Fura Gems Inc.: Vielversprechende Großprobenergebnisse aus Smaragdmine Coscuez

Vielversprechende Großprobenergebnisse aus Smaragdmine Coscuez

TORONTO, ONTARIO - Fura Gems Inc. (TSXV: FURA, OTC: FUGMF und FRA: BJ43) gibt ein Update und meldet Ergebnisse ihres Großprobenprogramms auf dem Smaragdprojekt Coscuez in Boyaca, Kolumbien (die "Smaragdmine Coscuez").

Die wichtigsten Punkte

- Beginn des Großprobenprogramms auf Coscuez im März 2018 mit dem Ziel des Abbaus aus dem vererzten Gesteinskörper auf verschiedenen Niveaus und Abbauorten.

- In Phase 1 der Probennahme wurden 9.737 Tonnen Material abgebaut.

- 6.396 Tonnen des vererztes Material aus dem Gesteinskörper wurden bestimmt; insgesamt 1.800 Tonnen des vorrangigen vererzten Materials wurden gewaschen; die Ausbringung umfasste Smaragde mit einem Gewicht von 12.845 Karat bei einem Gehalt von 7,14 Karat pro Tonne.

- Der Rest der niedrigen bis mittleren Qualität wird vor dem 31. Dezember 2018 gewaschen und das Unternehmen erwartet die Ausbringung von im Durchschnitt 1 Karat an Smaragden pro Tonne; damit wird eine Gesamtausbringung von im Durchschnitt 2,72 Karat pro Tonne aus den insgesamt 6.396 Tonnen vererzten Material des Gesteinskörpers erzielt. Die Ausbringung übertrifft die anfängliche interne Schätzung von 1 Karat pro Tonne;

- Von den Smaragden mit Gesamtgewicht von 12.845 Karat hat das Unternehmen eine gute Mischung aus Smaragden mit hoher, mittlerer und niedriger Qualität erhalten, was zur Unterstützung der größeren Nachfrage nach kolumbianischen Smaragden benötigt wird.

- Im Mai 2018 meldete das Unternehmen die Entdeckung des außergewöhnlichen hochwertigen 25,97-karätigen "Äre-Smaragd".

- Phase 2 des Großprobenprogramms wurde begonnen. Die Arbeiten erfolgen in einer größeren Strosse, um die Vererzung weiter abzugrenzen.

- Das Unternehmen hat mit der Arbeit an der Pilotwaschanlage begonnen, die zur Unterstützung des Großprobenverfahrens konzipiert wurde und deren Fertigstellung vor Jahresende erwartet wird.

- Das erste mit NI 43-101 konforme Ressourcenstatement ist auf gutem Weg zur Veröffentlichung im vierten Quartal 2018.

- Das Unternehmen hat Mining One Australia zur Durchführung einer Scoping Studie beauftragt, um die Voraussetzungen für den Minenplan und und Abstimmungen der verschiedenen Abbauverfahren zur Konstruktion einer großen Untertagemine zu validieren. Die Bekanntgabe wird im vierten Quartal 2018 erwartet.

- Das 2.500 m umfassende Kernbohrprogramm zur Abgrenzung der Vererzunszone wurde im Juni 2018 begonnen und der Abschluss wird im vierten Quartal 2018 erwartet.

- Ernennung von Bradley Scharfe zum Leiter der Investor Relation.

Dev Shetty, President und CEO von Fura, sagte:"Wir freuen uns, weitere Updates unseres Großprobenprogramms in der Mine Coscuez bekannt zu geben. Mittels dieses Programms haben wir unsere Kenntnis der Smaragdvererzung, die wir im Boden haben, beachtlich weiterentwickelt.

Innerhalb einer kurzen Zeit von sechs Monaten und seit Beginn des Großprobenprogramms haben wir eine umfassende Kenntnis der Geologie und der möglichen Abbaumethoden gewonnen sowie eine Arbeitskultur in einer sicheren Umgebung entwickelt. Wir setzen jetzt die nächste Phase unseres Großprobenprogramms mit noch größerem Vertrauen in unsere Vision eines langfristigen Minenplans auf Coscuez fort.

