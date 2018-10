Gold- und Silberprojekt von Benchmark im goldenen Dreieck weist porphyrisches geologisches Potenzial auf

Benchmark News ReleaseGold- und Silberprojekt von Benchmark im goldenen Dreieck weist porphyrisches geologisches Potenzial auf Edmonton, 5. Oktober 2018. Benchmark Metals Inc. (TSX-V: BNCH, OTCQB: CYRTD, GER: A2JM2X, FKT: A7CA) (?Benchmark?

Edmonton, 5. Oktober 2018. Benchmark Metals Inc. (TSX-V: BNCH, OTCQB: CYRTD, GER: A2JM2X, FKT: A7CA) (?Benchmark? oder das ?Unternehmen?) freut sich, den Nachweis für mehrere Phasen einer Edelmetallmineralisierung beim Gold- und Silberprojekt Lawyers im goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada) zu erbringen.

CEO John Williamson sagte: ?Das Projekt Lawyers ist eine großartige Möglichkeit für die Erschließung einer oberflächennahen oder verborgenen Großlagerstätte. Nach einem umfassenden Explorationsprogramm freuen wir uns, Hinweise für das Vorkommen von mehrstufigen Ereignissen einer Edelmetallmineralisierung entdeckt zu haben, die die hochgradigen Ergebnisse der jüngsten Gesteinsschürfproben erklären könnten. Das geologische Team beobachtet eine Mineralisierung, die einem porphyrischen System ähnlich ist.?

Geologisches Potenzial von Lawyers

Der porphyritische Andesit mit Kalium (K-Feldspat + Biotit), der von einer phyllitischen Alteration (Quarz + Serizit + Pyrit) überlagert wird, ähnelt einer porphyrischen disseminierten Bulk-Tonnage-Mineralisierung. Diese Art von Mineralisierung liefert für gewöhnlich niedrigere Gold- und Silbergehalte (z. B. 0,525 Gramm Gold und 15,4 Gramm Silber pro Tonne auf zwei Metern ? Abbildung 1a) und ist im Konzessionsgebiet weit verbreitet.

Das Alterationsmineral von Alunit und Dickit, das auf 0,5 bis 2 Kilometer beobachtet wurde, verläuft in Richtung Westen der primären Minerallagerstätten (AGB, Cliff Creek und Dukes Ridge), was auf eine hohe Schwefelflüchtigkeit von Edelmetalllagerstätten mit hoher Sulfidation hinweist, obwohl keine Gesteinsschichten, ausgehöhltes Siliziumdioxid oder hypogene Sulfide mit hoher Sulfidation wie Covellin, Digenit oder Enargit identifiziert wurden. Dies könnte auf das Vorkommen eines magmatischen-hydrothermalen Systems hinweisen, das Edel- und Grundmetalllagerstätten mit hoher Sulfidation umfasst, die möglicherweise mit einer tieferen porphyrischen Mineralisierung in Zusammenhang stehen, die erodiert und strukturell verworfen sein könnte.

Außerdem wurden hohe Gold- und Silbergehalte (220 Gramm Gold und über 10.000 Silber pro Tonne) beobachtet, die mit Elektron- und Silbersulfosalzen in Zusammenhang stehen, die mit Kalzit, Adular und Quarz mit krusten- und kokardenförmigen Strukturen einhergehen. Dieser mineralische Zusammenhang und diese Strukturen sind eher für epithermale Edelmetalllagerstätten mit geringer Sulfidation charakteristisch und überlagern Beobachtungen zufolge die früher als ?porphyrisch? beschriebene Mineralisierung im Gebiet Phoenix (siehe Abbildung 1 unten).

Abb. 1: Gold- und Silbermineralisierung bei Lawyers

Abbildung 1 stellt eine typische Mineralisierung des Projekts Lawyers dar. Das Bild finden Sie online auf der Website von Benchmark Metals.

Dieser Nachweis erhöht das wirtschaftliche Potenzial des Gebiets Toodoggone beträchtlich.

Benchmark hat mit wissenschaftlichen Studien begonnen, einschließlich XRD-Analysen zur Verifizierung von Alterationsmineralen, die mit TerraSpec-Analysegeräten auf dem Feld identifiziert wurden, einer Erzpetrografie, die von Mikrosondenanalysen unterstützt wurde, um die Mineralparagenesen ordnungsgemäß zu beschreiben, und einer Fluideinschluss-Mikrothermometrie zur Ermittlung der Temperatur und des Salzgehalts von erzbildenden Flüssigkeiten sowie der Geochemie und der Geochronologie sowohl von Alterationsmineralen als auch von damit in Zusammenhang stehendem magmatischem Gestein.

Das allgemeine Ziel dieser wissenschaftlichen Studien besteht darin, sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene ein besseres Verständnis der erzbildenden Prozesse zu erlangen, um uns die Durchführung effizienterer Explorationen zu ermöglichen.

Das Projekt Lawyers befindet sich im Gebiet Toodoggone, das auch Shasta, Baker, Bonanza, die erstklassigen Kupfer- und Goldlagerstätten Kemess und Kemess North sowie zahlreiche weitere Gold-, Silber- und Kupfererkundungsgebiete beherbergt, die sich in unterschiedlichen Explorations- und Erschließungsphasen befinden. Clark und Williams (1990) haben eine Reihe von Lagerstätten beschrieben ? von goldreichen porphyrischen Lagerstätten über tief gelegene edel- und grundmetallhaltige Stockworks und Erzgänge bis hin zu oberflächennahen verdrängungsartigen Goldmineralisierungen. Die wirtschaftlich bedeutsamste Lagerstätte weist Eigenschaften auf, die für eine epithermale Alteration und Mineralisierung sowohl mit Adular-Serizit- als auch mit Säuresulfat-Affinitäten charakteristisch sind (Clark und Williams, 1990).

