Golden Ridge durchteuft auf Williams weiter breite Abschnitte mit Cu-Au-Mineralisierung; Abschnitt von 326 Metern mit einem Gehalt von 0,36 g/t Au, 0,29% Cu und 1,92 g/t Ag in Bohrloch HNK-18-005 10. September 2018 TSX-V:

Cu

-Au-Mineralisierung

;

Abschnitt von

326

Metern mit einem Gehalt von 0,36 g/t Au, 0,29%

Cu

und 1,

92 g/t

Ag

in

Bohrloch

HNK-18-005

durchteuft auf Williams weiter breite Abschnitte mit

10. September 2018

TSX-V: GLDN

Golden Ridge Resources Ltd. (TSX-V: GLDN) ("Golden Ridge" oder das "Unternehmen") veröffentlicht weitere Analyseergebnisse des zweiten und dritten Bohrlochs der Zone Williams auf dem unternehmenseigenen Projekt Hank im Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Bohrloch HNK-18-005 durchteufte eine ähnliche Geologie und Mineralisierung wie das zuvor berichtete Bohrloch HNK-18-001, mit 326 Metern mit kalium-alteriertem Monzonit und Vulkangestein der Stuhini-Gruppe mit einem Gehalt von 0,29% Cu, 0,36 g/t Au und 1,92 g/t Ag (Abbildung 2). HNK-18-002 durchteufte eine ähnliche Geologie über 276,15 Meter mit einem Gehalt von 0,31% Cu, 0,24 g/t Au und 2,33 g/t Ag (Abbildung 3).

Die stärksten Gehalte in beiden Bohrlöchern finden sich im Osten, neben einer nord-nordöstlich streichenden Verwerfung, die anscheinend einen Teil der höhergradigen Mineralisierung zerschnitten hat. An der Oberfläche, östlich der Verwerfung, befindet sich flache, starke phyllische Alteration, die typischerweise Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme ähnlich der auf Williams überlagert. Die aktuelle geologische Interpretation deutet darauf hin, dass das Gestein östlich der Verwerfung im Vergleich zur Westseite nach unten verschoben ist und dass das Potenzial für weitere hochgradige Mineralisierung unter der phyllischen Alteration östlich der Verwerfung besteht (siehe Abbildungen 2 und 3). Zurzeit werden zusätzliche IP-Linien untersucht und vorläufige Aufladbarkeitsdaten unterstützen die Interpretation einer tieferliegenden Mineralisierung im östlichen Block. Sobald die IP-Arbeiten abgeschlossen sind, werden die endgültigen geophysikalischen Ergebnisse in einer Pressemitteilung des Unternehmens veröffentlicht.

Bohrungen nordöstlich von HNK-18-013 durchteuften sichtbar starke Mineralisierung innerhalb des Vulkangesteins der Stuhini-Gruppe an der Ostseite (Hangendes) des Monzonits. Die nord-nordöstlich streichende Verwerfung wird weiter vom nördlich streichenden Monzonit im Norden von HNK-18-013 getrennt, sodass das stark mineralisierte Hangende im Norden möglicherweise viel mächtiger ist. Die Porphyr-Mineralisierung Williams ist nach Norden und Nordosten entlang des Streichens von Bohrloch HNK-18-013 hin offen. Die Ergebnisse dieser zusätzlichen Bohrlöcher stehen noch aus und werden nach Erhalt, Überprüfung sowie Qualitätssicherung und -kontrolle sofort veröffentlicht.

Höhepunkte:

- Zusätzliche Bohrungen auf der Zone Williams zeigen Kontinuität bei Mächtigkeit und Gehalt.

-

- Höhergradige Mineralisierung scheint durch eine Verwerfung auf der Ostseite durchsetzt zu sein und es besteht das Potenzial für weitere Mineralisierung mit höherem Gehalt weiter östlich in der Tiefe.

-

- Die Mineralisierung ist im Norden, Nordosten und zur Tiefe hin offen, mit augenscheinlich besserer Mineralisierung im Nordosten.

