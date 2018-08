GBC AG,

GBC AG unterstützt das Hannover Blockchain Meetup#6 am 06. September 2018 rund um die neuesten Trends, Entwicklungen und Erfahrungen mit der Blockchain

Augsburg/Hannover, 29. August 2018 - Die GBC AG unterstützt erneut das Hannover Blockchain Meetup als Sponsor. Bereits zum sechsten Mal wird sich am 06. September 2018 in Hannover die Blockchain-Szene treffen, um über die neuesten Trends, Entwicklungen und Erfahrungen mit der Blockchain zu diskutieren.

Mit dabei sind wieder nationale und internationale Unternehmen und Experten aus der Szene. Ihre Blockchain Anwendungen, Initial Coin Offerings (ICO) und Tipps werden die Teilnehmer erneut inspirieren. Für die Veranstaltung haben sich bereits über 150 Teilnehmer aus Deutschland und dem Ausland angemeldet und es sind nur noch wenige Tickets über https://www.eventbrite.de/e/hannover-blockchain-meetup6-tickets-46929655864 erhältlich.

Auf dem Hannover Blockchain Meetup werden u.a. folgende Referenten präsentieren:

Florian Merkel, KPMG: ICO und Steuern Lance Morginn, BIG Blockchain Intelligence Group: Sicherheit im Einsatz von Kryptowährungen Lasse Balzer, whytoken.de: Die Whisky-backed Crypto Revolution Tobias Schoder, InkDrop: Microblogging beyond Twitter Stephan Noller, ubirch: The Blockchain of Things

"Bei allem Auf und Ab der noch jungen Branche steht fest: Die Blockchain ist gekommen um zu bleiben und wird unseren beruflichen und privaten Alltag in Zukunft spürbar beeinflussen", sagt Manuel Hölzle, Chefanalyst der GBC. "Daher freuen wir uns, erneut das Blockchain Meetup in Hannover zu unterstützen und darüber hinaus als Research- und Investmenthaus zur Transparenz im Markt beizutragen." GBC begleitet verschiedenste Unternehmen aus dem Blockchain- und Fintech-Universum. Jüngstes Mitglied in der Coverage ist seit wenigen Wochen die BIG Blockchain Intelligence Group Inc. BIG ist ein Softwareanbieter für Such-, Analyse- und Scoringlösungen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs. Ganz im Sinne von 'Fight the dirty bitcoin', ermöglicht BIG eine Identifikation von kriminellen oder fragwürdigen und unseriösen Teilnehmern in diesem Zahlungssystem. GBC empfiehlt das Unternehmen mit einem Kursziel von 1,03 CAD (0,69 EUR) zum Kauf, siehe auch aktueller Research Report http://www.more-ir.de/d/16823.pdf

Weitere Fintech-/Blockchain-Unternehmen auf der GBC-Empfehlungsliste sind ua. Wirecard AG, Hypoport AG, die Fintech Group AG, Finlab AG, JDC Group AG oder auch MyBucks SA. Im laufenden Jahr sollen weitere Analysen zu Unternehmen aus dem Blockchain- und Fintech-Umfeld folgen und auch die sehr erfolgreiche Themenstudie GBC Best of Fintech wird um den Blockchain/Crypto-Bereich erweitert.

"Die Blockchain hat sich als Datenbankentechnologie für zahlreiche Geschäftsmodelle als Plattform etabliert. Wir freuen uns wieder darauf Unternehmer und Experten in Hannover zu begrüßen, damit wir gemeinsam mit potenziellen Anwendern und Investoren den gedanklichen Austausch pflegen und bei der Gestaltung der Zukunft mitwirken können", so Mario Hose, Vorstand des Veranstalters Apaton Capital AG.

Solange das Kontingent reicht, sind Anmeldungen noch unter folgendem Link möglich: https://www.eventbrite.de/e/hannover-blockchain-meetup6-tickets-46929655864

