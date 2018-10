Global Blockchain Technologies Corp.: X2 Games des Atari-Gründers Nolan Bushnell wird von Global Blockchain erworben; geplante Ausgliederung des Enterprise- und Börsenbereichs

Global Blockchain Technologies Corp., CA37958L1076

X2 Games des Atari-Gründers Nolan Bushnell wird von Global Blockchain erworben; geplante Ausgliederung des Enterprise- und BörsenbereichsGlobal Blockchain und X2 Games werden ein dynamisches interaktives Spieleunternehmen gründen Zum wirksamen Einsatz der Powerhouse-Fähigkeiten des Spieleunternehmens X2 Games wird Global Blockchain eine Tochtergeselschaft für ihre Enterprise- und Börsenbeteiligungen gründen und X2 Games wird mit Global Blockchain fusionieren. Durch Einbringung der Erfahrung und visionären Fähigkeiten des Atari-Gründers Nolan Bushnell und der Animations-Legende Zai Ortiz wird Global Blockchain in einer überlegenen Position sein, die Einführung des interaktiven Videospielerlebnisses in den Mainstream-Spielemarkt anzuführen.

Vancouver, British Columbia. 11. Oktober 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC; BLOC.CN, BLOC.CNX) (Frankfurt: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Tochtergesellschaft für seine Enterprise- und Börsenaktivitäten (die "Tochtergesellschaft") gründen wird mit Blick auf die Erschließung ihres Werts durch eine Ausgliederung der Assets mit kritischer Größe und Fusion ihrer restlichen Medien-, und Unterhaltungsinvestments sowie Projekte mit jenen der X2 Games Corp. ("X2 Games"). Weitere Einzelheiten der einzelnen Assets für die Ausgliederung werden in Kürze für die zum 1. November 2018 eingetragenen Aktionäre (der "Stichtag") erwartet.

X2 Games ist ein unabhängiger Spieleherausgeber von topaktuellen Spielen, die Blockchain-Technologie und Kryptowährung in das Spielerlebnis des Nutzers integriert. Ihr Geschäftsmodell ist der Aufbau von Spielerlebnis mit mehreren Spielern, das noch nie zuvor gesehenes Design und Animationsservices sowie integrierende Technologien bietet wie z. B. verbesserte/abwechselnde/virtuelle Realität in Videospielen. X2 verwendet neue Technologien zur Schaffung einzigartiger Spielerlebnisse für herkömmliche und experimentelle Plattformen. Mit einer Branche, die bereit ist, bis zum Jahresende 138 Mrd. USD1 zu erreichen, positioniert sich X2 Games, in der zukünftigen Spielegeneration global führend zu sein.

Nolan Bushnell - der Pate der Videospielbranche Der Pate der Videospielbranche, Nolan Bushnell, gründete X2 Games, das sich auf innovative Spieletechnologien konzentriert. Atari, das vor über 40 Jahren gegründet wurde, gab der Welt das erste Blockbuster-Videospiel. Nolan führte später die Konsole Atari 2600 ein, die den Heimspielemarkt revolutionierte. Falls Atari für ein Lebenswerk nicht genug gewesen ist, gründete Nolan Chuck E. Cheese, eine Kreuzung aus Pizzarestaurant und Videospieleunterhaltungszentrum, das sehr schnell bei Kindern und Erwachsenen in den USA und auf der gesamten Welt populär wurde. Nolan ebnete den Weg für die globalen Spiele- und Unterhaltungsindustrie, die weltweit das Leben von Milliarden Menschen verändert und Generationen von Spielern geprägt haben. Das war nur der Anfang des Vermächtnisses, das geschaffen wurde. Legendär in der Branche, die er schuf, wurde Nolan ebenfalls von Kollegen und Peers anerkannt einschließlich der Ernennung durch Newsweek zu den "50 People Who Changed America" (50 Personen, die Amerika veränderten). Er wurde ebenfalls in die "Video Game Hall of Fame" und die Consumer Electronics Association Hall of Fame (Ruhmeshalle des Wirtschaftsverbands der Unterhaltungsindustrie) eingeführt. Er strebt ständig danach, zu gewährleisten, dass seine Leidenschaften an der Kreuzung von Technologie und Unterhaltung zusammentreffen, um das Leben der Menschen durch Spaß zu verbessern!