Aktualisierte IP-Untersuchung:

Zurzeit werden die vorläufigen Rohdaten der IP-Untersuchung von Peter E. Walcott and Associates Ltd. von den Geologen des Unternehmens überprüft. Die Daten zeigen hohe Aufladbarkeitswerte auf der Zone Williams, die mit sehr hohen Aufladbarkeitswerten in der LAZ verschmelzen, was auf einen Zusammenhang der zwei Zonen schließen lässt. Weitere IP-Linien werden zurzeit in Richtung Südosten gezogen, um die Erweiterung mit hoher Aufladbarkeit in Richtung Südosten über Hank Creek besser zu definieren.

Tabelle 1 ? Wichtige Abschnitte

Länge (m) Einfallswinkel (Grad) Bohrloch ID von (m) bis (m) Abschnitt (m)1 Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) 453,24 -60o HNK-18-002 133,85 410 276,15 0,24 0,31 2,33 einschl. 143 157 12 0,93 0,46 5,14 einschl. 386 400 14 0,35 0,61 6,45 550,77 -60o HNK-18-005 148 536 388 0,33 0,28 1,89 einschl. 148 474 326 0,36 0,29 1,92 einschl. 148 214 66 0,79 0,56 3,30 einschl. 160 181,4 21,4 1,22 0,87 4,75 einschl. 356 392 36 0,42 0,39 2,69

1 Bei den in dieser Tabelle genannten Abschnitten handelt es sich um Bohrabschnitte; es sind derzeit keine ausreichenden Daten zur Ermittlung der wahren Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte verfügbar; sämtliche Goldwerte sind ungekappt.

Aktualisierte Bohrergebnisse:

Die Bohrungen von 2018 auf der unternehmenseigenen Liegenschaft Hank wurden jetzt abgeschlossen. Das Unternehmen hat 2018 insgesamt 6.731 Meter gebohrt, also mehr als die ursprünglich geplanten 6.000 Meter. Das Unternehmen möchte noch weitere geophysikalische IP-Daten bekommen und diese Informationen zusammen mit allen ausstehenden Analyseergebnissen werde überprüft, ehe weitere Bohrungen stattfinden.

Anmerkung:

Chris Paul, Vice President of Exploration von Golden Ridge, sagte dazu: ?Die Kontinuität von Gehalt und Mächtigkeit auf der Zone Williams Zone ist ein großer Ansporn, genau wie die steigenden Gehalte Richtung Osten. Die abrupte Änderung der Gehalte quer durch die Verwerfung in Richtung Osten lässt darauf schließen, dass ein Teil der hochgradigen Mineralisierung verschoben ist, möglicherweise nach unten, und dass die wahre Mächtigkeit und die wahren Gehalte von Williams sich erst noch herausstellen müssen. Bohrungen nach Nordosten in Bohrloch HNK-18-013 haben mehr des stark mineralisierten Hangenden östlich des Monzonits gezeigt, der auch an der Ostseite durchsetzt ist. Die IP-Untersuchung von Peter E. Walcott and Associates war sehr wertvoll für die Abgrenzung der bekannten Mineralisierung sowie der potenziellen Erweiterungen nach Norden und Süden. Die bisherigen Ergebnisse waren hervorragend und sobald alle IP-Daten, Proben- und geologischen Ergebnisse zusammengestellt sind, möchten wir weitere Erweiterungsbohrlöcher konzipieren und in der nächsten Bohrphase die Erweiterungen des Systems entlang des Streichens und zur Tiefe hin anvisieren.?

Bekanntgabe:

Das Unternehmen hat die vollständigen Analysetabellen für Cu, Au und Ag für die ersten drei Bohrlöcher, die auf der Zone Williams (HNK-18-001, HNK-18-002 und HNK-18-005) niedergebracht wurden, auf seiner Website im Format .csv zum Download bereitgestellt. Bohrloch HNK-18-003 wurde im Deckgebirge aufgegeben und mit einem anderen Einfallswinkel wieder neu gebohrt. Bohrloch HNK-18-004 wurde in der Zone Kaip niedergebracht; die Bohrergebnisse stehen noch aus.

Tabelle 2 ? Bohrlochdaten auf der Zone Williams