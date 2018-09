Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain, ein Hauptinvestor der KODAKONE-Plattform gibt Image-Schutz-Partnerschaft mit dem Social Media Content Marketplace Lobster bekannt

Global Blockchain Technologies Corp., CA37958L1076

Global Blockchain, ein Hauptinvestor der KODAKONE-Plattform gibt Image-Schutz-Partnerschaft mit dem Social Media Content Marketplace Lobster bekannt

Die KODAKONE-Plattform für Bildrechte überwacht und schützt mehr als 10+ Millionen Bilder für die Social Media Community Lobster im Internet Vancouver, BC, 17. September 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN ??TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC, BLOC.CN, BLOC.CNX) (FWB: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder die "Gesellschaft") ein Hauptinvestor in der KODAKOne-Plattform freut sich, ICOx Innovations Inc. ("ICOx Innovations") bekannt zu geben, ein Unternehmen, das Loyalität, Belohnung, Gaming und Zahlungen in Kryptowährungen für etablierte Unternehmen schafft, die von Blockchain profitieren und ihr Geschäft ausbauen können Technologien und Kryptowährungen, die am 10. September 2018 bekannt gegeben wurden, dass ihr Kunde, die auf Blockchain basierende KODAKONE Image Rights Management Plattform und die KODAKCoin Kryptowährung, eine Partnerschaft mit Lobster eingingen, einer AI- und Machine-Learning-getriebenen Plattform, die Fotografen und sozialen Medien hilft Nutzer ihre Fotos und Videos hoch zu laden und monetarisieren sie. Durch die Partnerschaft wird KODAKONE die über 10+ Millionen Bilder und später in der Lobster-Datenbank gespeicherten Videos überwachen und schützen.

KODAKONE, das von der Ryde Holding (ehemals WENN Digital, Inc.) entwickelt und betrieben wurde, bietet drei wichtige Dienstleistungen an: einen Bilderkennungsalgorithmus, der Milliarden von Bildern in Sekundenbruchteilen analysieren kann; ein Netzwerk von Web-Crawlern, die das Web überwachen; und ein Post-Licensing-Service, mit dem Eigentümer für ihre Bilder, die ohne ihre Zustimmung verwendet wurden, entschädigt werden (oder die ihnen hilft, diese Bilder zu löschen). In einer zweiwöchigen Testkampagne überwachte KODAKONE die Verwendung von 10.000 Bildern aus Lobsters Bibliothek über das Internet und fand im Durchschnitt für jedes Bild eine signifikante und materielle Trefferzahl.

"Für uns ist der Start unserer Partnerschaft mit Lobster ein perfekter Anwendungsfall für unsere Mission: Fotografen, Künstlern und durchschnittlichen Smartphone-Nutzern die volle Kontrolle darüber zu geben, wie ihre Bilder im Internet verwendet werden", sagte Jan Denecke, CEO von Ryde . "Bevor wir im Laufe dieses Jahres unsere Plattform starten, sind wir froh zu sehen, dass unser Post-Licensing- und Global-Monitoring-Service so vielen Menschen auf der ganzen Welt bereits helfen kann."

Lobsters Plattform lizenziert Fotos und Videos von Instagram, Facebook, Flickr, Vimeo, YouTube, Dropbox, Google Fotos, Verizon Cloud, VKontakte (VK) und Foursquare. Lobster verwendet KI und maschinelles Lernen, um ausgeklügeltes Tagging, Filterung, Ranking und Kuration auf seine Datenbank anzuwenden. Mehr als 10 Millionen Bilder und Videos sind direkt verfügbar, während Lobster auf Anfrage Zugang zu Milliarden hat.

"Wir freuen uns darauf, mit KODAKONE zusammenzuarbeiten, um Inhalte zu identifizieren, die ohne Genehmigung in den sozialen Medien verwendet werden", sagte Olga Egorsheva, CEO von Lobster. "Diese Informationen an unsere Nutzer weiterzugeben und sie dazu zu befähigen, denn (oft unbeabsichtigten) Urheberrechtsverletzern eine Nachlizenzierung auf positive Weise anzubieten, wird äußerst vorteilhaft sein."

