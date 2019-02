Goldexplorer Ximen holt wichtige Expertise an Bord

Um ein Bergbauprojekt voranzubringen, bedarf es in allen Phasen der Entwicklung – von Exploration bis Produktion – sehr unterschiedlicher Fähigkeiten des Managements (in Nordamerika unter dem Begriff „skill sets“ zusammengefasst). Dazu gehört auch und insbesondere Erfahrung im Umgang mit den Behörden.

Denn allein schon, um die geplanten Explorationsaktivitäten umsetzen zu können, müssen immer wieder die entsprechenden Genehmigungen eingeholt werden. Dazu verkündete der Goldexplorer Ximen Mining (WKN A2JBKL / TSX-V XIM) heute eine sehr interessante Personalie. Und zwar ernannte man den bekannten Geologen Dr. Mathew Ball wurde zum Vizepräsidenten der Exploration bei Ximen.



Dr. Ball ist gleichzeitig COO und Chefgeologe von Golden Dawn Minerals (TSX-V GOM / WKN A1XBWD) sowie deren Interims-CEO, seit Wolf Wiese im vergangenen Sommer auf Grund einer schweren Erkrankung als CEO zurücktreten musste. Bevor Dr. Ball bei Golden Dawn arbeitete, war er Präsident und COO der Bralorne Goldmine im Süden von British Columbia. Ximen verfügt nun in Dr. Ball über einen sehr erfahrenen Geologen und Minenexperten, der den Greenwood-Minendistrikt sehr gut kennt und über große Expertise im Bereich Genehmigungen verfügt.



Das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil für Ximen, da das Unternehmen gleich drei Projekte im Süden von British Columbia besitzt. (Weitere Informationen HIER https://www.goldinvest.de/suche?searchword=XIMEN%20Mining&searchphrase=exact). Dr. Balls Hauptaufgabe wird nun darin bestehen, das Unternehmen bei der Finalisierung der Genehmigungen für die unterirdische Erschließung und Bohrungen auf Ximens epithermalem Goldprojekt Brett unweit von Vernon (British Columbia) zu unterstützen. Darüber hinaus wird er dem Unternehmen bei der Genehmigung von Massenprobenahmen behilflich sein, sollte sich hierzu auf dem Projekt Brett oder auf den anderen Projekten des Unternehmens in British Columbia die Gelegenheit ergeben.



Chris Anderson, CEO von Ximen, zeigte sich entsprechend sehr erfreut, einen Geologen vom Kaliber Herrn Balls an Bord zu haben. Dessen Beitrag nämlich werde entscheidend dafür sein, dass Ximen mit seinen Plänen zur Untergrundexploration und möglichen Großprobennahmen („bulk sampling“) gut vorankomme.



Wir denken, es ist ein kluger Schachzug von Ximen, sich diese auf jeden Fall nötige Expertise ins Unternehmen und sind nun gespannt darauf, wie es auf Brett und den anderen Projekten des Unternehmens weitergeht.



