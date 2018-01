Goldpreis weiter im Höhenflug

Im September 2017 erreichte der Goldpreis ein vorläufiges Hoch bei 1.363 USD pro Unze. Dies war das Ende einer Rallye, die im Juli desselben Jahres begonnen hatte, als Gold nur knapp über 1.200 USD pro Unze kostete.

Es folge eine Korrektur, die sich über mehrere Monate erstreckte und den Goldpreis im Oktober zurück auf 1.262 USD führte. Nach einem Kurzem Aufbäumen bis auf 1.309 USD ging es wieder hinunter bis auf 1.266 USD je Unze.



Zum Ende des Jahres hin unternahm das gelbe Metall dann einen letzten Rallye-Versuch, der aber Ende November verpuffte. Schlussendlich stürzte der Goldpreis in der zweiten Dezemberwoche 2017 dann bis auf 1.238 USD ab.



Das allerdings war der Anfang der aktuellen Goldpreisrallye, die immer noch läuft. Vor allem die Schwäche des US-Dollars gegenüber wichtigen ausländischen Währungen, insbesondere dem Euro, sorgt dafür, dass Gold sich weiter verteuert.



Nachdem der Goldpreis am Spotmarkt gestern bei knapp 1.341 USD pro Unze schloss, geht es im europäischen Handel heute weiter aufwärts. Aktuell kostet eine Unze des gelben Metalls so 1.347 USD.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.