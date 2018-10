GHCL, weltweiter Anbieter von Heimtextilien, gründet die Markenplattform „CIRKULARITY“, inspiriert von „REKOOP“, der Lösung für nachhaltige, rückverfolgbare, recycelte Polyester-Bettwäsche

Der weltweite Hersteller von Heimtextilien GHCL, Limited (notiert an der NSE und BSE) hat CIRKULARITY™, eine neue Marke bestehend aus acht Bettwäschelinien, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen, im September auf der New York Home Fashions Market Week präsentiert. Bei diesen Linien stehen „reduzieren, wiederverwenden und recyceln“ im Mittelpunkt. REKOOP®, Inspirationsquelle von CIRKULARITY, ist eine Marke für Bettwaren aus recyceltem Kunststoff (rPET) und das erste Bettwarenprodukt, das von Applied DNA Sciences („Applied DNA“, „das Unternehmen“, NASDAQ: APDN) die Plattform CertainT® nutzt. REKOOP -Bettwaren werden ab dem ersten Quartal 2019 in den USA zum Verkauf angeboten.

„Wir sind stolz auf die Einführung von REKOOP, der ersten Produktlinie für Bettwaren aus recyceltem PET aus vollständig verifizierter Quelle“, sagte Manu Kapur, President und CEO von GHCL Home Textiles. „Die CertainT-Plattform von Applied DNA bietet Kunden und Marken ein Höchstmaß an Vertrauen in Bezug auf die Echtheit ihrer Produkte.“

REKOOP verwendet Polyester aus recycelten PET-Flaschen. Da für jedes Laken 36 Kunststoffflaschen und für 1.000 Laken die einer Tonne Kunststoff entsprechende Menge (36.000 Flaschen) verwendet werden, landen diese PET-Flaschen nicht mehr auf Deponien und Rohölverbrauch und Kohlenstoffausstoß werden gesenkt.

„Mit REKOOP-Bettwäsche untermauern die Marken ihr Interesse, den Verbrauchern eine nachprüfbare Garantie zu bieten“, sagte Dr. James A. Hayward, President und CEO von Applied DNA. „CertainT leistet, was kein anderes System schafft; wir können für jede einzelne Faser eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung liefern und sie durch systematische Probenahme, Kontrolle und Rückverfolgung über eine definierte und sichere Lieferkette hinweg verifizieren. Der Elan von Einzelhändlern und Herstellern für eine Vielzahl von Textilien wächst und wir freuen uns, dass die Plattform und Marke CertainT im nächsten Jahr in den Verkaufsregalen zu finden ist“, ergänzte er.

Reliance Industries Ltd. (RIL), Indiens größtes Privatunternehmen, bietet mit Recon® Green Gold eine umweltfreundliche, hochwertige Faser an, die für REKOOP entwickelt wurde. Als Teil der integrierten Lieferkette für REKOOP kooperiert Reliance zudem mit Applied DNA Sciences bei der Nutzung der molekularbasierten Lösung für recyceltes PET zur Herstellung zertifizierter Fasern für Heimtextilien, Bekleidung, Schuhe und andere Anwendungen.

„Reliance freut sich über die Zusammenarbeit mit zwei führenden und zukunftsorientierten Unternehmen. Die Textilherstellung muss von linearen zu kreislaufbasierten Paradigmen übergehen, um Transparenz, Echtheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Wir werden bei der Beschreitung neuer Wege eng mit Applied DNA Sciences und GHCL zusammenarbeiten, um den erforderlichen Wandel zur Förderung des Kreislaufkonzepts in der Branche herbeizuführen“, sagte Hemant Sharma, Head - Polyester Sector, Reliance Industries Ltd.

GHCL verfügt über ein Heimtextilwerk im indischen Vapi, Gujarat, und hat die CertainT-verifizierte rPET-Faser in seinen Produktionsprozess integriert, angefangen beim Spinnen über das Weben bis hin zum fertig verarbeiteten Gewebe. Als einer der führenden Hersteller von Heimtextilien in Indien beträgt die jährliche Produktionskapazität des Werks 36 Millionen Meter fertige Stoffe pro Jahr.

Über GHCL

GHCL ist ein gut diversifizierter Konzern, der in den Segmenten Chemikalien, Textilien und Konsumgüter vertreten ist. Die Textilsparte von GHCL besteht aus einer vertikal integrierten Produktionsstätte mit Spinnerei, Weberei für große Webbreiten, kontinuierlicher Gewebeverarbeitung und Schnitt- und Nähanlagen zur Herstellung von Bettwäsche in Premiumqualität. GHCL ist ein führender indischer Hersteller von Heimtextilien mit eigenem Spinnbetrieb, der über Kapazitäten zur Herstellung mehrerer hundertprozentiger Baumwoll- und Mischgarnsorten in verschiedenen Werken verfügt.

