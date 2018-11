Gemalto erweitert Präsenz mit Rechenzentren in Europa zur Unterstützung cloudbasierter Zugangsmanagementdienste

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen im Bereich der digitalen Sicherheit, gab heute bekannt, dass es seine Präsenz zur Bereitstellung von Lösungen für Access Management als Dienstleistung in der gesamten Europäischen Union erweitern und zu diesem Zweck weitere Rechenzentren in der Region einrichten wird. Mit den neuen Anlagen wird das Unternehmen besser in der Lage sein, der steigenden Nachfrage nach seinen cloudbasierten Authentifizierungs- und Zugangsmanagementlösungen nachzukommen und gleichzeitig auch EU-Kunden zu helfen, Anforderungen hinsichtlich Datenhoheit zu erfüllen.

„Die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und andere Gesetze setzen unsere EU-Kunden unter Druck dafür zu sorgen, dass ihre Daten sicher sind. Darum haben wir einen hohen Anstieg der Nachfrage nach Kontrolle des Ursprungs von Cloud-Diensten beobachtet“, sagte Francois Lasnier, Senior Vice President of Identity and Access Management bei Gemalto. „Bei der Ausweitung unseres Dienstleistungsangebots ist es wichtig, dass wir unseren Kunden weiterhin die besten Mittel in die Hand geben, den Zugang zu mehreren Cloud-Dienstleistungen zu managen und dabei die nötige Flexibilität und Agilität für eine Skalierung nach Bedarf sicherzustellen.“

Zu den bedeutenden technischen Highlights der erweiterten Rechenzentren gehören:

Rechenzentren und Dienstleistungen sind nach ISO 27001 und SOC2 zertifiziert; Mehrstufige Mandantenfähigkeit bei allen Zugangsmanagementdiensten gibt Organisationen mehr Flexibilität durch gemeinsam genutzte cloudbasierte Authentifizierungs- und Zugangsmanagementdienste über Geschäftsbereiche und Abteilungen hinweg; Strenge Service-Level-Vereinbarungen über alle Rechenzentren hinweg mit 99,99-prozentiger Verfügbarkeit der Dienstleistungen.

Globale Erweiterung der Rechenzentren

Die Inbetriebnahme der neuen Rechenzentren in der EU erfolgt im Rahmen der Erweiterung von Gemaltos globaler Präsenz für cloudbasierte Sicherheitsdienste. Noch vor Jahresende wird Gemalto weitere Rechenzentren in Nordamerika in Betrieb nehmen, was internationalen Organisationen noch mehr Wahlmöglichkeiten über den Standort der Dienstbereitstellung gibt und sie in die Lage versetzt, lokale aufsichtsrechtliche und behördliche Auflagen einzuhalten.

„Der Vorstoß in diese Rechenzentren veranschaulicht die Philosophie, die unserer Cloud-Strategie zugrunde liegt - die Erweiterung unserer Präsenz bei gleichzeitigem Einsatz der neuesten Innovationen in der Cloud-Servicebereitstellung und mehr Flexibilität für unsere Kunden“, ergänzte Lasnier. „Darüber hinaus ermöglicht unsere Cloud-Service-Architektur unseren Managed-Service-Partnern und Resellern auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit uns, um ihre eigenen cloudbasierten Marken-Services für Zugangsmanagement anzubieten, ohne in die erforderliche Infrastruktur investieren zu müssen.“

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Encryption umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und schaffen Mehrwert für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

