhängigen Experten von Watts, Griffis and McOuat (WGM) engagiert, um unter anderem sicherzustellen, dass alle bereits vorhandenen Daten, Arbeiten und Pläne für die Coscuez-Mine unter anderem dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechen. In Zusammenarbeit mit Fura soll WGM dann eine erste Ressourcenkalkulation herstellen.



Der erste, wichtige Schritt in diesem Prozess war eine Besichtigung der Mine in Kolumbien durch WGM, die bereits Mitte April abgeschlossen wurde. Fura wird WGM nun weitere historische Daten sowie die Ergebnisse der Aktivitäten vor Ort zur Verfügung stellen, um den Prozess weiter voranzubringen.



Nach Ansicht von Dev Shetty, President und CEO von Fura, hat sein Unternehmen damit einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. Zumal dies die erste Ressourcenschätzung dieser Art im kolumbianischen Smaragdmarkt sein werde. Geplant ist, die Ressourcenkalkulation im vierten Quartal dieses Jahres zu veröffentlichen.



Wir werden weiter berichten.



