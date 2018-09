GE Renewable Energy startet Onshore-Wind-Plattform – konzipiert für Wachstum, Anpassung und Erfolge sowie Senkung der Stromkosten für die Kunden

GE Renewable Energy (NYSE:GE) hat heute seine neue Onshore-Turbinenplattform Cypress sowie das nächste Modell von dieser Plattform, die 5.3-158-Turbine von GE, gestartet. Diese Plattform stellt eine Weiterentwicklung der bewährten Technologie der 2MW- und 3MW-Flotten von GE dar. Damit wird eine installierte Basis von fast 20GW bedient, während gleichzeitig auch Architektur und Innovationen von der 2017 vorgestellten Turbine 4.8-158 genutzt werden. Mit Cypress können signifikante AEP-Verbesserungen, erhöhte Effizienz bei der Wartbarkeit, Verbesserungen der Logistik und des Potentials bei der Standortwahl sowie letztlich mehr Qualität für die Kunden erzielt werden. Die Plattform ist auf eine allmähliche Skalierung hin angelegt. So kann GE mehr verschiedene Nennleistungen und Nabenhöhen anbieten, die dem Kundenbedarf im gesamten 5MW-Bereich entsprechen. Die Plattform bietet zudem eine Steigerung der AEP um bis zu 50 Prozent im Laufe der Lebenszeit der Plattform gegenüber den 3MW-Turbinen von GE. Es handelt sich um den zweiten großen Plattformstart des Jahres für GE. Im März wurde bereits die Offshore-Turbinenplattform Haliade-X vorgestellt.

Der Cypress-Plattform, zu der auch die 4.8-158 gehört, liegt ein revolutionäres zweiteiliges Turbinenschaufel-Design zugrunde. Die Turbinenschaufeln können so noch länger gefertigt werden und die Logistik wird verbessert, so dass mehr Standortoptionen angeboten werden können. Mit längeren Turbinenschaufeln wird die AEP verbessert; sie tragen ferner dazu bei, die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) zu senken. Dank ihres proprietären Designs können diese größeren Turbinen an bisher nicht zugänglichen Standorten installiert werden. Die Logistikkosten können damit signifikant gesenkt werden, da die Turbinenschaufeln vor Ort montiert werden können und die Kosten für die Zulassung von Geräten und den Transport längerer Turbinenschaufeln reduziert werden. Ebenso wichtig ist, dass die Schaufelspitzen den Kunden größere Flexibilität bieten, um den Windbedingungen und Anforderungen vor Ort gerecht zu werden.

Die High-Tech-Karbon-Turbinenschaufeln wurden im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit dem GE-Geschäftsbereich Onshore Wind, dem Global Research Center von GE und dem Unternehmen LM Wind Power von GE entwickelt. Dabei wurde die Expertise dieser Teams in den Bereichen Forschung, Design und Großproduktion genutzt, um diese Turbinenschaufeln von einem bloßen Konzept in eine getestete, bewährte Realität zu verwandeln.

Für die Plattform Cypress, die für IEC (S)-Windgeschwindigkeiten konzipiert wurde, wird das Beste der GE-Turbinen 2MW und 3MW eingesetzt – darunter der bewährte, DFIG-doppeltgespeiste Induktionsgenerator – sowie eine stabile Drivetrain-Architektur. Das Gerät wurde speziell für Services konzipiert. Es gibt Verbesserungen zur Ermöglichung von Up-Tower-Reparaturen und Fehlerbehebung mit der Up-Tower-Elektrik. Gleichzeitig werden bei entscheidenden Komponenten die Grenzen der bisher möglichen Ausfallsicherheit durch verstärkte Hardware-Tests auf Systemebene und stabile Herstellungsverfahren verschoben. Diese Kombination aus geplanten, zustandsorientierten und vorausschauenden Services wird zur Gewährleistung von besserer Ausfallsicherheit, längerer Betriebszeit und mehr Produktivität beitragen und gleichzeitig die Lebenszykluskosten für den Kunden senken.

Pete McCabe, CEO von GEs Geschäftsbereich Onshore Wind, sagte: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden zu ermöglichen, das Tempo für die Senkung der LCOE weltweit zu bestimmen, wenn sich ihr Bedarf weiterentwickelt.“ Die Plattform Cypress baut auf unserer bewährten Erfolgsgeschichte auf und bringt unsere Technologie für die nächsten Jahre in die richtige Position für Skalierbarkeit und Flexibilität. Der Prototyp Cypress 4.8-158 wird derzeit in unserer Anlage in Salzbergen, Deutschland, produziert, und wir freuen uns darauf, ihn bis Ende des Jahres bereitzustellen und in Betrieb zu nehmen. Diese Plattform, die unser unermüdliches Bemühen um Qualität widerspiegelt, wird es unseren Kunden ermöglichen, ein neues Maß an Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für Stromerzeugung zu erzielen.“

Duncan Berry, CEO von GEs Bereich Wind Power, sagte: „Diese spannende Verbesserung der Turbinenschaufeln stellt eine Revolution der Angebote dar, die wir für die Kunden von GE bereitstellen. Unser Team hat unsere gesamten Design- und Herstellungsverfahren mittels einer disruptiven Designmethode sowie auf Grundlage von Kundenfeedback neu geprüft. Wir haben uns diese Turbinenschaufel ganz neu angesehen und damit einen Technologie-Durchbruch realisiert, dank dessen wir neue Turbinenschaufeln für unsere Kunden noch schneller auf den Markt bringen können.“

GE Renewable Energy ist ein 10 Milliarden US-Dollar schweres Unternehmen mit Start-up-Ansatz, das eines der breitesten Portfolios von Energieprodukten und digitalen Diensten der Branche für erneuerbare Energien anbietet. GE Renewable Energy kombiniert Onshore- und Offshore-Windkraft, Turbinenschaufeln, Wasserkraft und innovative Technologien wie hybride Systeme und konzentrierte Sonnenenergie und hat weltweit bereits eine Kapazität von mehr als 400 Gigawatt installiert, damit die Welt besser und sauberer funktionieren kann. GE Renewable Energy beschäftigt mehr als 22.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern und arbeitet an neuen Wegen, um die größten Volkswirtschaften und die abgelegensten Gemeinden der Welt mit Strom zu versorgen.

