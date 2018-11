Global Private Banking Awards 2018: Berenberg zum achten Mal in Folge Best Private Bank in Germany

Hamburg/London - Die Privatbank Berenberg ist bei den Global Private Banking Awards zur "Besten Privatbank in Deutschland" gekürt worden. Zum zehnten Mal vergab die "Financial Times Gruppe" mit ihren Fachmagazinen "The Banker" und "Professional Wealth Management" diese renommierte Auszeichnung. Bei den jährlich ...

Hamburg/London - Die Privatbank Berenberg ist bei den Global Private Banking Awards zur "Besten Privatbank in Deutschland" gekürt worden. Zum zehnten Mal vergab die "Financial Times Gruppe" mit ihren Fachmagazinen "The Banker" und "Professional Wealth Management" diese renommierte Auszeichnung. Bei den jährlich verliehenen Awards gelang es Deutschlands ältester Privatbank als weltweit einzigem Institut, zum achten Mal in Folge ausgezeichnet zu werden.

"Wir sind stolz, an die hervorragenden Bewertungen der Vorjahre anknüpfen zu können", sagt Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. "Wenn ein Unternehmen 428 Jahre existiert, dann muss man immer offen sein für Veränderung und die Herausforderungen der Zukunft aktiv angehen. Wir haben unseren Radius vergrößert und unser Geschäftsmodell konsequent entlang der Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. Auch in Zukunft wollen wir unsere Stellung als Betreuer komplexer Vermögen weiter ausbauen."

Banken aus über 60 Ländern wurden von der unabhängigen Jury untersucht, die unter anderem die Unternehmens- und Wachstumsstrategie sowie das Kundenbeziehungsmanagement bewertete. Außerdem untersuchte sie, inwiefern die Institute ihr Portfoliomanagement, Asset Management und ihre Produktstrategie auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ausrichten.

