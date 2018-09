Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain gibt erste Entwicklungen des Laser Crowdsale bekannt

Global Blockchain Technologies Corp., CA37958L1076

Global Blockchain gibt erste Entwicklungen des Laser Crowdsale bekanntNach dem Start des Crowdsales für das Laser-Netzwerk am 3. September hat die Firma verbindliches Interesse von mehreren institutionellen Investoren für die Teilnahme am Verkauf festgestellt. Ferner wurden Interessen an Partnerschaften von Infrastrukturanbietern für den Betrieb von Servicenodes im Laser-Netzwerk hinterlegt. Personen, die sich auf der Investorenseite von Laser registriert haben, werden in der kommenden Woche kontaktiert, um die nächsten Schritte für die Teilnahme zu unternehmen.Vancouver, British Columbia - 10. September 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. ("BLOC" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es seit dem Beginn des Crowdsale des Laser-Netzwerks am 3. September mehrere wichtige Entwicklungen gemacht hat. Im Laufe der vergangenen Woche startete das Unternehmen eine Roadshow in Europa, um Interesse von Investoren und Infrastrukturanbietern zu wecken. In Kombination mit der bestehenden Investor-Relations-Arbeit hat dies das Interesse mehrerer institutioneller Investoren an der Crowdsale sowie zahlreicher Infrastrukturanbieter im Blockchain-Netzwerkraum für den Betrieb von Servicenodes hervorgerufen. Diese Anbieter wurden auf der Grundlage ihrer technischen Ressourcen und ihres Rufs für die zuverlässige Bereitstellung ähnlicher Dienste im Blockchain-Bereich überprüft. Die Roadshow wird mit Stopps in Asien fortgesetzt, wo noch mit viel mehr Interesse von potenziellen Investoren und Infrastrukturanbietern aus dieser Region zu rechnen ist. Ab dieser Woche werden Personen kontaktiert, die ihr Interesse an der Crowdsale des Laser-Netzwerks auf der Investorenseite angemeldet haben, um mit den nächsten Schritten für ihre Investition zu beginnen.

Der Crowdsale des Laser-Netzwerks steht den meisten Investoren weltweit offen, mit den folgenden drei regionalen Ausnahmen, die einige Anleger einschränken können:

- Anleger aus den Vereinigten Staaten müssen nach den Anlegerkriterien der SEC akkreditiert sein

- Anleger aus Kanada müssen nach den Anlegerkriterien der Wertpapierkommission ihrer Provinz akkreditiert sein

- Investoren aus der Europäischen Union müssen nach den Kriterien der MiFID akkreditiert sein

Für die Einhaltung werden alle Investoren verpflichtet, sowohl einen von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweis als auch einen Wohnsitznachweis vorzulegen (Grundsteuerbescheid, Stromrechnung usw.).

Der Crowdsale wird den Grundstein für die Gründung der Laser Technologies Corp. als Governance-Organisation für das Laser-Netzwerk legen, bis der Abstimmungsprozess des Netzwerks auf das Blockchain-Netzwerk übergeht. Da der Blockchain-Raum durch die SWIFT-ähnlichen Fähigkeiten von Laser weiterhin sehr an der Technologie interessiert ist, wird diese Organisation eine Schlüsselrolle dabei spielen, sicherzustellen, dass das Laser-Netzwerk und seine Stakeholder ein robustes Angebot an Ressourcen erhalten, um den Betrieb des Netzwerks durch ein nachhaltig orientiertes Wachstum zu fördern. Potenzielle Anleger, die ihr Interesse noch nicht hinterlegt haben, können dies unter www.laser.xyz/investors tun.

Im Auftrag des Unternehmens:

Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089

Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird.

Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

10.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

721855 10.09.2018