Mittels unseres Phase-1-Programms haben wir ein großes Qualitätsspektrum in unserer Smaragdproduktion erhalten einschließlich des 25,97-karätigen Äre-Smaragds. Dies belegt weiter das Potenzial der Mine und wir freuen uns darauf, dies mit unserer ersten Ressource bis zum Jahresende zu bestätigen." Großprobenprogramm - Phase 1 abgeschlossen: Fura besitzt eine 76prozentige nutzbringende Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez, die ein Gebiet von insgesamt 46 Hektar abdeckt. Die Lagerstätte Coscuez befindet sich in der Muzo-Formation, die das Wirtsgestein der Smaragdvererzung ist (Abbildung 1). Die Muzo-Formation wird von der FuraTena-Formation unterlagert und von der Capotes-Formation überlagert. Innerhalb dieser haben die Brand- und Kalkschiefer die Affinität, Smaragde in Vergesellschaftung mit irgendeiner Kombination von Kalzit, Pyrit, Brekzien, Zonen mit Kaolinalteration zu beherbergen (Abbildungen 2 und 3).

/Abbildung 1: Smaragdmine Coscuez mit Muzo-Formation (Festgestein)

Abbildung 2: smaragdführender Kalzitgang Abbildung 3: Smaragdgang innerhalb Brekzie /

Abbildung 4: Smaragdvererzung innerhalb Kalzitgänge in Mine Im Rahmen der Phase 1 wurde ein kurzfristiger Geschäftsplan implementiert mit kleineren Strossen von 2 m x 2 m innerhalb der vererzten Zone. Der Schwerpunkt lag auf einer Verringerung der Erzverdünnung bei Zunahme des Abbauumfangs. Der Abbau konzentrierte sich auf den verfügbaren Stollen im La Paz-Tunnel aber mit verbesserten Sicherheitsbedingungen. Insgesamt wurden ungefähr 10.000 Tonnen Material zwischen den verschiedenen Niveaus im La Paz-Tunnel (900 m) und bis zu den 770 m-Niveaus abgebaut (Abbildung 5). Die Abbildung zeigt das gesamte Oberflächenprofil und die Form des potenziellen smaragdführenden Horizonts innerhalb der Muzo-Formation, wie es zurzeit aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen verstanden wird. Mehrere bekannte Tunnels und Abbaubereiche sowie die in dem Dokument erwähnten, wurden in dem Modell identifiziert.

Die Form der tektonisch kontrollierten vererzten Zone scheint gegenwärtig ein beinahe vertikaler karottenförmiger Körper zu sein, der nach Süden einfällt. Es ist interessant, zu erwähnen, dass der vererzte Gesteinskörper zur Tiefe offen ist.

Abbildung 5: 3D-Modell der Muzo-Formation mit allen wichtigen Tunnels, Großprobenentnahmestellen und Kernbohrungen. Der Abschluss der Phase 1 des Großprobenprogramms hat die Validierung mehrerer Annahmen für die Entwicklung der nächsten Phase des umfassenderen Abbauplans unterstützt.

Insgesamt 9.737 Tonnen Material wurden abgebaut, woraus 6.396 Tonnen vererztes Gesteinsmaterial bestimmt wurden. Von den 6.396 Tonnen vererzten Gesteinsmaterial wurden insgesamt 1.800 Tonnen vorrangiges vererztes Gesteinsmaterial gewaschen, was zu einer Ausbringung von Smaragden mit einem Gesamtgewicht von 12.845 Karat führte und einem Gehalt von 7,14 Karat pro Tonne entspricht. Die restlichen 4.596 Tonnen des vererzten Gesteinsmaterials werden laut Erwartungen einen Gehalt von 1 Karat pro Tonne haben. Demzufolge wird die Ausbringung aus dem Gesamtmaterial bei 2,72 Karat pro Tonne liegen.

Die 12.845 Karat setzen sich aus einer vielversprechenden Mischung aus Smaragden mit hoher, mittlerer und niedriger Qualität (Abbildung 6) zusammen und verleihen damit dem Produkt ein breiteres Spektrum.

