Golden Ridge bebohrt neue hochgradige Goldentdeckung und durchschneidet 20,00 m mit 11,63 g/t Au und 13,8 g/t Ag in Zone Boiling 15. Oktober 2018TSX-V: GLDN Golden Ridge Resources Ltd. (TSX-V: GLDN) (?Golden Ridge? oder das

bebohrt

neue hochgradige Goldentdeckung und durchschneidet 20,00 m mit 11,63 g/t Au und 13,8 g/t

Ag

in Zone

Boiling

15. Oktober 2018

TSX-V: GLDN

Golden Ridge Resources Ltd. (TSX-V: GLDN) (?Golden Ridge? oder das ?Unternehmen?) freut sich, den ersten Satz der Analyseergebnisse der Zonen Boiling (ZB) und Kaip (ZK) beim unternehmenseigenen Projekt Hank im goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Bohrloch HNK-18-010, das in der Zone Boiling gebohrt wurde, durchschnitt 20,00 Meter mit 11,63 Gramm Gold und 13,8 Gramm Silber pro Tonne, einschließlich 2,85 Meter mit 67,27 Gramm Gold und 74,1 Gramm Silber pro Tonne. Bohrloch HNK-18-004, das in der Zone Kaip gebohrt wurde, ergab 168,60 Meter mit 0,27 Gramm Gold und 1,99 Gramm Silber pro Tonne, die mit alteriertem und brekziösem Stuhini-Vulkangestein in Zusammenhang stehen (Abbildung 1).

Die Analyseergebnisse von HNK-18-010 sind die ersten von insgesamt drei Bohrlöchern, die in der Zone Boiling gebohrt wurden. Die Analyseergebnisse der anderen beiden ZB-Bohrlöcher sind noch ausstehend und werden veröffentlicht werden, sobald sie eingetroffen sind und QA/QC-Prüfungen unterzogen wurden. Die in der Zone Boiling durchschnittene Mineralisierung ist anders als andere Zonen in diesem Konzessionsgebiet. Die Gold- und Silbergehalte in HNK-18-010 stehen mit einem Quarz-Carbonat-Pyrit-Erzgang-Stockwork in Zusammenhang, der das alterierte Stuhini-Vulkangestein durchschneidet. Die Gold- und Silbergehalte in Bohrloch 10 stehen nicht mit hohen Blei- und Zinkwerten in Zusammenhang, wie dies in der unteren Alterationszone (UAZ) im Konzessionsgebiet typisch ist. Diese neue Mineralisierungsart war im Konzessionsgebiet Hank zuvor noch nicht vorgefunden worden und stellt eine neue hochgradige Goldentdeckung dar.

Probenergebnisse von HNK-18-010 über dem Grenzwert (25 Gramm Gold pro Tonne) wurden mittels einer Metallsiebanalyse erneut untersucht, wobei das Vorkommen von grobkörnigem Gold in den Proben nachgewiesen wurde, was zu einer Steigerung des allgemeinen Gehalts führte.

Bohrloch HNK-18-004 wurde neigungsaufwärts der Zone Kaip in einem steilen Winkel gebohrt, wobei der tiefere Abschnitt des Bohrlochs eine mächtige Zone mit einer Goldmineralisierung in der ZK durchschnitt (Abbildung 2). Bohrloch HNK-18-006 wurde am selben Standort wie HNK-18-004 mit einer steileren Neigung gebohrt, durchschnitt aufgrund der Abschüssigkeit der Mineralisierung in der Zone Kaip jedoch keine bedeutsame Mineralisierung.

Höhepunkte:

- Neue hochgradige Entdeckung mit hohem Verhältnis zwischen Edel- und Grundmetallen in ZB bebohrt, was auf unmittelbare Nähe zu hydrothermaler Flüssigkeitsquelle hinweist

- Analyseergebnisse von zwei weiteren in ZB gebohrten Bohrlöchern noch ausstehend

- Mineralisierung in relativ geringer Tiefe durchschnitten; Potenzial für Erweiterung entlang des Streichens und in der Tiefe

Update der Bohrergebnisse:

Aufgrund der längeren Bearbeitungszeiten in den Analyselabors im Norden von British Columbia sind die Analyseergebnisse von neun weiteren Bohrlöchern noch ausstehend und müssen erst veröffentlicht werden. Das Unternehmen geht davon aus, die Ergebnisse in den kommenden Wochen zu erhalten, und wird sie unmittelbar nach der Durchführung von QA/QC-Prüfungen durch das Unternehmen veröffentlichen.

Tab. 1: Bedeutsame Abschnitte

Länge (m) Neigung (Grad) Zone Bohrlochnr. Von (m) Bis (m) Intervall (m)1 Au (g/t) Ag (g/t) Zn (ppm) 458,72 ?70o KAIP HNK-18-004 220 224 4,00 0,72 1,57 24 und 274,4 443 168,60 0,27 1,99 448 einschließlich 328 336 8,00 1,04 7,88 2487 Einschließlich 389 399 10,00 0,56 2,48 95 452,93, ?80o KAIP HNK-18-006 Keine bedeutsamen Werte 178,92 ?90o BOILING HNK-18-010 90,5 92,5 2,00 1,32 4,93 - und 98,5 102,5 4,00 1,12 1,09 - und 116,0 136,0 20,00 11,63 13,84 - einschließlich 116,0 118,85 2,85 67,27 74,12 -

1 Die in diesen Tabellen gemeldeten Intervalle sind Bohrabschnitte. Es stehen zurzeit unzureichende Daten zur Verfügung, um die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle zu ermitteln. Alle Goldwerte sind ungeschnitten.

Anmerkung:

Chris Paul, Vice President of Exploration von Golden Ridge, sagte: ?Wir sind mit dem ersten Satz der Analyseergebnisse der Zone Boiling sehr zufrieden. Diese neue Mineralisierungsart und das hohe Verhältnis zwischen Edel- und Grundmetallen weisen auf eine Zone mit einer höheren Temperatur innerhalb des gesamten epithermalen Systems hin, das zum Kern und möglicherweise zu höheren Gehalten führen könnte. Wir freuen uns auf das geplante Ausfallbohrprogramm 2019 in der Zone Boiling sowie auf die Erprobung von Erweiterungen entlang des Streichens und in der Tiefe.?

Datenfreigabe:

Die Kernfotos und die Analysetabellen der Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung werden in Kürze von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden können.

Tab. 2: Bohrkrageninformationen der Bohrlöcher in ZB, Kaip und UAZ