Die Altersbestimmung der Adular-Serizit-Alteration im Umfeld der Mineralisierung bei den Lagerstätten Lawyers (AGB und Cliff Creek) und Shasta weisen darauf hin, dass sie vor 187 bis 190 Millionen Jahren entstanden sind (Clark und Williams-Jones, 1990). Der zeitliche Ablauf der Mineralisierung sowie das Gestein, das die Mineralisierung von Lawyers beherbergt (Toodoggone-Vulkangestein), überschneiden sich mit dem Alter und der Einlagerung mehrerer bekannter porphyrischer und epithermaler Lagerstätten im Nordwesten von British Columbia, einschließlich Kerr-Sulphurets-Mitchell, Snowfield und Brucejack (Febbo, 2016; Tombe et al. 2018). Dieser zeitliche Ablauf markierte eine Veränderung in der Entwicklung des Vulkanbogens, was zu einer metallogenen Epoche führte, in der sich mehrere bedeutsame Lagerstätten im Stikinia-Terran befanden.

Die Arbeiten, die von Benchmark durchgeführt werden, werden dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen solch zahlreichen Mineralisierungsarten innerhalb des Gebiets zu klären.

Explorationsprogramm 2018

Im Rahmen der aktuellen Feldsaison hat Benchmark 1.041 Bodenproben auf 29 Kilometern Luftlinie und über 7,2 Quadratkilometern entnommen. Auf den Bodenrastern wurden mehrere Gebiete mit anomalen Goldwerten identifiziert, ebenso wie lokalisierte geochemische Anomalien in Arsen, Kalium und Zink. Im gesamten Konzessionsgebiet wurden Kartierungen und Erkundungen durchgeführt und insgesamt 312 Gesteinsproben entnommen. Im Konzessionsgebiet wurde außerdem eine geophysikalische Flugvermessung im Abstand von 100-Meter-Linien durchgeführt. Benchmark führte Bohrungen auf insgesamt 4.116 Metern durch, einschließlich 1.493 Meter an Diamantkernbohrungen und 2.623 Meter an RC-Bohrungen in den Zonen Dukes, Ridge, Cliff Creek und Phoenix. Bei den Bohrungen wurden in Gebieten mit nur wenigen bestehenden Bohrdaten mehrere Abschnitte mit Erzgängen, Brekziationen und feinkörnigen Sulfosalzen beobachtet.

Das Gold- und Silberprojekt Lawyers

Das Konzessionsgebiet Lawyers und die ehemalige Gold- und Silberproduktionsstätte Cheni befinden sich 45 Kilometer nordwestlich der Gold- und Kupfermine Kemess.

Das Konzessionsgebiet enthält eine Mineralressource (am 14. Juni 2018 bekannt gegeben, https://www.benchmarkmetals.com/news/lawyers-gold-and-silver-maiden-resource-estimate) und beherbergt mindestens 16 bestehende Gold- und Silbervorkommen, die niemals vollständig abgebaut, erschlossen oder erkundet worden sind. Die Arbeiten im Zuge des Explorationsprogramms 2018 konzentrierten sich auf die mineralisierten Zonen, die an der Oberfläche zutage treten. Jede Zone bleibt in Streichrichtung, Breite und Tiefe offen und erstreckt sich über Hunderte von Metern.

Das 99 km2 große aussichtsreiche Grundstückspaket stellt für Benchmark eine einzigartige Gelegenheit dar, Explorationen im ?Camp?-Maßstab durchzuführen. Es besteht nach wie vor ausgezeichnetes Potenzial für die Entdeckung weiterer epithermaler Edelmetalllagerstätten mit geringem und hohem Sulfidierungsgrad ähnlich jenen, die bis dato in der Region Golden Triangle entdeckt und erkundet wurden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Entdeckung von oberflächennahen oder verborgenen Lagerstätten mit Bulk-Tonnagenpotenzial, die Skaleneffekte bieten könnten, sollte in Zukunft ein Bergbaubetrieb erschlossen werden.

Qualitätssicherung und -kontrolle

Die Ergebnisse von Stichproben wurden von ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Vancouver (Kanada), einer nach ISO 9001:2008 akkreditierten Einrichtung, analysiert. Das Probenahmeprogramm wurde von Mitarbeitern des Unternehmens unter der Aufsicht von Rob L?Heureux, P.Geol., durchgeführt. Beim Transport und der Verwahrung aller Proben wird ein sicheres Überwachungsprotokoll (Chain of Custody) befolgt. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und bei Bedarf abschließendem gravimetrischem Verfahren (+10 g/t Au) ermittelt. Alle Proben werden einer Analyse mit Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Verfahren für 48 Elemente unterzogen, wobei alle Proben mit Silber- und Grundmetallgehalten oberhalb der Grenzwerte mittels Atomabsorptions- oder -emissionsspektrometrie nochmals analysiert werden. Gesteinsstichproben aus Ausbissen/anstehendem Gestein haben selektiven Charakter und können möglicherweise nicht repräsentativ sein für die im Projekt lagernde Mineralisierung.

Michael Dufresne, M.S.c., P.Geol., P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument (Qualified Person) den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien zum Handel an der TSX Venture Exchange in Kanada, dem OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten sowie den deutschen Börsen in Europa zugelassen ist. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten aus dem Rohstoffsektor geleitet, die nachweisliche Erfolge bei der Erschließung von Explorationsprojekten von der ersten Exploration bis zur Produktion vorweisen können.

