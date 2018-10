Global Health Clinics schließt erste Anmelderunde für die 3 größten lizenzierten Produzenten und den lizenzierten Produzenten des Monats ab

BLUEROCK ACQUISITION CORPGlobal Health Clinics schließt erste Anmelderunde für die 3 größten lizenzierten Produzenten und den lizenzierten Produzenten des Monats ab NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT 10. Oktober

(das ?Unternehmen?)

(CSE:

MJRX

)

(Frankfurt:

L002

)

freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Medicinal Cannabis Resource Center (MCRCI) seine erste

Anmelde

runde

von Patienten

für seinen

Premium Licensed Producer of Medical Cannabis for Medical Purposes

(der ?LP?) (in etwa hochwertiger lizenzierter Hersteller von medizinischen Cannabis für medizinische Zwecke)

abgeschlossen

und damit eine Vereinbarung zwischen dem LP und Global Health Clinics initiiert hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen

bei der erfolgreichen Förderung der

Patientenakquise und de

m

Ausbau von Überweisungsleistungen.

Global Health Clinics

rechnet mit

einem stetigen Patientenstrom von der Klinik zum LP. Die Patienten erhalten einen beschleunigten Service und einen Vorzugspreis, wenn sie sich über Global Health Clinics anmelden.

?Mit der bevorstehenden Öffnung des kanadischen Markts für die Freizeitverwendung von Cannabis durch Erwachsene in den kommenden Wochen sind wir stolz darauf, an der Spitze der medizinischen Cannabisbranche zu stehen und eng mit einigen der größten Cannabisunternehmen des Landes zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir Kanadier über den medizinischen Nutzen von Cannabis aufklären und Cannabis leicht zugänglich machen. Mit dem weiteren Ausbau unserer Kliniken sowie unserer Marketingleistungen führt unser Team unseren Plan uns, die vielen kranken Kanadier mit medizinischem Cannabis zu versorgen?, sagte CEO Terry Roycroft.

Global Health Clinics Ltd.

?Terry Roycroft?

_______________________

Terry Roycroft, CEO

Kontaktdaten:

Tel.: 1.855.537.6272

GLOBAL HEALTH CLINICS LTD.

200-460 Nanaimo Street

Vancouver, BC V5L 4W3

Tel: 1.855.537.6272

