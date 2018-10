Gerresheimer AG: Gerresheimer steigert Umsatz um 8,8 Prozent und integriert Sensile Medical erfolgreich

Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6

Gerresheimer steigert Umsatz um 8,8 Prozent und integriert Sensile Medical erfolgreich

- Währungsbereinigte Umsatzerlöse mit EUR 364,4 Mio. im dritten Quartal 2018 um 8,8% gestiegen

- Währungsbereinigtes Adjusted EBITDA ohne Sensile Medical und ohne negative Effekte aus der Netzentgeltbefreiung im dritten Quartal um EUR 1,3 Mio. auf EUR 79,5 Mio. gestiegen

- Integration von Sensile Medical nach Plan, erstes Produkt erhält CE-Zulassung

- Ausblick:

- Umsatzerwartung ohne Sensile Medical für 2018 weiterhin zwischen rund EUR 1,38 Mrd. und EUR 1,4 Mrd.

- Erwartung für währungsbereinigtes Adjusted EBITDA ohne Sensile Medical in Bandbreite von rund EUR 305 Mio. bis EUR 315 Mio., in Abhängigkeit von Umsetzung der Ausbauarbeiten für Großprojekte eher bei rund EUR 305 Mio.

- Erste vorläufige Indikationen zur Langfristentwicklung des Konzerns aus Berichterstattung zum zweiten Quartal bleiben weiterhin bestehen

Düsseldorf, 11. Oktober 2018 - Die Gerresheimer AG hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (1. Juni bis 31. August 2018) die währungsbereinigten Umsatzerlöse deutlich steigern können. Auch das organische Wachstum weist ein deutliches Plus aus, wie auch das Wachstum für die ersten drei Quartale. "Das Geschäft zieht erwartungsgemäß an, das dritte Quartal ist gut gelaufen. Dementsprechend bestätigen wir unsere Umsatzprognose für das laufende Jahr. Auch die Integration des im Juli erworbenen Technologieunternehmens Sensile Medical läuft voll nach Plan. Das erste Produkt hat die europäische Zulassung erhalten und das Pharmaunternehmen beginnt mit der Vermarktung", kommentiert Rainer Beaujean, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand.

Im dritten Quartal 2018 konnte der Gerresheimer Konzern die währungsbereinigten Umsatzerlöse von EUR 335,0 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 364,4 Mio. und damit um 8,8 Prozent steigern. Darin sind EUR 3,5 Mio. aus der im Juli 2018 erworbenen Sensile Medical enthalten. Damit sind die Umsatzerlöse organisch, also bereinigt um Währungseffekte und Sensile Medical, gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,8 Prozent angestiegen. In den ersten neun Monaten 2018 sind die währungsbereinigten Umsatzerlöse um 3,9 Prozent angestiegen. Im dritten Quartal gab es bei pharmazeutischen Kunststoffverpackungen in Europa und insbesondere in Indien und Südamerika Umsatzzuwächse. Die Nachfrage nach Kunststofffläschchen für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA war stabil. Im Geschäft mit vorfüllbaren Spritzen ist die Nachfrage generell weiterhin sehr gut, auch wenn im dritten Quartal die Kundenabrufe leicht rückläufig waren. Medizinische Kunststoffsystemen sind weiterhin ein Treiber für die positive Umsatzentwicklung, insbesondere aufgrund des Inhalatorprojekts in den USA. Einige Kunden, bei denen Gerresheimer Alleinlieferant ist, wiesen allerdings eine geringere Nachfrage aus. Beim Geschäft mit Behälterglas gab es sehr positive Wachstumsraten, gerade auch beim Absatz mit Kosmetikglas. Bei Produkten wie Injektionsfläschchen, Ampullen und Karpulen setzte sich die Erholung des US-Geschäfts fort, und auch in Europa konnte zugelegt werden. Die währungsbereinigten Umsatzerlöse im neuen Geschäftsbereich Advanced Technologies, in dem Sensile Medical erfasst wird, betrugen im dritten Quartal EUR 3,5 Mio. Im September hat eine tragbare Mikropumpe von Sensile Medical die CE-Deklaration für den europäischen Markt erhalten. Diese Pumpe, kundenspezifisch ausgestattet für die Parkinson-Therapie, kann nun von dem Pharmaunternehmen auf den Markt gebracht werden.

