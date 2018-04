Gesamtmetall: Frankreich schottet Arbeitsmarkt ab

Der Wirtschaftsverband Gesamtmetall wirft Frankreichs Präsident Macron doppeltes Spiel in seiner Europa-Politik und eine Abschottung des Arbeitsmarkts vor.

Zu "Bild" sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Zander: "Präsident Macron lässt sich als großer Europäer feiern, aber verhält sich völlig uneuropäisch. Mit bürokratischen Hürden soll die Konkurrenz aus der EU abgeschreckt werden. Das darf so nicht kommen."

So schotte er den französischen Arbeitsmarkt für Beschäftigte aus anderen EU-Staaten ab. Macron habe er die Entsenderichtlinie in Frankreich verschärft und neue bürokratische Hürden für Unternehmen aus anderen Ländern aufgebaut, beklagt Zander. So müssten deutsche Unternehmen nachweisen, dass sie genau den gleichen Lohn wie in Frankreich inklusive Urlaubs-, Weihnachtgeld und Zuschlägen zahlen. Ansonsten drohen hohe Geldbußen.

