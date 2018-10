Gemalto feiert Umsetzung von 100 eSIM-Lösungen weltweit

Die jüngste Generation von Top-Handys und Smartwatches funktioniert mit der richtungsweisenden Lösung für das Management von Remote-Konnektivität, die von Gemalto ermöglicht wird. „eSIM around the world“ ist im Kommen und wird Millionen Verbraucher in die Lage versetzen, ein Mobilnetzabonnement nahtlos zu besorgen und zu aktivieren sowie ihre bevorzugten Geräte jederzeit und überall anzubinden. Bis 2025 wird es voraussichtlich 3,5 Milliarden Geräte auf dem Markt geben[1]. Mobilfunkkonnektivität wird in hohem Maß dazu beitragen, ein gewaltiges Internet der Dinge auf dem Verbraucher- und M2M-Markt zum Leben zu erwecken, wobei die Anzahl der Mobilnetzanbindungen sprunghaft ansteigen wird. Gemalto hat bereits mehr als 100 eSIM-Plattformen für die Fernverwaltung von Abonnements bei Mobilnetzbetreibern, Betreibergemeinschaften, MVNO, Fahrzeugherstellern und Erstausrüstern auf allen Kontinenten eingerichtet.

eSIM (Credit: Gemalto)

eSIM-Lösungen von Gemalto verbessern die Mobilnetzkonnektivität. Digitalisierte Abonnementaktivierung und mobile ID-Verifizierung erleichtern dem Nutzer das Leben und vereinfachen die Logistik für Betreiber und Erstausrüster. Innovation im Gerätedesign und Merkmale wie Dicke, Wasserfestigkeit und erweitertes Akkuleben werden spürbar verbessert. Alle Lösungen von Gemalto sind vollumfänglich konform mit den neuesten Spezifikationen der GSMA für die Bereitstellung von Fern-SIM.

„Wir freuen uns sehr über dieses neue Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte und auf dem IoT-Markt, der vor uns liegt“, sagte Frédéric Vasnier, Executive Vice President, Mobile Services and IoT, bei Gemalto. „Bis zum Jahr 2022 werden voraussichtlich fast 700 Millionen eSIM-konforme Geräte jährlich ausgeliefert1 und wir sind fest entschlossen, weiterhin Innovationen in den Bereichen Sicherheit und Konnektivität hervorzubringen, um die zuverlässigen Verbindungen von morgen zu ermöglichen.

Kundenkommentare:

Gemalto gewinnt Zulieferer-Award von Vodafone für die Bereitstellung von eSIM-Projekten

Gemalto und Microsoft bieten nahtlose Konnektivität für Geräte mit Windows 10

Korea Telecom und Gemalto stellen gebrauchsfertige Konnektivität für vernetzte Fahrzeuge bereit

Gemalto-Partnerschaft für Diabetesüberwachungslösung Actiste

_______________

[1] Quelle: Ericsson Mobile Report – Juni 2018

1 Quelle: Technology market research company Counterpoint – März 2018

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Encryption umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181025005534/de/