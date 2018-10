20.10.2018 - 19:43 Uhr Gewalt am Bahnhof in Lyss BE: Angreifer schlägt mit Stein Frau nieder

Eine Frau ist am frühen Samstagmorgen in Lyss BE von einem Mann mit einem Stein angegriffen worden. Sie wurde verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.