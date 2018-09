Gesund durch Homöopathie und die richtige Diagnose

Mittlerweile ist die Homöopathie fest etablierter Bestandteil der Medizin und die Behandlungen eignen sich sowohl für akute als auch chronische oder immer wiederkehrende Erkrankungen des Körpers wie auch der Seele. In der Naturheilpraxis von Elke Goldmann https://www.goldmann-lichtblicke.de wird diese sanfte Naturheilmethode ganzheitlich angewandt, allerdings erst nach einer eingehenden Untersuchung und Diagnose. Erster Schritt auf dem Weg zur Gesundheit ist ein Homöopathie-Diagnose-Formular, das jedem Interessenten gratis zugesandt wird und von der Naturheilpraktikerin persönlich beantwortet wird.

Leidersbach (pts012/05.09.2018/09:20) - Mittlerweile ist die Homöopathie fest etablierter Bestandteil der Medizin und die Behandlungen eignen sich sowohl für akute als auch chronische oder immer wiederkehrende Erkrankungen des Körpers wie auch der Seele. In der Naturheilpraxis von Elke Goldmann https://www.goldmann-lichtblicke.de wird diese sanfte Naturheilmethode ganzheitlich angewandt, allerdings erst nach einer eingehenden Untersuchung und Diagnose. Erster Schritt auf dem Weg zur Gesundheit ist ein Homöopathie-Diagnose-Formular, das jedem Interessenten gratis zugesandt wird und von der Naturheilpraktikerin persönlich beantwortet wird.

Orthomolekulare Medizin einschließlich Homöopathie statt Chemie

"Die Pharmakeule wird in meiner Praxis nicht eingesetzt. Meiner Ansicht nach wird von Ärzten viel zu viel Chemie verschrieben. Teilweise kommen Patienten zu mir, die bis zu 15 verschiedene Tabletten am Tag nehmen müssen, mit enormen Nebenwirkungen. Bei mir steht die Ursachenbehandlung an erster Stelle - und dafür nehme ich mir Zeit. Die Behandlung erfolgt dann mit den Mitteln der Natur und dazu gehört für mich die wunderbare Homöopathie zu der auch biochemische Mineralsalze - bekannt als Schüßler-Salze - zählen; eine seit mehr als 130 Jahren altbewährte Therapie zur Korrektur biochemischer Zellprozesse, die sowohl bei Mann und Frau jeden Alters als auch bei Kindern angewandt werden kann. Sie können für eine Fülle von Erkrankungen genutzt werden. Nach Anamnese und spezieller Austestung setze ich sie bei einer großen Anzahl von Beschwerden auch als Begleittherapie oder Nachtherapie mit besten Erfolgen ein. Der Organismus wird durch sie in seinen Funktionen und Regulationen auf der physischen und energetischen Ebene angeregt und somit optimal gestärkt. Meine Devise: Effektiv und dabei sanft und Nebenwirkungsfrei, deshalb favorisiere ich insbesondere orthomolekulare und homöopathische Mittel", so die Naturheilpraktikerin Elke Goldmann.

In Ihrer Praxis in Leidersbach verfügt sie über die modernste technische Ausstattung, um mittels intensiver Patientengespräche, dem OBERON®-System, dem Körperscan und der VNS-Analyse zu einer klaren Diagnose zu gelangen, um danach auch homöopathisch und orthomolekular zu intervenieren.

Anwendungsbeispiele von Homöopathie und orthomolekularer Medizin in der Praxis Goldmann: - Beschwerden des Magen-Darmtraktes und der Verdauung - Herzkreislauf-Behandlung - Angina, Bronchitis - Autoimmunerkrankungen - Schwangerschaftsbeschwerden - Koliken bei Säuglingen - ADS, ADHS bei Kindern - Neurodermitis - Asthma - Allergien - Migräne und Kopfschmerzen - Herbstdepression, Panikattacken - Wechseljahrsbeschwerden bei Frau oder Mann - Orthomolekulare Medizin - Aurachirurgie - OBERON nicht lineare Spektrographie (NLSA - Nicht-Lineare-System-Analyse) - VNS-Analyse

Umfassender Gesundheit- und Homöopathie-Check in der Naturheilpraxis Goldmann

Eine gute fachliche Ausbildung, fundierte Labordiagnostik und die VNS-Analyse sorgen im Zusammenspiel für eine detaillierte und umfassende Diagnose. Erst nach der genauen Ortung und Analyse der körperlichen Problemstellen kann eine effektive und erfolgversprechende Behandlung erfolgen. Elke Goldmann: "Reine Symptombekämpfung gibt es in meiner Praxis nicht. Ich versuche immer, der Ursache eines Schmerzes oder eines körperlichen Gebrechens auf die Spur zu kommen. Denn nur wenn die Ursachen für ein Leiden bekämpft werden, kann der Körper auch gesunden. Ich nehme mir daher viel Zeit für die Diagnose und auch das Gespräch mit dem Patienten."

In die Naturheilpraxis von Elke Goldmann https://www.goldmann-lichtblicke.de in Leidersbach kommen Patienten aus ganz Bayern, Unterfranken, Würzburg, Aschaffenburg, Frankfurt, Mainz, Darmstadt, etc. um in dieser hochmodernen Enklave der Naturheilung, menschliche Zuwendung, als auch Gesundung zu erfahren.

Gratis Diagnose-Formular und weitere Informationen zur Naturheilpraxis Goldmann in Leidersbach in Unterfranken unter: Tel.: (06092) 999 513 E-Mail: mail@goldmann-lichtblicke.de oder naturheilpraxis-leidersbach@t-online.de Web: https://www.goldmann-lichtblicke.de

