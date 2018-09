Goldegg im Salzburger Land - zu jeder Jahreszeit ein ganz besonderes Erlebnis

Goldegg im Salzburger Land ist immer einen Besuch wert. Das kleine Dorf zeigt sich auch im Herbst und Winter von seiner schönsten Seite. Wer seine Liebsten aus dem grauen Alltag entführen möchte, ist zwischen buntem Herbstlaub und weißer Winterlandschaft gut aufgehoben. Zahlreiche Veranstaltungen und vor allem der Wintersport machen Goldegg zum idealen Ausflugs- und Ferienziel.

Goldegg (pts005/14.09.2018/09:00) - Goldegg im Salzburger Land ist immer einen Besuch wert. Das kleine Dorf zeigt sich auch im Herbst und Winter von seiner schönsten Seite. Wer seine Liebsten aus dem grauen Alltag entführen möchte, ist zwischen buntem Herbstlaub und weißer Winterlandschaft gut aufgehoben. Zahlreiche Veranstaltungen und vor allem der Wintersport machen Goldegg zum idealen Ausflugs- und Ferienziel.

Die Region Goldegg am See bietet das ganze Jahr zahlreiche Freizeitangebote und Veranstaltungen. In der kalten Jahreszeit kommen besonders Wintersportler auf ihre Kosten. Der Ort im Herzen des Salzburger Landes lädt zum Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhwandern, Tourengehen und Rodeln ein.

Veranstaltungen für Alt und Jung in Goldegg am See Im Herbst und Winter warten zahlreiche Veranstaltungen: Firmen und Betriebe können fachliches Wissen und Vergnügen in Goldegg in Österreich kombinieren. Von 5. bis 7. Oktober findet die Wirtschaftsmesse Pongau statt. Dieses Jahr steht diese ganz unter dem Motto "bauen, wohnen und leben". Ende Oktober geht's sportlich weiter: Beim Fitmarsch am 26.10. kann man im eigenen Tempo das farbenfrohe Salzburger Land erleben. Ab November sagen dann die Perchten dem rauen Winter den Kampf an. Traditionell ziehen die Perchten untertags von Bauernhof zu Bauernhof und wünschen "an Fried, an Reim und an Gsund". Wem die Perchtenläufe der Region zu viel sind und wer lieber die besinnliche Zeit genießen möchte, kann am Goldegger Advent die Ruhe finden. Bei Krippenausstellungen, Lesungen und Konzerten tauchen die Besucher in die weihnachtlichen Bräuche der Region ein. Am 22. Dezember kann man beim Wintersonnwendfeuer ein Glas Glühwein trinken und am 22. & 26. Dezember bei einer weihnachtlichen Fackelwanderung die weiße Winterlandschaft auf sich wirken lassen. Das neue Jahr läuten am 1. Januar traditionell die Perchten mit einem großen Umzug ein. Weitere Veranstaltungen finden Sie hier: https://www.goldeggamsee.at/goldegg/veranstaltungen

Wintersportparadies Goldegg - Ein perfekter Skiurlaub im Salzburger Land Hier finden bereits die Kleinsten Spaß am Skifahren und möchten die "Bretter, die die Welt bedeuten" nicht mehr loslassen. Während sich die Kinder in der Skischule austoben, können die Erwachsenen in der nahe gelegenen Sportwelt Ski amadé 800 Pistenkilometer auskosten. Die verschneiten Wälder bieten natürlich auch ideale Bedingungen für Langläufer. Im weitläufigen Loipennetz finden Beginner, Fortgeschrittene und Profis auch das Passende für sich. Egal ob klassischer Stil oder Skating - in Goldegg muss man sich nicht entscheiden - die Loipen sind für beide Stile hervorragend präpariert. Sollte man sich noch nicht genug ausgetobt haben, kann man beim Rodeln die letzte Energie verbrauchen und nach einem gelungenen Abendessen, müde aber glücklich ins Bett fallen, ehe der nächste Morgen wieder optimalen Schnee und Kaiserwetter mit sich bringt. Hier geht es zu den Unterkünften für einen unvergesslichen Skiurlaub: https://www.goldeggamsee.at/goldegg/unterkuenfte

Über Goldegg am See: Wer unvergessliche Ferien in Salzburg erleben will, der checkt ein für einen Urlaub in einer der Unterkünfte in Goldegg am See im Salzburger Land. Der Ort am Goldegger See ist für den Sommerurlaub ideal gelegen zum Wandern oder Golfen, Mountainbiken und Schwimmen. Im Winterurlaub oder Skiurlaub geht es ins Skigebiet Ski amadé zum Skifahren, Snowboarden, Winterwandern und Rodeln. Jetzt Winterferien oder Sommerferien in Österreich buchen und in einem der schönen Hotels, Appartements, Pensionen, Gästehäuser sowie Gasthöfe in Goldegg nächtigen und dabei herrlich in den gemütlichen Ferienwohnungen und Appartements entspannen.

