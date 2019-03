GENERALVERSAMMLUNG 2019 DER SIKA AG

* 9. April 2019 als Termin der ordentlichen Generalversammlung bestätigt * Ulrich W. Suter tritt nicht mehr zur Wiederwahl an * Alle anderen bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl * Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Thierry Vanlancker und Victor Balli in den Verwaltungsrat vor * Abstimmung über Erhöhung der Bruttodividende um 10.8% auf CHF 2.05

Sika AG /

* 9. April 2019 als Termin der ordentlichen Generalversammlung bestätigt

* Ulrich W. Suter tritt nicht mehr zur Wiederwahl an

* Alle anderen bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl

* Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Thierry Vanlancker und Victor Balli in

den Verwaltungsrat vor

* Abstimmung über Erhöhung der Bruttodividende um 10.8% auf CHF 2.05

Der Verwaltungsrat der Sika AG hat den 9. April 2019 als Termin der

Generalversammlung 2019 bestätigt. Mit Ausnahme von Ulrich W. Suter, der nicht

mehr zur Wiederwahl antritt, stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur

Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Thierry Vanlancker und

Victor Balli in den Verwaltungsrat.

Ferner schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären eine Erhöhung der

Bruttodividende um 10.8% auf CHF 2.05 pro Aktie vor.

AUSFÜHRLICHE TRAKTANDENLISTE

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen

Traktanden wird am 15. März 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf

der Website der Sika AG publiziert und ab demselben Datum an die Aktionäre

verschickt.

Die Generalversammlung findet in der Waldmannhalle in Baar statt. Beginn:

16.00 Uhr, Türöffnung: 15.00 Uhr.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 20'000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von

CHF 7.09 Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2238593/882187.pdf

http://www.sika.com