/Abbildung 6: Fotos der im Rahmen der Großprobenentnahme gefundenen SmaragdeKernbohrprogramm: Anfang 2018 wurde mit detaillierten geologischen und topografischen Erkundungen begonnen, es wurden Daten zur wissenschaftlichen Abschätzung der möglichen Ausdehnung der vererzten Zonen gesammelt. Die Explorationsaktivitäten umfassten Studien der Satellitenaufnahmen, übertägige und untertägige Kartierungen, 3D-Modellierung der kartierten Information, geochemische Probennahmen an der Oberfläche sowie Probennahmen an der Ortsbrust unter Tage.

Ferner implementierte das Unternehmen untertägige Kernbohrprogramme in Coscuez, Aktivitäten, die von einem börsennotierten Unternehmen zum ersten Mal in Kolumbien entwickelt wurden. Die Programme werden weitere wichtige Informationen über die geologischen und tektonischen Kontrollen sowie über die Kontinuität des Erzkörpers unter Tage liefern.

Um unter Tage die Kontinuität des smaragdführenden Wirtsgesteins über die bekannten Niveaus hinaus festzustellen, wurde im Juni 2018 mit einem Kernbohrprogramm begonnen. Das Programm zielt darauf, 10 bis 12 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.500 m im Jahr 2018 niederzubringen. Laut Planung wird der Erzkörper mittels der Kernbohrungen von innen nach außen abgebohrt, was sowohl die Bohrmeter als auch die Kosten optimiert sowie ein unerwartetes Anbohren alter Abbauorte oberhalb dieser Niveaus vermeidet.

Bis dato wurden vier Bohrungen niedergebracht und die fünfte Bohrung ist im Gange (insgesamt 861 Bohrmeter). Diese Bohrungen wurden von einer Bohrplattform an der Ostseite der vererzten Zone in (-)88 m Tiefe vom Haupttunnel La Paz aus niedergebracht. Danach wurde eine zweite Bohrstelle identifiziert, die an der Westseite der vererzten Zone auf der gleichen Höhe von (-)88 m liegt. Eine dritte Bohrplattform auf (-)125 m ist ebenfalls in Vorbereitung, um das Programm bis Ende Dezember abzuschließen. Die bis dato erhaltenen Ergebnisse deuten auf eine untertägige Fortsetzung der vererzten Muzo-Formation über weitere 200 m unter dem tiefsten Tunnel. Der vererzte Gesteinskörper ist der Ansicht nach weiterhin zur Tiefe offen.

Abbildung 7: untertägige Kernbohrungen auf Niveau (-)88 m.

Nächste Phase der Großprobenentnahme Das Unternehmen sieht vor, die restlichen 20.000 Tonnen des Großprobenprogramms bis Ende des Jahres 2018 abzubauen. Für die nächste Phase werden größere Strossen von 4 m x 5 m verwendet, um das Verhalten der Kalzitgänge innerhalb der vererzten Zone und die Auswirkung der Erzverdünnung bei größeren Strossen besser zu verstehen.

Die Bohrdaten zusammen mit den Ergebnissen der Großprobenentnahme werden zur ersten Mineralressourcenschätzung beitragen, deren Veröffentlichung im vierten Quartal 2018 erwartet wird.

Basierend auf dem vielversprechenden Ergebnis der Programme ist Fura an der Fortsetzung der Bohrungen unter Einhaltung der NI 43-101 Standards in den kommenden Jahren interessiert, um die Verteilung der smaragdführenden Zonen besser zu verstehen.

Ferner hat das Unternehmen Mining One Australia zur Durchführung einer Scoping Studie beauftragt, um die Voraussetzungen für den Minenplan und Abstimmungen der verschiedenen Abbauverfahren zur Konstruktion einer großen Untertagemine zu validieren.

Ernennung des Leiters der Investor Relation Herr Bradley Scharfe wurde zum Leiter der Investor Relation ernannt und wird seinen Sitz sowohl in Toronto als auch Vancouver, Kanada, haben. Herr Scharfe wird die Initiierung und Pflege der Kontakte zur Finanzgemeinde, zu den Aktionären, Investoren und anderen Stakeholdern zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens und seiner Abbaubetriebe unterstützen. Herr Scharfe kommt mit über 20 Jahren Erfahrung an den kanadischen Kapitalmärkten zum Unternehmen.

