Global Blockchain Technologies Corp.: Beginn des Beta-Tests der Singularity Exchange

Global Blockchain Technologies Corp., CA37958L1076

Beginn des Beta-Tests der Singularity ExchangeNach langer Vorfreude ist Singularity, eines der Projekte von Global Blockchain, in die Beta-Testphase eingetreten. Basierend auf Laser und Stellar wird es weltweit die erste Börse sein, die sowohl eine dezentrale Verwahrung als auch ein dezentrales Orderbuch anbietet. Der Betatest ist für interessierte Parteien zur Teilnahme verfügbar, bei Interesse kann man sich auf der Singularity-Website registrieren.Vancouver, British Columbia - 28. September 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. ("BLOC" oder das "Unternehmen") freut sich mitteilen zu können, dass das Singularity Projekt in die Beta-Testphase eingetreten ist. Singularity nutzt die Fähigkeiten der Blockchain-Netzwerke von Laser und Stellar, indem sie eine gebündelte Sidechain nutzt, um die beiden Netzwerke zu überbrücken. Durch die kombinierte Funktionalität von Laser und Stellar ist Singularity in der Lage, eine dezentrale Verwahrung sowie ein dezentrales Orderbuch anzubieten. Die Verwahrung ist nach wie vor ein dringendes Problem im Handel mit Kryptogütern, da weniger Händler ihr Kapital zentralisierten Börsen anvertrauen, die die Verwahrung gewährleisten, da sie im Falle eines Hackerangriffs das komplette Guthaben verlieren können. Eine dezentralisierte Börse ist ein Beweis für das Prinzip der Dezentralisierung, das für Blockchain-Netzwerke grundlegend ist, ein Wert, den Singularity auf eine Art und Weise veranschaulicht, die kein anderer Krypto-Asset-Börse zuvor hatte. Zu diesem Zeitpunkt können sich interessierte Nutzer bei Interesse an der Beta-Testphase für Singularity unter http://www.singularity.exchange registrieren. Um ihr Konto zu aktivieren, müssen die Nutzer fünf Stellar Lumen einzahlen. Außerdem müssen die Benutzer einen Haftungsausschluss akzeptieren, der besagt, dass alle Transaktionen, die mit der Beta-Test-Version von Singularity gemacht werden, auf eigenes Risiko des Benutzers erfolgen.

"Crypto hat 2018 einen langen Weg zurückgelegt", sagte Steve Nerayoff, Chairman des Unternehmens. "Mit Singularity, das jetzt auf dem Markt ist, wird es einen bedeutenden Schritt nach vorne machen und sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern einen Mehrwert bieten, indem es die Probleme beseitigt, die durch zentralisierte Verwahrung und zentrale Auftragsbücher entstehen. Singularität repräsentiert, was der Krypto-Raum von Anfang an anstrebte, und ich bin gespannt, wie es den Sektor bereichern wird, wenn es offizielle gestartet wurde. "

Der Start von Singularity erfolgt termingerecht innerhalb des ursprünglich geschätzten Zeitrahmens für das dritte Quartal 2018. Für die Fertigstellung im 3. Quartal 2018 wird auch die Strategie und der Plan des Unternehmens für den Eintritt in den Bereich der Spieleindustrie geschätzt.

BLOC President und CEO Shidan Gouran fügte hinzu: "Die Entwicklung von Singularity parallel zu Laser war eine extrem aufschlussreiche Erfahrung. Das Konzept der Dezentralisierung wird im Zuge der Entwicklung des Krypto-Raums immer weiter erforscht. Indem Singularity die Dezentralisierung auf eine andere Ebene bringt, die den Kryptohändlern große Vorteile bringt, wird es der Branche einen großen Mehrwert bringen. Wir freuen uns, als eines unserer vielen Projekte, die nach Plan verlaufen, den Weg dorthin zu weisen. "

Im Auftrag des Unternehmens:

Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089

Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird.

Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

28.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

728445 28.09.2018