Als nächsten Schritt wird KODAKONE, das von der KODAKCoin-Kryptowährung angetrieben wird, alle Bilder von Lobster auf seiner Blockchain registrieren. Sobald dies abgeschlossen ist, kann Lobster allen Benutzern auf Anfrage Überwachung und Nachlizenzierung anbieten.

"Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen besteht darin, vielversprechende Technologien zu entwickeln, die jedoch keine breite Akzeptanz finden", sagte Bruce Elliott, President von ICOx Innovations, der bei der Entwicklung und Einführung von KODAKOne mitgewirkt hat. "Diese Partnerschaft mit Lobster ist einer der ersten Fälle, in denen die Blockchain-Technologie in der realen Welt eingesetzt wird, um Rechte zu schützen und Urheber für ihre Arbeit zu entschädigen. Mit dieser Partnerschaft ist KODAKONE der Wegbereiter für große Marken, um die Akzeptanz zu verbessern, indem die technologischen Innovationen genutzt werden, die im Bereich der Blockchain und der Kryptowährung stattfinden. "

Im Rahmen eines Geschäftsdienstleistungsvertrags unterstützt ICOx Innovations die Ryde Holding bei der Entwicklung und Integration von KODAKOne's Blockchain- und Kryptowährungstechnologien sowie bei der Entwicklung von Strategie- und Unternehmensgeschäften in Bezug auf KODAKCoin und die KODAKOne-Plattform. Die Ryde Holding hat eine Markenlizenzvereinbarung mit dem ikonischen Imaging-Technologieunternehmen, um die Marke Kodak in Verbindung mit der KODAKOne-Plattform und KODAKCoin zu nutzen. ICOx Innovations ist an der Ryde Holding beteiligt.

BLOC gibt außerdem bekannt, dass Peter McCague aus dem Board of Directors ausgeschieden ist, um sich auf andere Geschäftsverpflichtungen zu konzentrieren. Der Vorstand möchte Herrn McCague für seine Beiträge zum Unternehmen danken und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen. Über Ryde Holding, Inc.

Ryde Holding, Inc. (vormals WENN Digital, Inc.), ein Markenlizenznehmer der Eastman Kodak Company, ist der Urheber und Betreiber der KODAKONE-Plattform und der KODAKCoin-Token. Ryde und seine Berater sind ein erfahrenes Entwicklungs- und Betriebsteam mit Know-how in den Bereichen Blockchain-Entwicklung, Big Data, Urheberrecht, AI-fähige Bilderkennung und Monetarierungssysteme nach der Lizenzierung. Weitere Informationen finden Sie unter kodakone.com.

Über Hummer

Lobster wurde 2013 in London gegründet und ist eine innovative Content-Marktplatz-Plattform, die Marken, Agenturen, Medien und Kreative mit authentischem UGC aus zehn sozialen Medien und Online-Archiven verbindet. Basierend auf einer einzigartigen Mischung aus neuen Technologien erleichtert es Lobster seinen Kunden, Fotos und Videos von einer wachsenden globalen Community von YouTubern zu suchen, zu finden und zu lizenzieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://lobster.media/.

Über ICOx Innovationen

ICOx Innovations, Inc. bietet eine Plattform für das Design und die Erstellung von Krypto-Wirtschaften, die reale Probleme mit etablierten Organisationen lösen. ICOx Innovations bietet operative Einblicke, die durch die Verwendung von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen die Geschäftsergebnisse seiner Kunden fördern und erweitern sollen. Die ICOx Innovations-Plattform ist konformitätsorientiert und kombiniert strenge strategische Planung, Kapitalstrukturierung, technische Integration und Entwicklung von Modellen für Token-Ökonomien, um ihren Kunden eine nachhaltige Wirtschaft zu ermöglichen. Das ICOx Innovations-Team war Mitbegründer von KODAKONE, einer Blockchain-basierten Plattform für die Verwaltung von Bildrechten, und Co-Architect von KODAKCoin, dem Token, der die Nutzer der KODAKOne-Plattform belohnen und anreizen wird. Weitere Informationen zu ICOx Innovations finden Sie unter: www.icoxinnovations.com.

Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird.

Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

