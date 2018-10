Gauland: Sarah Wagenknecht ist die Stimme der Vernunft innerhalb der Linken

Berlin - Zur Positionierung von Sarah Wagenknecht zur 'unteilbar'-Demonstration in Berlin erklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland: "Offene Grenzen für alle - das ist die zentrale Position der linken 'unteilbar'-Demonstration, die in Berlin stattfinden soll. Das spiegelt die eine ...

Berlin - Zur Positionierung von Sarah Wagenknecht zur 'unteilbar'-Demonstration in Berlin erklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland:

"Offene Grenzen für alle - das ist die zentrale Position der linken 'unteilbar'-Demonstration, die in Berlin stattfinden soll. Das spiegelt die eine Politik der Linken wider, die den Menschen in Deutschland schadet, in dem sie die ganze Welt zu uns zum Bleiben einlädt. Das zerstört unsere Sozialsysteme, den sozialen Frieden, untergräbt geltendes Recht.

Erfreulich ist, dass es selbst bei den Linken noch eine mutige Stimme der Vernunft gibt: Sarah Wagenknecht. Ihre Bewegung 'Aufstehen' hat erkannt, dass offene Grenzen jede noch so vernünftige Asylpolitik ad absurdum führen. Frau Wagenknecht scheint als eine der wenigen Politiker in der Linken verstanden zu haben, dass die Menschen in Deutschland keine offenen Grenzen wollen.

Leider ist Frau Wagenknecht mit ihrer Positionierung gegen die offenen Grenzen innerhalb ihrer Partei in der Minderheit und wird sich nicht durchsetzen können. Um so mutiger ist es von ihr, diese Position weiterhin aufrecht zu erhalten."

