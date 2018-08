Goldpreis setzt Kurserholung im Zuge eines Innenstabes fort

Trend des Wochencharts: Abwärts/Seitwärts

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2013 bei einem letzten Kurs von $1212,3.

Der Goldpeis bewegt sich ausgehend von dem Jahreshoch bei $1369,4 in einem mehrfach bestätigten Abwärtstrend. Grundsätzlich kann somit von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung ausgegangen werden.

In der vorletzten Woche fiel der Goldpreis durch die psychologisch wichtige $1200 Marke und erreichte ein neues Jahrestief bei 1167,1 wie man im Chart sehen kann. Aber schon zum Wochenschluss sich der Goldpreis wieder deutlich erholen. Auch in der letzten Handelswoche setzte sich die Kurserholung fort.

In der vorvergangenen Woche hatte sich ein sehr langer Kursbalken entwickelt, der die hohe Volatilität des Goldhandels widerspiegelt. Wie von uns erwartet, hatte sich dann in der letzten Woche ein positiver Innenstab entwickelt, wobei sich der Wochenschlusskurs nahe am Wochenhoch befindet.

Auffällig ist, dass der Goldpreis deutlich über dem Tief des Jahres 2013 bei 1179,4 notieren kann, was positiv zu werten ist.

Der abgebildete Wochenchart zeigt einen intakten Abwärtstrend, der grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit für einen weiter fallenden Goldpreis unterstützt. Das nächste größere Kursziel dürfte das Tief des Jahres 2017 bei 1146,5 sein.

Kurzfristig ist eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Kursspanne der vorletzten Woche wahrscheinlich.

Erst ein Kursanstieg über $1240 würde das negative/neutrale Chartbild deutlich verbessern..

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Karsten Kagels

>>>