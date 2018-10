Global Health Clinics verpflichtet sich, die Klinikexpansion durch ein Bau- und Akquisitionsprogramm in ganz Kanada voranzutreiben

BLUEROCK ACQUISITION CORPGlobal Health Clinics verpflichtet sich, die Klinikexpansion durch ein Bau- und Akquisitionsprogramm in ganz Kanada voranzutreiben NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT 4. Oktober 2018 -

-

Global Health Clinics Ltd.

.

(

das Unternehmen

(CSE:

MJRX

)

(Frankfurt:

L002

)

und seine Tochtergesellschaft Medicinal Cannabis Resource Center (MCRCI) freuen sich, bekannt zu geben

reuen sich, bekannt zu geben

dass das Unternehmen sich verpflichtet hat,

die Klinikinitiative des Unternehmens durch eine Reihe von Akquisitionen und Eröffnungen auf nationaler Ebene zu erweitern.

Das Programm bietet eine primäre Gesundheitsversorgung mit Cannabis und

Aufklärungs

arbeit

und richtet sich an Kanadier in Gebieten

n

ohne einfachen Zugang zu Cannabis oder Informationen über Cannabis.

Sobald das Programm voll im Gange ist, wird es

jährlich

Tau

Tausenden von Kanadiern Informationen sowie ihre eigene ACMPR-Lizenz bereitstellen und sie mit einem durch Health Canada lizenzierten Produzenten zusammenbringen.

zusammenbringen

.

2018

Diese partnerschaftlich geführten Kliniken, die derzeit auf Kliniken in British Columbia und Alberta konzentriert sind, fungieren als wichtiges Bindeglied zwischen den Gemeinden, in denen sie betrieben werden, und der lokalen Gesundheitsbehörde, indem sie möglichen Patienten eine bessere Versorgung mit Cannabis und Informationen ermöglichen. Diese Kliniken werden außerdem den Pavillon-Arm des Unternehmens dabei unterstützen, seine Reichweite auf ländlichere Gegenden auszudehnen und damit die Reichweite von Global Health Clinics zu verbessern.

?Einer der Grundpfeiler von Global Health Clinics ist unsere Überzeugung, dass alle Kanadier Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke und den Freizeitkonsum haben sollten. Indem wir unseren kanadischen Mitbürgern bessere gesundheitliche Ergebnisse ermöglichen, werden wir nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der wachstumsstarken Cannabisbranche sein. Wie wir in entwickelten Märkten wie Washington State und Colorado gesehen haben, ist der Markt für medizinischen Cannabis überaus lebhaft und aktiv und ist für einen großen Teil der gesamten Cannabiskäufe verantwortlich?, sagte Terry Roycroft.