Das währungsbereinigte Adjusted EBITDA sank von EUR 78,2 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 76,1 Mio. Zu berücksichtigen sind zwei negative Effekte: Es wurde im dritten Quartal ein Aufwand von EUR 1,4 Mio. aufgrund der Entscheidung der europäischen Kommission zu den in den Jahren 2012 und 2013 gewährten Netzentgeltbefreiungen für stromintensive Unternehmen erfasst. Außerdem beträgt das währungsbereinigte Adjusted EBITDA für den Geschäftsbereich Advanced Technologies EUR -2,0 Mio. Ohne diese Effekte hätte das währungsbereinigte Adjusted EBITDA um EUR 1,3 Mio. über dem Vorjahresquartal gelegen und damit bei EUR 79,5 Mio. Die Adjusted EBITDA-Marge im dritten Quartal 2018 betrug 20,9 Prozent. Ohne die Aufwendungen aus der Netzentgeltbefreiung und ohne den neuen Geschäftsbereich Advanced Technologies läge die Adjusted EBITDA-Marge bei 22,0 Prozent und damit erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert von 23,4 Prozent.

Das bereinigte Konzernergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen betrug im dritten Quartal EUR 32,0 Mio. nach EUR 31,3 Mio. im Vorjahresquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie nach nicht beherrschenden Anteilen lag bei EUR 1,02 im dritten Quartal und bei EUR 1,00 ein Jahr zuvor.

Die Nettofinanzschulden sind zum 31. August 2018 um EUR 193,1 Mio. auf EUR 905,8 Mio. angestiegen, im Wesentlichen durch die Zahlung des ersten Teilbetrags des Kaufpreises für Sensile Medical. Der Adjusted EBITDA Leverage, berechnet als Verhältnis von Nettofinanzschulden zum Adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate lag bei dem 3,2-fachen.

Die Investitionen betrugen im dritten Quartal 2018 EUR 19,5 Mio., in den ersten drei Quartalen des Jahres EUR 45,1 Mio. Darunter fällt der Ausbau der Inhalatorproduktion in den USA, der Ausbau des Produktportfolios sowie zusätzliche Produktionskapazitäten. Außerdem wurde im Glasbereich in die geplante Ofenreparatur in den USA investiert sowie in Modernisierungsmaßnahmen, Werkzeuge und Formen.

Ausblick Für das Geschäftsjahr 2018 geht Gerresheimer weiterhin von folgenden Erwartungen aus, gemessen jeweils zu konstanten Wechselkursen sowie ohne Akquisitionen oder Desinvestitionen. Die Berechnung der Wechselkurse erfolgt auf Basis der Ist-Durchschnittskurse des Geschäftsjahres 2017. Der größte Währungseinfluss auf die nicht währungsbereinigten Ergebnisse des Konzerns hat der US-Dollar, für den Gerresheimer eine Wechselkursannahme von USD 1,12 je EUR 1,00 getroffen hat. Ebenfalls können bei möglichen weiteren Abwertungen die Währungen der Länder Brasilien und Indien größere Relevanz haben. Daneben können sowohl die Energiepreisentwicklung, welche sich derzeit nachteilig für Gerresheimer entwickelt, als auch der temporäre Einfluss von gestiegenen Preisen für Kunststoffgranulate zu Verschiebungen führen. Die geplante und im September 2018 begonnene Ofenreparatur im Werk in Chicago ist bis zur Veröffentlichung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen und kann ebenfalls zu geringen Schwankungen in der Ergebnisentwicklung für das vierte Quartal führen.

- Die währungsbereinigten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2018 ohne den Geschäftsbereich Advanced Technologies erwartet Gerresheimer weiterhin zwischen rund EUR 1,38 Mrd. und EUR 1,4 Mrd.

- Für das währungsbereinigte Adjusted EBITDA ohne den Geschäftsbereich Advanced Technologies rechnet Gerresheimer weiterhin mit einer Bandbreite von rund EUR 305 Mio. bis EUR 315 Mio. nach EUR 307,2 Mio. ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Fair Value-Bewertung der Triveni Put-Option im Geschäftsjahr 2017. Um im Hinblick auf den gewonnenen europäischen Großauftrag für einen Inhalator schon im vierten Quartal 2020 lieferfähig zu sein, ist es das Ziel, bereits in 2018 möglichst schnell den Bau der neuen Halle sowie den Umbau der bestehenden Kapazitäten sicherzustellen. Deshalb kann das Adjusted EBITDA je nach Fortschritt der notwendigen Ausbauarbeiten für die Großprojekte eher bei rund EUR 305 Mio. liegen.

