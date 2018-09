Geschlechtskrankheiten auf Google: Die Krätze ist Deutschlands meistgesuchte STI

Fernarzt.com Ltd.,

Wer sich heutzutage unwohl fühlt, wirft für die Ursachenfindung oftmals zuerst einen Blick in das Internet, bevor er einen Arzt aufsucht. Das Telemedizin-Portal Fernarzt (www.fernarzt.com) hat daher einmal analysiert, nach welchen Geschlechtskrankheiten die Deutschen am häufigsten suchen - und dabei erhebliche regionale Unterschiede festgestellt.

Die Krätze wird am häufigsten gesucht

Obwohl die Krätze in Deutschland lange als ausgerottet galt, dominiert sie im Jahr 2018 das Suchverhalten der Deutschen im Netz. Knapp ein Drittel aller Suchanfragen zu den neun untersuchten Geschlechtskrankheiten galten ihr. Auch in 17 der 20 größten deutschen Städten wird die Krätze am häufigsten in den Suchen thematisiert. Besonders stark ist das Interesse in westdeutschen Städten: Wuppertal (48 Prozent), Bochum (43 Prozent), Duisburg (46 Prozent) sowie in Essen (44 Prozent liegen deutlich über dem gesamtdeutschen Mittelwert.

HIV in Städten mit hoher Ansteckungsrate präsent

15 Prozent aller Suchanfragen entfallen hingegen auf das Aids-Virus. In Frankfurt und München, wo laut dem Robert-Koch-Institut im Jahr 2017 mit 16 Fällen pro 100.000 Einwohner die höchsten Neuinfektionen in Deutschland mit HIV festgestellt wurden, wird HIV in über 20 Prozent aller Suchanfragen thematisiert. Aber auch in Berlin mit 19 Prozent und Köln mit 17,5 Prozent liegt ein überdurchschnittliches Interesse für HIV vor.

Anteil von Hepatitis und Chlamydien

Auch Hepatitis und Chlamydien beschäftigen die deutschen Internetuser: Der Gesamtanteil der Suchen beläuft sich auf 14 bzw. 13,5 Prozent. Überdurchschnittlich großes Interesse an Hepatitis besteht unter anderem in Nürnberg, Hannover, Frankfurt und Bonn. Über Chlamydien informieren sich hingegen die Städte Leipzig, Dresden, Stuttgart und München häufiger als der Bundesdurchschnitt.

Jede 10te Suchanfrage entfällt auf Genitalwarzen

Auf Platz fünf der meistgesuchten Geschlechtskrankheiten liegen Genitalwarzen mit einem Anteil von 12 Prozent, auf Platz sechs und sieben Syphilis und Tripper mit rund sechs Prozent Suchvolumen. Sind Warzen vor allem in München, Frankfurt und Hannover ein überdurchschnittlich wichtiges Thema, liegen Berlin beim Thema Syphilis und Stuttgart beim Tripper vorne.

In Duisburg dominieren die Filzläuse

Mit nur rund einem Prozent des gesamten Suchvolumens entfallen deutlich weniger Anfragen auf Genitalherpes und Filzläuse auf Platz acht und neun. Besonders interessant: Duisburg sucht deutschlandweit mit Abstand am häufigsten nach Filzläusen - und das, obwohl das Interesse an allen anderen Krankheiten außer Krätze unterdurchschnittlich ausgeprägt ist.