GHCL ist bekannt als kontinuierlicher Innovator für Bettwäsche und brachte jüngst mehrere Innovationen in der Kategorie „Laken“ hervor. Dazu zählten PERFECT FIT, EASYSHEET, microTWILL, CELLIANT, EXL Wrinkle Free Sheets (knitterfreie Laken), VERSATILE-Reversible Sheets (Wendelaken), Soft Wash Percale und mit Sustainable Fibre (nachhaltigen Fasern) gefärbte Laken.

Die Heimtextilprodukte von GHCL werden überwiegend weltweit in Länder wie Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Deutschland und andere Länder der Europäischen Union exportiert.

Über Reliance Industries

RIL ist Indiens größtes Privatunternehmen mit einem konsolidierten Umsatz von INR 430.731 Crore ($ 66,1 Milliarden), einem Bargewinn von INR 56.034 Crore ($ 8,6 Milliarden) und einem Nettogewinn von INR 36.075 Crore ($ 5,5 Milliarden) im am 31. März 2018 beendeten Geschäftsjahr.

RIL ist das erste Privatunternehmen aus Indien, das in der Fortune-Global-500-Liste der „größten Unternehmen der Welt“ aufgeführt ist – es rangiert derzeit auf Platz 148 nach Umsatz und Platz 99 nach Gewinn und ist damit das profitabelste indische Unternehmen auf der Liste. In den „Forbes Global 2000“ Rankings für 2018 belegt das Unternehmen den 83. Platz - die Spitzenposition unter den indischen Unternehmen. Es steht auf der Liste der „Top-Unternehmen, die in Indien derzeit als Arbeitgeber beliebt sind“ (2018) von LinkedIn. Die Aktivitäten von RIL umfassen die Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen, die Raffination und Vermarktung von Erdöl, Petrochemie, Einzelhandel und digitale 4G-Dienste.

Über Applied DNA Sciences

Applied DNA ist ein Anbieter von molekularen Technologien, die zur Lieferkettensicherheit, Fälschungs- und Diebstahlsicherung, Produkt-Genotypisierung und DNA-Massenproduktion für Diagnostika und Therapeutika beitragen.

Um das Leben echt und sicher zu machen, stellt Applied DNA innovative, molekularbasierte Technologielösungen und -dienste zum Schutz von Produkten, Marken, ganzen Lieferketten und geistigem Eigentum von Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern vor Diebstahl, Fälschung, Betrug und Entwendung zur Verfügung.

Unter adnas.com finden Sie weitere Informationen. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn. Abonnieren Sie unsere Mailing List.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Symbol APDN und die Optionsscheine unter dem Symbol APDNW notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die von Applied DNA in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen können „zukunftsgerichtet“ im Sinne des Private Securities Litigation Act von 1995 sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beschreiben die künftigen Vorhaben, Prognosen, Strategien und Erwartungen von Applied DNA und basieren auf Annahmen und enthalten eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen sich viele der Kontrolle von Applied DNA entziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der folgenden Faktoren möglicherweise deutlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen: Verlusthistorie, begrenzte finanzielle Mittel, begrenzte Marktakzeptanz, mit Forschung und Entwicklung verbundene Unwägbarkeiten, künftige klinische Daten und Analysen, einschließlich der Frage, ob die Produktkandidaten von Applied DNA in präklinischen Forschungs- bzw. klinischen Studienverfahren weiter vorankommen werden, wie der Erhalt der Zulassung von der US-amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA) oder gleichwertigen ausländischen Zulassungsbehörden zur Durchführung klinischer Studien, und ob und wann sie, wenn überhaupt, die endgültige Zulassung von der FDA in den USA oder gleichwertigen ausländischen Zulassungsbehörden erhalten werden, sowie weitere Faktoren, die in regelmäßigen Abständen in den Eingaben und Berichten von Applied DNA an die US-Börsenaufsicht SEC genannt werden, darunter in unserem Jahresbericht in Form 10-K, der am 28. Dezember 2017 eingereicht wurde, und unseren anschließenden Quartalsberichten in Form 10-Q, die am 8. Februar 2018, 3. Mai 2018 und 13. August 2018 eingereicht wurden, und unter www.sec.gov eingesehen werden können. APDN ist, insofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um neue Informationen, Ereignisse, Umstände oder nicht vorhergesehene Vorfälle zu berücksichtigen, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auftreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