Gemäß des Abkommens wird Herr Scharfe dem Unternehmen strategische Investor Relation-Services für eine monatliche Gebühr von 4.000 CAD über einen anfänglichen Zeitraum von 1 Jahr bieten. Dies kann durch gegenseitiges Einverständnis beider Parteien verlängert werden. Ihm werden 500.000 Optionen auf Belegschaftsaktien gewährt werden, die zu einem Preis von 0,40 CAD ausübbar sind. Sie werden unverzüglich übertragen und unterliegen dem Aktienoptionsplan des Unternehmens. Das Abkommen und die damit gewährten Optionen unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über die Smaragdmine Coscuez Die Lizenz der Smaragdmine Coscuez deckt ein Gebiet von 46 Hektar ab und liegt der Kommune San Pablo de Borbur, der westlichen Provinz des Departement Boyaca. Die Mine Coscuez ist aus historischer Sicht eine der bedeutendsten produzierenden Smaragdminen der Welt. Sie ist seit über 400 Jahren in Betrieb und hat einige der schönsten Smaragde produziert. Ihre weltweite Anerkennung stammt von der Produktion berühmter Steine wie z. B. der 1.759-karätige Guiness Emeralds, welcher als einer der größten Smaragde in Schmucksteinqualität angesehen wird oder die Schmucksteine, die sich in der spanischen Krone befinden sowie Sammlungen in Indien oder des Osmanischen Reichs und die weiterhin in verschiedenen archäologischen Funden wie z. B. die San Jose Galeone entdeckt werden.

Trotz seiner Geschichte wurde Coscuez nur in kleinem Rahmen und mit handwerklichen Methoden mit minimalen Fokus auf Technologie und geologische Studien der Smaragdmineralisierung abgebaut. Früher wurden in der Mine Coscuez kleinmaßstäbliche Abbauverfahren durchgeführt wie z. B. das Sprengen der Erzzone innerhalb des Brandschiefers, dem anschließenden Herausmeißeln der Kalzitgänge aus dem Brandschiefer und Fokus auf die manuelle Extraktion der Smaragde aus den Kalzitgängen.

Für weitere Informationen über Fura Gems Inc. kontaktieren Sie bitte:

Fura Gems Inc. Dev Shetty - President & Chief Executive Officer Tel: +971 (0) 4 240 8760 dev.shetty@furagems.com Brad Scharfe Leiter - Investor Relations Tel: XXXXXXXXXXXXXXX Brad.scharfe@furagems.com Public Relations Tavistock (UK) Jos Simson / Barney Hayward Tel: +44-207-920-3150fura@tavistock.co.uk

Über Fura Gems Inc. Fura Gems Inc. ist ein Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Exploration und Akquisition von Edelsteinlizenzen befasst. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FURA" gehandelt.

Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt eine 76 %-Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien sowie eine 100 %-beteiligung an der Smaragdlizenz ECH-121. Fura beschäftigt sich ebenfalls mit der Exploration und dem Abbau von Rubinen in Mosambik durch eine 80 %-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811), die das Unternehmen im November 2017 erwarb.

Qualifizierte Person Ricardo A. Valls, M.Sc., P.Geo., von Valls Geoconsultant, Toronto, Ontario, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung überprüft und zur Veröffentlichung zugelassen. Herr Valls wir als unabhängig von Fura angesehen.

Warnhinweis hinsichtlich der Abbaubetriebe Das Unternehmen rät zur Vorsicht, da es seine Produktionsentscheidung mit auf eine Machbarkeitsstudie der Mineralvorräte basiert, um die Wirtschaftlichkeit und und technische Realisierbarkeit zu zeigen. Folglich besteht eine erhöhte Unsicherheit und es gibt mehrere technische und wirtschaftliche Ausfallrisiken, die mit dieser Produktionsentscheidung in Zusammenhang stehen. Diese Risiken, umfassen unter anderem Bereiche, die in einer Machbarkeitsstudie detaillierter analysiert werden wie z. B. die Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse für Ressourcen und Vorräte und einer Anzahl spezialisierter Studien in Bereichen wie z. B. Abbau- und Ausbringungsverfahren, Marktanalyse sowie Auswirkungen auf Umwelt- und Gemeinde.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

