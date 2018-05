10.05.2018 - 03:05 Uhr GNW-News: Invivoscribe kündigt regionales Center of Excellence-Referenzlabor für spezifische Gen-Panels in Beirut an

Invivoscribe kündigt regionales "Center of Excellence"-Referenzlabor für spezifische Gen-Panels in Beirut anSAN DIEGO, USA, 9. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivoscribe Technologies Inc.,ein weltweit agierendes Unternehmen für Präzisionsdiagnostik in den BereichenOnkologie und personalisierte Molekularmedizin, gibt die Partnerschaft mit... Den vollständigen Artikel auf boerse-online.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick