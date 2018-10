GA-ASIs zweiter MQ-9B SkyGuardian absolviert seinen ersten Flug

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) führte am 26. September den ersten Flug seines zweiten MQ-9B SkyGuardian ferngesteuerten Flugzeugs (RPA - Remotely Piloted Aircraft) (YBC02) durch. Der Flug des firmeneigenen Flugzeugs wurde vom Laguna Army-Flugplatz in Yuma Proving Grounds aus durchgeführt.

MQ-9B SkyGuardian. (Photo: Business Wire)

„Wir freuen uns, dass unser zweites MQ-9B-Flugzeug fertiggestellt und flugtauglich ist,“ so David R. Alexander, Geschäftsführer, Aircraft Systems, GA-ASI. „Die Entwicklung von MQ-9B läuft nach Plan und wir hoffen, Anfang der 2020er Jahre unsere ersten Kunden beliefern zu können.“

Mit dem zweiten MQ-9B SkyGuardian hat das GA-ASI-Programmteam ein weiteres Flugzeug, um wichtige Entwicklungstests und Vorführungen durchzuführen. Neue Funktionen, die 2016 bei der Fertigstellung des ersten Prototyps noch nicht verfügbar waren, wie Blitzableiter, eine aktualisierte Avionik- und Software-Suite und ein Enteisungssystem, wurden in die Roadmap des MQ-9B’s integriert, um das erste RPA herzustellen, das für Flüge im zivilen Luftraum zertifiziert ist.

Der anstehende Testplan für das YBC02 umfasst weitere Tests zur Erweiterung der Flugbereichsgrenze, eine Prüfung des Certified-Redundant-Kontrollmoduls, Updates des Flight-Controllers und die Prüfung der Certifiable Ground Control Station (C-GCS).

Das erste MQ-9B SkyGuardian Flugzeug hat bereits mehr als 75 Flüge und 400 Flugteststunden absolviert. Letztes Jahr stellte das Flugzeug für die Predator®-Flugzeugserie einen Langzeit-Rekord auf, als es mehr als 48 Stunden ohne Unterbrechung flog. Im Dezember wurde es dazu verwendet, um seine automatischen Start- und Landefähigkeiten unter alleiniger Verwendung von SATCOM zu demonstrieren. Im Juli darauf absolvierte es einen transatlantischen Flug, der in Grand Forks, North Dakota, USA begann und auf der Royal Air Force (RAF) Fairford in Gloucestershire, Großbritannien endete. Das Flugzeug legte 3,760 Seemeilen in etwas mehr als 24 Stunden zurück. Im Rahmen ihres PROTECTOR RG Mk1-Programms erwirbt die RAF das unbemannte Flugzeug MQ-9B SkyGuardian.

Der MQ-9B ist die neueste Entwicklung der GA-ASI Predator® B-Mehrzweckflotte. GA-ASI benannte seine Ausgangsversion MQ-9B SkyGuardian und die maritime Überwachungsversion SeaGuardian. Diese Entwicklung ist das Ergebnis fünfjähriger, vom Unternehmen finanzierter Bemühungen zur Bereitstellung eines RPA, das die strengen Anforderungen zur Typenzertifikation für die Flugtauglichkeit mehrerer Militär- und Zivilbehörden erfüllen kann, darunter auch die der UK Military Airworthiness Authority (MAA) und der U.S. FAA.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein Tochterunternehmen von General Atomics, ist ein führender Entwickler und Hersteller von bewährten, zuverlässigen ferngesteuerten Flugsystemen (RPA), Radarsystemen und elektrooptischen Missionssystemen, einschließlich der Predator® RPA-Serie und des Lynx® Multimode-Radars. GA-ASI bietet langlebige, missionsfähige Flugzeuge mit integrierten Sensor- und Datenverbindungssystemen, die für einen andauernden Flug sorgen, der die Lageerkennung und schnelle Angriffe ermöglicht, und kann auf mehr als 5 Millionen Flugstunden zurückblicken. Das Unternehmen produziert auch eine Vielzahl von Bodenkontrollstationen und Software zur Sensorsteuerung/Bildanalyse, bietet Pilotenschulungen und Support-Services an und entwickelt Meta-Material-Antennen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ga-asi.com.

Reaper, Predator und Lynx sind eingetragene Warenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

