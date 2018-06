GEM und KfW Gründungs-Monitor: Es fehlt an guter Gründungsbildung / Jetzt bei Herausforderung Unternehmertum bewerben

Berlin - Laut jüngstem Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sind die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer in Deutschland nicht optimal. Dies liegt maßgeblich an der defizitären schulischen und außerschulischen Gründungsausbildung hierzulande. Das Gründungsbildungsprogramm "Herausforderung Unternehmertum" der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der ...

Berlin - Laut jüngstem Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sind die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer in Deutschland nicht optimal. Dies liegt maßgeblich an der defizitären schulischen und außerschulischen Gründungsausbildung hierzulande. Das Gründungsbildungsprogramm "Herausforderung Unternehmertum" der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) setzt genau hier an.

Oda Henckel, Leiterin des Projekts "Herausforderung Unternehmertum" bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, weiß, welche Faktoren für den erfolgreichen Gründungsstart wichtig sind: "Die Einzigartigkeit unseres Gründungsbildungsprogramm besteht darin, dass es alle vier Kernelemente in einem Gesamtpaket liefert: eine einjährige fachliche Qualifizierung mit Coaching, eine Finanzspritze von 15.000 Euro, das für den Anfang so wertvolle Netzwerk sowie einen geschützten Rahmen, in dem sich die Start-up Teams risikolos auf die Ausgründung vorbereiten können."

Insbesondere dieses risikolose Herantasten und Ausprobieren ist gemäß GEM ausschlaggebend. Insbesondere Frauen halten ihre Gründungschancen in Deutschland für nicht gut. Die Angst vor dem Scheitern hält viele ab. Laut KfW Bericht ist der Anteil an Gründerinnen nochmalig gesunken.

Das Förderprogramm Herausforderung Unternehmertum unterstützt Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen, die den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen haben, auf ihrem Weg in die Unternehmensgründung. In Seminaren und Workshops gewinnen die Teilnehmenden umfassendes unternehmerisches Knowhow. Darüber hinaus profitieren sie von einer einjährigen intensiven, individuellen Experten-Beratung. Wer im Team eine social oder for profit Geschäftsidee erproben und risikolos Erfahrungen als zukünftige Unternehmerin oder als Gründer sammeln möchte, kann sich noch bis 14. Oktober 2018 für eine Teilnahme bewerben.

Mehr Informationen zur Bewerbung: www.herausforderung-unternehmertum.de/bewerbung

Geförderte im Kurzvideo: https://youtu.be/IFW26rabkj4

Bildmaterial unter: http://bit.ly/startupbildung

OTS: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67067 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67067.rss2

Pressekontakt: Susanne Biringer, Referentin Kommunikation, Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-18, Mail: s.biringer@sdw.org