- Investitionen werden 2018 in Höhe von rund 8 Prozent der Umsatzerlöse zu konstanten Wechselkursen getätigt werden.

- Ergänzend kommen dann die Ergebnisse des neuen Geschäftsbereiches Advanced Technologies hinzu.

Als langfristige Zielvorgabe für den gesamten Konzern inklusive des neuen Geschäftsbereiches Advanced Technologies strebt Gerresheimer weiterhin an:

- Die Gx ROCE-Prognose bleibt, trotz der Akquisition von Sensile Medical, unverändert bei rund 15 Prozent.

- Aufgrund der Akquisition von Sensile Medical und der damit verbundenen Kaufpreiszahlung wird eine temporäre Erhöhung des Adjusted EBITDA Leverage auf mehr als das Dreifache erwartet. Es wird weiterhin ein Leverage von rund dem 2,5-fachen für richtig gehalten, welches temporär darunter beziehungsweise darüber liegen darf, da M&A-Aktivitäten nicht genau planbar sind.

Die im Bericht zum zweiten Quartal 2018 veröffentlichten ersten vorläufigen Indikationen zur langfristigen Entwicklung des Konzerns bleiben weiterhin bestehen, ebenso wie die Ausführungen zur Akquisition von Sensile Medical als wesentlichen Bestandteil des neuen Geschäftsbereiches Advanced Technologies. Gerresheimer beabsichtigt, die ersten vorläufigen Indikationen für die Folgejahre im Zuge der Prognoseerwartungen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018 im Februar 2019 für den Gesamtkonzern inklusive des neuen Geschäftsbereiches Advanced Technologies weiter zu konkretisieren.

Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter:www.gerresheimer.com/investor-relations/berichte

Über Gerresheimer Gerresheimer ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit rund 10.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund EUR 1,4 Mrd. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, Mikropumpen, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie.Kontakt Presse Kontakt Investor Relations Jens Kürten Severine Camp Group Senior Director Communication & Marketing Corporate Senior Director Investor Relations Telefon +49 211 6181-250 Telefon +49 211 6181-314 Telefax +49 211 6181-241 Telefax +49 211 6181-121 E-Mail j.kuerten@gerresheimer.com E-Mail s.camp@gerresheimer.com

Konzern-Kennzahlen (IFRS; Geschäftsjahresende per 30.11.)

Ertragslage im Berichtszeitraumin Mio. Euro Q3 2018 Q3 2017 Veränd. in %7 Umsatzerlöse 353,7 331,5 6,7 Währungsbereinigte Umsatzerlöse1 364,4 335,0 8,8 Organische Umsatzerlöse2 360,9 335,0 7,8 Adjusted EBITDA3in % der Umsatzerlöse 73,720,9 77,623,4 -4,9 Währungsbereinigtes Adjusted EBITDA4 76,1 78,2 -2,6 Währungsbereinigtes Adjusted EBITDAohne Sensile Medical und ohne Effekte aus der Netzentgeltbefreiung 79,5 78,2 1,7 Bereinigtes Konzernergebnisnach nicht beherrschenden Anteilen5 32,0 31,3 2,0 Bereinigtes Ergebnisje Aktie6 in EUR 1,02 1,00 2,0 Vermögenslage zum Stichtag in Mio. EUR Eigenkapitalquote in % 31,1 33,3 Nettofinanzschulden 905,8 765,8 18,3 Investitionen 19,5 28,9 -32,5

