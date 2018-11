GCL-SI und DuPont Photovoltaic Solutions unterzeichnen auf der CIIE einen strategischen Kooperationsvertrag

Shanghai - GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), der weltweit führende Anbieter für Solarprojektlösungen aus einer Hand schloss im Rahmen der ersten China International Import Expo (CIIE) in Shanghai einen strategischen Kooperationsvertrag mit DuPont Photovoltaic Solutions ...

Shanghai - GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), der weltweit führende Anbieter für Solarprojektlösungen aus einer Hand schloss im Rahmen der ersten China International Import Expo (CIIE) in Shanghai einen strategischen Kooperationsvertrag mit DuPont Photovoltaic Solutions (DuPont). Die zwei Unternehmen werden gemeinsam daran arbeiten, die Qualität der Fotovoltaik-Produkte (PV-Produkte) durch Innovationen zu steigern und weltweit besser verfügbar zu machen.

"Wir freuen uns sehr, diese tiefgehende Partnerschaft mit DuPont einzugehen. Die Tedlar®-PVF-Folio von DuPont(TM) ist seit jeher die erste Wahl für unsere Module. Daher bin davon überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit die Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit unserer Produkte nur weiter steigern wird", so Xin Luo, Vorstandsvorsitzender der GCL-SI.

Durch die weltweit steigende Nachfrage nach neuen Energiequellen sind wissenschaftliche Innovationen in der PV-Branche von zunehmender Bedeutung. In den letzten fünf Jahrzehnten befand sich DuPont in Bezug auf Innovationen im Bereich Solar stets als unter den Vorreitern, meint Eric Wang, Global Commercial Director der DuPont Photovoltaic Solutions. "Wir freuen uns darauf, unsere Innovationsleistung auf der CIIE präsentieren zu können und strategische Beziehungen mit GCL-SI aufzubauen. Unsere Innovationsbereitschaft hat uns darin unterstützt, PV-Materialien zu schaffen, die den Test der Zeit bestehen und ein nachhaltiges Wachstum in der PV-Branche ermöglichen."

Laut Wang sind in mehr als der Hälfte der seit dem Jahr 1975 installierten Solarzellen DuPont-Materialen verbaut. Die Tedlar®-Rückseitenfolie von DuPontTM ist das einzige Rückseitenmaterial, dass Solarzellen nachgewiesen für mehr als 30 Jahre in allen Witterungslagen schützt. Ziel ist es, die Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Systeme zu erhöhen und Defekte zu verringern.

Die mit der Herstellung von PV-Produkten zu erzielenden Umsätze, sind in den letzten Jahren zurückgegangen, da der Markt mit PV-Modulen und Produkten überschwemmt wurde, die noch nicht getestet wurden oder nicht den strengsten Branchenstandards entsprechen. Es ist unser gemeinsames Ziel in der PV-Branche, die Investitionserträge wieder aus das Niveau der letzten 25 Jahre zu steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken. In diesem Sinne ist die Qualität der PV-Materialien erfolgsentscheidend. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie DuPont, plant GCL-SI, hochwertige PV-Produkte und ganzheitliche Lösungen für neue Energiesysteme anzubieten. GCL-SI verfügt derzeit weltweit über sechs Fertigungszentren für PV-Module mit einer Gesamtleistung von 6 GW.

Informationen zur DowDuPont Specialty Products-Sparte

DowDuPont Specialty Products, eine Sparte der DowDuPont (NYSE: DWDP), ist ein weltweiter Innovationsführer mit technologiebasierten Materialien, Inhaltsstoffen und Lösungen, die zur Transformation ganzer Branchen sowie des alltäglichen Lebens beitragen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden verschiedenste Wissenschaften und Fachkenntnisse an, um Kunden dabei zu helfen, ihre besten Ideen zu verwirklichen und wichtige Innovationen in Schlüsselmärkten wie Elektronik, Transport, Immobilien Bauwesen und Gebäude, Gesundheit und Wellness, Lebensmittel und Arbeitssicherheit umzusetzen. DowDuPont plant, die Sparte Specialty Products unter dem Namen DuPont in einer unabhängigen, börsennotierten Gesellschaft auszulagern. Weitere Informationen finden Sie unter www.dow-dupont.com.

Informationen zu GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), ist Teil der GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI bietet integrierte Energiesysteme auf dem neusten Stand der Technik und aus einer Hand und hat das Ziel, zum Weltmarktführer im Bereich der Solarenergie zu werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/781713/GCL_SI_and_DuPont.jpg

OTS: GCL System newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121641 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121641.rss2

Pressekontakt: +86-512-6853-2729 zhangning_nj@gclsi.com