Zai Ortiz - Der Innovatoraus Hollywood und Urhebeer der visuellen Kunst Das Management von X2 Games schließt ebenfalls Zai Ortiz ein, President, Mitgründer und Chief Creative Officer - ein fähiger Digital-Animator, der Iron Mans J.A.R.V.I.S. Systemhologramme entwarf, die in den Marvel-Filmen zu sehen sind. Ortiz betreute ebenfalls Kreativteams zur Produktion von Visuals für Filme einschließlich Tron: Legacy, Sherlock Holmes und Mission Impossible. Ortizs kreative Virtuosität und scharfes Auge für futuristische Konzepte treibt die Mission des Unternehmens an, Spielern in der ganzen Welt ein echtes kinematisches Erlebnis zu geben, das sie zuvor noch nie hatten. Sein jüngstes kreatives Projekt - das durch künstliche Intelligenz angetriebene Murder Mystery Game (Krimispiel) ST. NOIRE - bestätigt dieses Versprechen und legt das Fundament fur X2 Games zukünftige Zielsetzungen in der immersiven, interaktiven Geschichtenerzählung. Davor war Ortiz der Gründer und CEO von DARK MATTER, ein spezialisiertes Design- und visuelles Kommunikationsstudio in Hollywood, Kalifornien. Er war auch der Kreativdirektor für Bethesdas extrem beliebtem kinematischem In-Game Spiel The Elder Scrolls - Legends.

X2 Games und BLOC-Synergie Da sich X2 Games Geschäftsmodell BLOCs bestehenden Bemühungen gut angleicht, die Tokenisierung der Spieleplattformen nachzuvollziehen, haben sich die beiden Unternehmen zu einem Zusammenschluss entschieden. Nach der Akquisition wird sich BLOC auf die Anwendung der Blockchain-Technologie in den Videospiel-, eSports- und Unterhaltungsbranchen konzentrieren. Sie werden die Arbeit an ihren bestehenden Projekten fortsetzen neben der Entwicklung von X2 Games bestehenden Projekten. Nolan Bushnell wird der Co-Chairman und CEO von BLOC werden.

Chairman, CEO und Gründer von X2 Games, Nolan Bushnell, sagte: "Kreativität ist die wichtigste Antriebskraft in jedem Unternehmen. Das ist, wo alles beginnt, wo Energie und Vorwärtsbewegung ihren Ursprung haben. Ohne die erste Ladung an Kreativität kann nichts anderes stattfinden. Diese Akquisition durch BLOC wird X2 Games innovatives Spieleentwicklungsstudio und geistiges Eigentum in BLOCs Portfolio der Blockchain-Assets intergrieren, was die gemeinsame Entwicklung neuer und revolutionärer Spiele erlauben wird."

X2 Games' Pipeline St. Noire

- Ein geheimnisbezogenes digitales interaktives Brettspiel, das Amazons Alexa AI (KI, künstliche Intelligenz) nutzt, um die Welt und Charakter zu erschaffen, die sie bewohnen, d. h. Keine zwei Spiele sind jemals das Gleiche. Die Vorveröffentlichung ist voraussichtlich im Dezember 2018.

Weitere digitale interaktive Spieleentwicklungen

- 3 weitere digitale interaktive Alexa-Spiele, die durch die starke Verbrauchernachfrage nach durch KI angetriebene Brettspiele für Kinder und Familien angeschürt wird. Die voraussichtliche Markteinführung ist im März 2019.

Spiele und der digitale interaktive Sektor Der digitale interaktive Spielesektor ist eine gewaltige Möglichkeit zu Revolutionierung der Art der Interaktion von Familien und Kindern mit Technologie, wo KI und Technologie Menschen zusammenbringen können.

"Kunden haben Dutzende von Millionen der durch Alexa aktivierten Geräte gekauft, Echo-Geräten über 100.000 5-Sterne-Bewertungen gegeben und die Anzahl der aktiven Kunden hat sich seit letztem Jahr mehr als verfünffacht." - Amazons CEO Jeff Bezos.2

"Smart-Speakers sind das trojanische Pferd für Verbraucher-KI" - Business Insider.3

- 50 Millionen Amerikaner besitzen einen KI-Lautsprecher mit Stimmaktivierung.4

- 65 % der Befragten sagen, sie würden niemals zu einem Leben ohne KI-Lautsprecher zurückgehen.5

- 81 % der Befragten sagen, dasss sie offen sind für Fähigkeiten und neue Funktionen an KI-Lautsprechern.6

- 41 % der Befragten sagen, dass durch KI angetriebene Lautsprecher zur Unterhaltung von Kindern und Familien kaufen.7

- 25 % der Befragten sagen, dass sie durch KI angetriebene Lautsprecher zum Spielen digitaler interaktiver Spiele verwenden.8

- Der Verkauf von durch KI angetriebene Lautsprecher erreichte über 12 Milliarden USD bis dato im Jahr 20189, was angesichts eines Durchschnittspreises von 100 USD für einen KI-Lautsprecher (Einzelhandelspreis Amazon Alexa 2. Generation) einem Verkauf von 120 Millionen Einheiten entspricht.