1 Die währungsbereinigten Umsatzerlöse des 3. Quartals 2017 wurden, zur besseren Vergleichbarkeit, mit den Budgetkursen des Jahres 2018, welche den Ist-Durchschnittskursen des Geschäftsjahres 2017 entsprechen und Angabe (1) des Konzern-Zwischenabschlusses entnommen werden können, umgerechnet.2 Organische Umsatzerlöse: Bereinigt um Währungseffekte und Akquisitionen/Desinvestitionen.3 Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen Abschreibungen, Wertminderungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen.4 Währungsbereinigtes Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen Abschreibungen, Wertminderungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen. Das währungsbereinigte Adjusted EBITDA des 3. Quartals 2017 wurde, zur besseren Vergleichbarkeit, mit den Budgetkursen des Jahres 2018, welche den Ist-Durchschnittskursen des Geschäftsjahres 2017 entsprechen und Angabe (1) des Konzern-Zwischenabschlusses entnommen werden können, umgerechnet.5 Bereinigtes Konzernergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen: Konzernergebnis nach Ergebnisanteilen von nicht beherrschenden Anteilen vor den zahlungsunwirksamen Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen und den Sondereffekten aus Restrukturierungsaufwand, Wertminderungen sowie dem Saldo aus einmaligen Erträgen und Aufwendungen (einschließlich wesentlicher zahlungsunwirksamer Aufwendungen) und darauf entfallende Steuereffekte.6 Bereinigtes Ergebnis nach Ergebnisanteilen von nicht beherrschenden Anteilen, bezogen auf 31,4 Mio. Aktien.7 Die Veränderung wurde auf Basis von T EUR berechnet.

Ertragslage im Berichtszeitraumin Mio. Euro Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017 Veränd. in %7 GJ 2017 Umsatzerlöse 976,6 973,8 0,3 1.348,3 Währungsbereinigte Umsatzerlöse1 1.006,4 968,8 3,9 1.348,3 Organische Umsatzerlöse2 1.002,9 968,8 3,5 1.348,3 Adjusted EBITDA3in % der Umsatzerlöse 197,620,2 213,221,9 -7,3 310,8 Währungsbereinigtes Adjusted EBITDA4 205,0 212,1 -3,4 310,8 Währungsbereinigtes Adjusted EBITDAohne Sensile Medical und ohne Effekte aus der Netzentgeltbefreiung sowie der Fair Value-Bewertung der Triveni Put-Option 209,5 212,1 -1,3 307,2 Bereinigtes Konzernergebnisnach nicht beherrschenden Anteilen5 116,0 80,4 44,1 127,5 Bereinigtes Ergebnisje Aktie6 in EUR 3,69 2,56 44,1 4,06 Vermögenslage zum Stichtag in Mio. EUR Eigenkapitalquote in % 31,1 33,3 32,3 Nettofinanzschulden 905,8 765,8 18,3 712,7 Investitionen 45,1 64,3 -29,7 118,6

1 Die währungsbereinigten Umsatzerlöse der ersten drei Quartale 2017 wurden, zur besseren Vergleichbarkeit, mit den Budgetkursen des Jahres 2018, welche den Ist-Durchschnittskursen des Geschäftsjahres 2017 entsprechen und Angabe (1) des Konzern-Zwischenabschlusses entnommen werden können, umgerechnet.2 Organische Umsatzerlöse: Bereinigt um Währungseffekte und Akquisitionen/Desinvestitionen.3 Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen Abschreibungen, Wertminderungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen.4 Währungsbereinigtes Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen Abschreibungen, Wertminderungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen. Das währungsbereinigte Adjusted EBITDA der ersten drei Quartale 2017 wurde, zur besseren Vergleichbarkeit, mit den Budgetkursen des Jahres 2018, welche den Ist-Durchschnittskursen des Geschäftsjahres 2017 entsprechen und Angabe (1) des Konzern-Zwischenabschlusses entnommen werden können, umgerechnet.5 Bereinigtes Konzernergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen: Konzernergebnis nach Ergebnisanteilen von nicht beherrschenden Anteilen vor den zahlungsunwirksamen Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen und den Sondereffekten aus Restrukturierungsaufwand, Wertminderungen sowie dem Saldo aus einmaligen Erträgen und Aufwendungen (einschließlich wesentlicher zahlungsunwirksamer Aufwendungen) und darauf entfallende Steuereffekte.6 Bereinigtes Ergebnis nach Ergebnisanteilen von nicht beherrschenden Anteilen, bezogen auf 31,4 Mio. Aktien.7 Die Veränderung wurde auf Basis von T EUR berechnet.

11.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Klaus-Bungert-Str. 4 40468 Düsseldorf

Deutschland Telefon: +49-(0)211/61 81-00 Fax: +49-(0)211/61 81-295 E-Mail: s.camp@gerresheimer.com Internet: http://www.gerresheimer.com ISIN: DE000A0LD6E6 WKN: A0LD6E Indizes: MDAX (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

732455 11.10.2018