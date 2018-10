Go Cobalt Mining Corp.: identifiziert Kobaltblüte in mehreren Aufschlüssen und aktualisiert Bodenergebnisse

Go Cobalt Mining Corp., CA3621LV1086

Go Cobalt identifiziert Kobaltblüte in mehreren Aufschlüssen und aktualisiert BodenergebnisseVancouver, British Columbia, 10. Oktober 2018. - Go Cobalt Mining Corp. ("Go Cobalt" und/oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen eine sichtbare Kobaltvererzung (Erythrin oder "Kobaltblüte") in mehreren Aufschlüssen auf der sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Liegenschaft Monster (die "Liegenschaft") identifiziert hat. Die Liegenschaft befindet sich im Yukon Territory, Kanada. Das Unternehmen gibt ebenfalls die Ergebnisse seines ersten geochemischen Bodenprobenentnahmeprogramms bekannt, die das Vorkommen einer Kupfer- und Kobaltvererzung andeuten, die sich unter dem breiten Tal im östlichen Zentralbereich der Liegenschaft Monster erstreckt.

Die wichtigsten Punkte:

- Erythrin- (Kobaltblüte) und Kobaltinvererzung wurde von Go Cobalt an mehreren Stellen der Liegenschaft Monster identifiziert.

- Kupfer- und Kobaltvorkommen treten in zahlreichen Aufschlüssen über das 18 km lange Streichen der Liegenschaft auf (siehe weitere Karten unter http://www.gocobalt.ca/property.cfm).

- Kupfer- und Kobaltkonzentrationen in Böden sind auf der Liegenschaft im zentralen Ostteil des Tales erhöht, was eine mögliche Vererzung im Untergrund andeutet.

Anmerkungen Jaap Verbaas, Vice President der Exploration von Go Cobalt, sagte: "Wir sind sehr zufrieden damit, dass wir bei der Entnahme der ersten Samples auf unserer Monster-Liegenschaft kobalt- und kupferhaltige Mineralien identifiziert haben. Die Identifizierung von Erythrin, welches im Allgemeinen Kobaltblüte genannt wird, ist besonders aufregend, da es gewöhnlich auf das Vorhandensein von Kobaltit (eine bedeutende Kobaltquelle in anderen Ablagerungen) hinweist. Wir erwarten, dass innerhalb dieser Proben erhöhte Kobaltwerte auftreten werden, die es uns ermöglichen werden, die weiteren Arbeiten auf die markantesten Zonen zu konzentrieren.

Programm zur Entnahme von Gesteinsproben Als Teil des anfänglichen Probenentnahmeprogramms auf der Liegenschaft Monster hat Go Cobalt Proben an mehreren Stellen der Liegenschaft identifiziert und gesammelt, wo eine sichtbare Erythrinvererzung vorkommt. Diese Stellen schließen die East Copper Cobalt Zone, Mark's High Grade Showing und Cobalt Cirque Area ein. Weitere Einzelheiten und Beschreibungen werden gegeben, wenn die Analyseergebnisse aus dem Labor eintreffen. Viele Bereiche zeigten ebenfalls eine sichtbare Kupfervererzung. Die Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet und sobald wie möglich bekannt gegeben. Die zukünftige Exploration und Entwicklung der Monster-Liegenschaft wird auf den Ergebnissen dieser Proben und auf der laufenden Modellierungsarbeit von Go Cobalt basieren.

Programm zur Entnahme von Bodenproben Go Cobalt führte im Jahr 2018 eine Bodenprobenentnahme durch, die dazu konzipiert war, die untertägige Vererzung auf dem Claim zu überprüfen. Insgesamt 829 Bodenproben wurden entnommen und anschließend auf eine vollständige Elementfolge analysiert.

Das Bodenprogramm hat eine untertägige Kupfer- und Kobaltvererzung im zentralen Ostteil der Liegenschaft (Abbildungen 1 und 2 unten) hervorgehoben. Insgesamt 602 Proben wurden im Westteil des Tales detailliert entnommen. Insgesamt wurden 193 Bodenproben im Tal am östlichen Grundstücksrand entnommen.

Die Ergebnisse heben den extensiven Charakter der Vererzung innerhalb und in der Nähe des weiträumigen auf der Liegenschaft vorkommenden Wernecke-Brekziensystems aus dem Proterozoikum hervor. Eine hinweisende Vererzung kommt nicht nur auf den hohen Bergrücken vor, sondern setzt sich auch im Untergrund fort. Der Höhenunterschied zwischen den höchsten Vorkommen an der Oberfläche und dem Talgrund beträgt über 500 m vertikal. Dies liefert Potenzial für große Volumen vererztes Gestein.

Die Liegenschaft Die Liegenschaft Monster ist eine 6.200 Hektar umfassende Iron Oxide Copper Gold-Liegenschaft ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Liegenschaft) mit zusätzlicher Kobaltvererzung nördlich von Dawson City im Yukon Territory. Die Liegenschaft deckt einen 18 Kilometer langen Abschnitt des weiträumigen aus dem Proterozoikum stammenden Wernecke-Brekziensystems ab, dass dafür bekannt ist Lagerstätten des IOCG-Typs zu beherbergen. Die Monster Liegenschaft im Yukon ist noch immer wenig erforscht, obwohl die Art der Mineralisierung auf dem Grundstück ähnlich der einer riesigen Lagerstätte Olympic Dam IOCG in Südaustralien zu sein scheint. Go Cobalt hat dieses Potenzial für erstklassige Lagerstätten in diesem wenig erforschten Gebiet der Welt erkannt.

Die Vererzung auf der Liegenschaft ist jener der riesigen IOCG-Lagerstätte Olympic Dam in Southern Australia ähnlich. Das Gebiet Monster des Yukon Territory verblieb weitgehend sehr wenig erkundet und das Kobaltpotenzial des IOCG-Systems innerhalb der Wernecke-Brekzie wurde in der Vergangenheit übersehen. Go Cobalt erkennt das Potenzial für das Auffinden von Weltklasse-Lagerstätten in diesem sehr wenig erkundeten Gebiet der Welt.

Verfahren Die geochemische Bodenuntersuchung wurde von einem Explorationsserviceunternehmen mit Sitz in Whitehorse, Yukon, durchgeführt. Die Proben wurden mittels Schneckenbohrer entnommen, um eine konstante Entnahmetiefe zu erzielen. Die Untersuchung wurde im Juli und August 2018 durchgeführt. Die Proben wurden an MS Analytical in Langley, British Columbia, zur weiteren Analyse geschickt. Die Proben wurden gesiebt (150 Mesh) und eine 20-Gramm-Einwaage wurde in Königswasser gelöst und mittels ICP-AES/MS-verfahren analysiert. Die im Labor eingereichten Duplikate und Standards innerhalb der Probenchargen sind konsistent und liegen in akzeptablen Bereichen. Feldduplikate sind konsistent und liegen innerhalb akzeptabler Bereiche, abgesehen von einer Minderheit von Duplikaten, bei denen Diskrepanzen unterschiedlichen Tiefen, gefrorenem Boden oder feuchtem Ton zugeordnet werden, die vor der doppelten Trennung möglicherweise nicht vollständig gemischt wurden.

Qualifizierte Person Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung präsentierten technischen Informationen kontrolliert.

Über Go Cobalt: Go Cobalt ist ein Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Go Cobalt entwickelt aufregende und relevante Energiemetallprojekte, um den Bedarf an Energieträgern in einer batteriebetriebenen Zukunft zu decken.