- Der Markt für Smart-Speaker wird laut Erwartungen bis 2022 28 Milliarden USD10 erreichen, was angesichts eines Durchschnittspreises von 100 USD für einen KI-Lautsprecher (Einzelhandelspreis Amazon Alexa 2. Generation) einer Verkaufsprojektion von 280 Millionen Einheiten entspricht.

Ausgliederung BLOCs President und CEO, Shidan Gouran, sagt: "Unsere Gespräche über eine Zusammenarbeit mit X2 laufen seit benahe einem Jahr. Da sich diese Beziehungen verstärkt haben, entschieden wir uns dazu, unsere Synergien durch eine Fusion mit X2 zu kapitalisieren. Neben der Aneignung der Projekte von X2 haben wir ebenfalls zwei wahre Pioniere mit unübertroffenen Erfolgsbilanzen eingebracht, um das im Medien-, Unterhaltungs- und Spielesektor führende Blockchain-Unternehmen zu führen und weiter zu vergrößern. Alle Assets, die zu BLOCs Börsen- und Enterprise-Sparte gehören, werden in ein getrenntes Unternehmen ausgegliedert, das von BLOCs gegenwärtigen Management- und Betriebsteam geleitet wird. Jetzt haben Sie zwei Spitzenteams. Das eine Team entwickelt bahnbrechende auf Blockchain basierende Börsen- Versorgungsketten und Handelsfinanzplattformen und das andere Team entwickelt bahnbrechende Blockchain-Anwendungen in den Medien-, Unterhaltungs- und Spielesektoren zum großen Vorteil aller Aktionäre."

BLOC Chairman, Steve Nerayoff, sagt: "In weniger als einem Jahr haben wir es geschafft, drei Unternehmen zu entwickeln, die positioniert sind die Blockchain aus der Sicht des Mining, der Börsen und Innovation aufzurütteln. Durch Segmentierung unserer Zuständigkeiten und ressourcen damit wir die Stärken der Partner wie z. B. X2 Games einbinden können, glauben wir, dass dies förderlich ist, um Einnahmen früher zu realisieren und langfristig profitabler zu sein."

BLOCs Assets, die ausgegliedert werden umfassen:

1. Alle Rechte, Arbeitsprodukte und Assets hinsichtlich der Entwicklung der Laser Blockchain.

2. Den gesamten Besitz der Laser Technologies Corp. - Tochtergesellschaft auf den Kaimaninseln.

3. Alle Rechte, Arbeitsprodukte und Assets hinsichtlich der Entwicklung der digitalen Singularity-Asset und Devisenbörse.

4. Alle Rechte und Arbeitsprodukte hinsichtlich der Geschäfts- und Technologieentwicklung von Stratus.

5. Alle Rechte und Arbeitsprodukte hinsichtlich der Entwicklung der Kryptowährungs-Spot-Börse in Nahost.

6. Blockchain Technologies DMCC - Tochtergesellschaft in Dubai.

7. Alle Rechte und Beteiligungen hinsichtlich der Investition in Hyperion Crypto Exchange Inc.

8. Das Abkommen und laufender Projektaufbau mit HPE.

9. Die Quisitive-Investition.

Die am Stichtag, den 1. November registrierten BLOC-Aktionäre werden zu dieser Ausgliederung berechtigt sein. Die Ausgliederung wird ebenfalls 2.000.000 Dollar aus BLOCs Kassenbestand erhalten.

Konditionen Laut den Konditionen der Transaktion für die Akquisition von X2 Games wird BLOC 330.519.541 Stammaktien ("Aktien") zu einemm Preis von 0,15 Dollar pro Aktie ausgeben, was zu einem Erwerbspreis von insgesamt 49.577.931 Dollar führt.

Zusätzlich wird BLOC ebenfalls von Global Blockchain Mining Corp (CSE: FORK) ihre 25 %-Beteiligung an DISCO für 1.500.000 Dollar in BLOC-Aktien zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Aktie erwerben. DISCOs aktuelle Abkommen bieten eine extreme Synergie für die Spieleplattform, die zurzeit entwickelt wird.

Handel in US-Dollar Obwohl das Unternehmen an der CSE gehandelt wird, hat es zurzeit einen und erwartet, dass es weiterhin einen internationalen Kundenstamm und Investorenbasis haben wird. Aus diesem Grund gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine Genehmigung für den Handel seiner Aktien in US-Dollar beantragt hat. Nach Genehmigung der CSE wird das Unternehmen eine Pressemitteilung herausgeben, die das Datum des Inkrafttretens bekannt gibt. Die Cusip-Nummer bleibt unverändert.

Im Auftrag des Unternehmens:

Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089

Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird.

Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

732461 11.10.2018