Georg Gassner neu bei Horváth & Partners

Wien (pts014/03.10.2018/11:30) - Das Strategie & Innovationsteam der Managementberatung Horváth & Partners erhält mit dem ausgebildeten Betriebswirt Georg Gassner (26) Verstärkung. Der gebürtige Tiroler absolvierte sein Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck.

Gassner startete seine akademische Ausbildung an der Leopold-Franzens-Universität mit den Schwerpunkten Unternehmensführung, Marketing und IT-Projektmanagement. In seiner Diplomarbeit setzte sich Gassner mit "Open Innovation" im Gesundheitssektor auseinander. Vor seinem Einstieg bei Horváth & Partners konnte er bereits Erfahrungen mit Digitalisierungsstrategien und Produktentwicklungen beim Swarovski-Konzern in Wattens sammeln.

Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt über 800 hochqualifizierte Berater/innen an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kernkompetenzen sind Unternehmenssteuerung und Performance-Optimierung. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Kunden werden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen begleitet. http://www.horvath-partners.com

