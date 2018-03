Götz Bendele wird neuer Vorstandsvorsitzender der LPKF Laser & Electronics AG

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft, DE0006450000

Garbsen, den 15. März 2018 - Der Aufsichtsrat des Lasermaschinenherstellers LPKF Laser & Electronics AG hat heute Dr. Götz M. Bendele zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Seine Amtszeit beginnt ?am 1. Mai 2018, die Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre. Als promovierter Physiker verfügt Bendele, 47, neben umfangreicher Vertriebs- und Managementerfahrung über weitreichende Kenntnisse in den Bereichen Technologie, Produktinnovation und Produktentwicklung. Bendele war zuletzt als Partner bei Infosys Limited in Seattle (USA) für das Beratungsgeschäft bei Technologieunternehmen an der US-Westküste verantwortlich; davor leitete er u.a. das Solar-Europageschäft des Chipherstellers TSMC als Geschäftsführer. Maßgeblich ergänzt wird sein Kompetenzprofil durch seine fast zehnjährige Beratungstätigkeit für High-Tech-Unternehmen in Europa, den USA sowie in Asien als Unternehmensberater bei McKinsey & Company. Bendele ist nach Überzeugung des Aufsichtsrates dank seiner langjährigen Erfahrung in der Halbleiter-, Elektronik- und Solarindustrie die Idealbesetzung, um die Wachstumsstrategie der LPKF AG zielstrebig und erfolgreich umzusetzen. Darüber hinaus soll LPKF von der Erfahrung des neuen CEO im Aufbau neuer Geschäftsbereiche in internationalen Märkten profitieren. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN ?0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

15.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen

Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

664507 15.03.2018 CET/CEST