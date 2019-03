Gesunder Start in den Frühling: Dritte BeHealthy-Woche bei Santander

Mönchengladbach - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - Weltweite Aktionswoche in allen Santander Ländern - Mitarbeiter können an verschiedenen Gesundheitsprogrammen teilnehmen Das Wohlbefinden der Mitarbeiter hat bei Santander einen hohen Stellenwert. ...

Mönchengladbach -

- Weltweite Aktionswoche in allen Santander Ländern - Mitarbeiter können an verschiedenen Gesundheitsprogrammen teilnehmen

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter hat bei Santander einen hohen Stellenwert. Deswegen führt die Bank bereits zum dritten Mal in Folge eine weltweite Aktionswoche durch, die ganz im Zeichen der Gesundheit steht. In diesem Jahr findet die BeHealthy-Woche kurz nach Frühlingsanfang vom 25. bis 29. März 2019 statt. Unter dem Motto "Wie healthy bist du?" wird es auch in Deutschland wieder ein umfangreiches Programm rund um die vier Säulen Ernährung, Bewegung, Balance und Gesundheit geben.

Die Woche startet mit der Ausgabe von Gesundheitsgutscheinen für die Mitarbeiter. Die Gutscheine können im Laufe des Jahres beispielsweise für eine Massage, einen Saunabesuch oder eine Ernährungsberatung genutzt werden. Neben Check-Ups und verschiedenen Impulsvorträgen stehen in der Woche aber auch Coachings zur Stressbewältigung oder zum positiven Umgang mit Veränderungen auf dem Programm. Santander Küchenchef Josef Dengler stellt zudem per Video neue Rezeptideen für eine ausgewogene Ernährung vor. Auch die Mitarbeiter selbst sollen zu Wort kommen: Unter dem Credo "Kollegen lernen von Kollegen" startet in diesem Jahr erstmals eine Challenge, bei der Mitarbeiter, die besonders hilfreiche Ernährungs- oder Sporttricks kennen und teilen, ausgezeichnet werden.

Zum Schluss wird noch einmal auf den bevorstehenden Santander Marathon am 9. Juni 2019 aufmerksam gemacht. Mit der AOK und dem Krankenhaus Maria Hilf stehen gleich zwei Kooperationspartner des Laufs bereit, um während der BeHealthy-Woche die Läufer und andere Interessierte mit einer Lungenvolumenmessung, Körperfettanalyse und Blutdruckmessung gesundheitlich auf den Marathon vorzubereiten.

