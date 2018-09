Gemeinsam mit ToysRUs, Spirit und PAW Patrol auf Touren kommen!

Köln - Von Ende September bis Ende November können kleine und große Fans ihren Fernsehhelden, dem wilden Mustang Spirit oder den Helden von PAW Patrol, in den teilnehmenden Toys"R"Us Filialen ganz nahe sein. Seit letztem Jahr nehmen der wilde ...

Köln - Von Ende September bis Ende November können kleine und große Fans ihren Fernsehhelden, dem wilden Mustang Spirit oder den Helden von PAW Patrol, in den teilnehmenden Toys"R"Us Filialen ganz nahe sein.

Seit letztem Jahr nehmen der wilde Hengst Spirit und seine mutige Freundin Lucky Fernsehzuschauer auf SuperRTL mit auf ihre Abenteuer. Nach dem Umzug von der Großstadt in den Wilden Westen warten auf Lucky einige neue Herausforderungen. Bereits kurz nach ihrer Ankunft auf dem Land erlebt sie, wie der freilebende Hengst Spirit gefangen genommen wird und gezähmt werden soll. Lucky rettet Spirit aus seiner verzweifelten Lage und aus diesem gemeinsamen Erlebnis entsteht eine wunderbare Freundschaft. Zusammen mit zwei anderen wagemutigen Freundinnen aus der neuen Heimat erleben Lucky und Spirit jeden Tag neue Abenteuer.

Nun kommen Spirit und Lucky direkt zu ihren kleinen und großen Fans in die teilnehmenden Filialen von Toys"R"Us galoppiert. An fünf Standorten kann man vor Ort an den unten aufgeführten Samstagen auf die beiden Hauptcharaktere der beliebten Serie treffen, ein Erinnerungsfoto schießen, neue Spiele rund um die Pferdewelt von Spirit ausprobieren und ein Freundschaftsarmband mit nach Hause nehmen. An den folgenden Filialen von Toys"R"Us kommen die beiden bei ihrem Ausritt vorbei:

Tour Stops - Spirit - in den Toys"R"Us Filialen

Hagen 01. - 08.10.2018 - (Lucky zu Besuch - Samstag, den 06.10.2018) Kamen 09. - 17.10.2018 - (Lucky zu Besuch - Samstag, den 13.10.2018) Leipzig 18. - 25.10.2018 - (Lucky zu Besuch - Samstag, den 20.10.2018) Nürnberg 26.10. - 05.11.2018 - (Lucky zu Besuch - Samstag, den 27.10. und 03.11.2018) Wien Vösendorf (AT) 08. - 30.11.2018 - (Lucky zu Besuch - Samstag, den 17.11. und 24.11.2018)

Für alle Hundewelpen-Fans, die Abenteuer erleben möchten, sind die mutigen PAW Patrols Beschützer der Stadt Adventure Bay, genau das Richtige. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Ryder erleben Marshall, der Polizist, Chase, der Feuerwehrhund und viele weitere Hundefreunde spannende und unterhaltsame Abenteuer. Jeder der sieben Hundewelpen hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten. Zusammen als Team meistern sie jede noch so große Herausforderung. Ob eine Katze von einem Baum, oder ein Zug von herabfallenden Steinen gerettet werden soll, die Helden von PAW Patrol sind stets zur Stelle.

Mit der Reise in ausgewählte Filialen von Toys"R"Us steht nun ein weiteres Abenteuer an. Dort können alle Fans gemeinsam mit den mutigen Hundewelpen neue Spiele ausprobieren und Erinnerungsfotos mit ihren Helden von PAW Patrol machen.

Tour Stops - Paw Patrol - in den Toys"R"Us Filialen

Chemnitz - Samstag, 29.09.2018 Hannover - Samstag, 06.10.2018 Köln Marsdorf - Samstag, 13.10.2018 Frankfurt - Samstag, 20.10.2018 München - Samstag, 27.10.2018 Wien-Vösendorf (AT) - Freitag, 03.11.2018 Zürich-Dietlikon (CH) - Samstag, 10.11.2018 Winterthur (CH) - Donnerstag, 15.11.2018 bis einschließlich Samstag, 17.11.2018

Gemeinsam mit Spirit und den Helden von PAW Patrol wird der Herbst bei Toys"R"Us garantiert aufregend und wild. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall bei diesen, oder vielen anderen tollen Aktionen in den Filialen von Toys"R"Us. Mehr Informationen zu Aktionen unter www.toysrus.de, www.toysrus.at und www.toysrus.ch

